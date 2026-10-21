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किचन में अचानक भड़क उठीं आग की लपटें, घबराईं डॉक्टर तो डिलीवरी बॉय ने किया कुछ ऐसा, बन गया हीरो

Wed, 21 Oct 2026 10:24 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 21 Oct 2026 10:24 AM IST
सार

Viral Video: डॉक्टर के घर की रसोई में अचानक आग लगने से महिला घबरा गईं। इसी दौरान वहां मौजूद डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाई और आग बुझाने में मदद की। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
 

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Delivery Boy Turns Hero After Fire Breaks Out in Doctors Kitchen Video Goes Viral
किचन में अचानक भड़क उठीं आग की लपटें - फोटो : एक्स@rameshofficial0

विस्तार
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सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ वीडियो हमें हंसाते हैं तो कुछ लोगों की हिम्मत और सूझबूझ की मिसाल बन जाते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक घर की रसोई में अचानक आग लग जाती है। आग देखकर घर में मौजूद महिला घबरा जाती हैं। इसी बीच वहां मौजूद एक डिलीवरी बॉय हालात को संभालने की कोशिश करता है। उसकी हिम्मत और फुर्ती देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं।

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किचन में अचानक भड़क उठीं आग की लपटें
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक यह घटना एक डॉक्टर के घर की है। बताया जा रहा है कि घर की रसोई में अचानक आग लग गई थी। इस दौरान वहां मौजूद डिलीवरी बॉय ने आग बुझाने में मदद की, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया।
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डिलीवरी बॉय ने संभाले हालात
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर डिलीवरी बॉय से बात कर रही हैं। तभी अचानक रसोई में आग की लपटें उठने लगती हैं। आग देखकर महिला घबरा जाती हैं। कुछ ही पलों में वहां का माहौल बदल जाता है। जिस समय सबका ध्यान आग की तरफ जाता है, उसी दौरान डिलीवरी बॉय आगे आकर हालात संभालने की कोशिश करता है।

सामान देने आया था, लेकिन संकट में बना मददगार
डिलीवरी बॉय वहां अपना काम करने आया था, लेकिन अचानक ऐसी स्थिति सामने आने पर उसने पीछे हटने के बजाय मदद करने की कोशिश की। वीडियो में उसकी फुर्ती और सूझबूझ नजर आती है। बताया जा रहा है कि उसने आग बुझाने में मदद की और स्थिति को ज्यादा बिगड़ने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। अक्सर लोग अपने रोजमर्रा के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आसपास किसी की परेशानी पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन इस घटना में डिलीवरी बॉय ने मुश्किल समय में मदद के लिए आगे आकर लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि, वीडियो के आधार पर आग लगने की वजह की पुष्टि नहीं होती है।


सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर शिवांगी जोशी ने भी शेयर किया है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग डिलीवरी बॉय की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। कई लोग उसे असली हीरो बता रहे हैं। वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और इस पर हजारों प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। यह घटना दिखाती है कि मुश्किल वक्त में किसी की छोटी-सी कोशिश भी बड़ी मदद साबित हो सकती है। हालांकि, रसोई में आग लगने पर घबराने के बजाय सुरक्षित जगह पर जाना और जरूरत पड़ने पर दमकल विभाग की मदद लेना जरूरी है। बिजली या तेल से लगी आग पर पानी डालना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही कोई कदम उठाना चाहिए।

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