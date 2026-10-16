आईवीएफ कराने भारत आया ब्रिटिश नागरिक, अस्पताल की सुविधाएं देख बोला- यहां का सिस्टम कमाल है

ब्रिटेन से भारत आए एक दंपति को यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी पसंद आईं कि उन्होंने भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की तारीफ कर दी। डेव फ्लू नाम के ब्रिटिश नागरिक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि लखनऊ में आईवीएफ उपचार के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। उन्होंने भारत और ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करते हुए कहा कि यहां जांच कराने से लेकर रिपोर्ट मिलने तक का काम काफी तेजी से हुआ। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डेव फ्लू ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के मैक्स स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में आईवीएफ उपचार कराने आए हैं। डेव के मुताबिक यहां इलाज के दौरान उन्हें कई ऐसी सुविधाएं मिलीं, जिनसे वह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ की भी तारीफ की और बताया कि अंतरराष्ट्रीय मरीजों के लिए बने लाउंज में कर्मचारियों ने उनकी काफी मदद की।डेव ने अपने अनुभव के आधार पर भारत और ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर जांच और रिपोर्ट मिलने के समय को बताया। उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग जांच कराने की सुविधा मिली। जांच कराने के बाद उन्हें 15 मिनट से लेकर एक घंटे के भीतर रिपोर्ट मिल गई। इसके उलट, डेव का कहना है कि ब्रिटेन में एक्स-रे की रिपोर्ट के लिए भी एक महीने या उससे ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि भारत में अपॉइंटमेंट मिलने और जांच कराने की प्रक्रिया भी उन्हें काफी तेज लगी। इसी वजह से उनका पूरा अनुभव उम्मीद से अलग और अच्छा रहा।डेव ने भारत में इलाज के खर्च और उसकी रफ्तार की भी तारीफ की। उनके मुताबिक यहां किफायती कीमत पर अच्छी सुविधाएं मिलना उनके लिए हैरान करने वाला अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि भारत में इलाज की व्यवस्था ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। हालांकि, यह उनका निजी अनुभव है। हर मरीज के लिए इलाज का खर्च और रिपोर्ट मिलने का समय अस्पताल, जांच और बीमारी के हिसाब से अलग हो सकता है।डेव के वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कई यूजर्स ने ब्रिटेन में जांच और रिपोर्ट मिलने में लगने वाले समय को लेकर सवाल उठाए। एक यूजर ने पूछा कि एक्स-रे जैसी जांच की रिपोर्ट के लिए एक महीने तक इंतजार क्यों करना पड़ता है। वहीं, कुछ लोगों ने भारत में कम खर्च पर मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की। डेव का अनुभव भारत में मेडिकल टूरिज्म यानी इलाज के लिए विदेश से आने वाले मरीजों की बढ़ती दिलचस्पी की ओर भी ध्यान खींचता है। हालांकि, किसी देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को एक व्यक्ति के अनुभव के आधार पर बेहतर या खराब नहीं कहा जा सकता।