साइंस फिक्शन फिल्मों की कार!: एलन मस्क के फ्लाइंग कार और रोबोटिक्स शोकेस पर वेदांता प्रमुख ने क्या कहा?

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन: इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, "फ्लाइंग कारें और दौड़ते हुए रोबोट! ज्यादा समय नहीं हुआ जब हमने इन्हें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों में देखा था। आज ये हकीकत बन चुके हैं।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, "फ्लाइंग कारें और दौड़ते हुए रोबोट! ज्यादा समय नहीं हुआ जब हमने इन्हें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों में देखा था। आज ये हकीकत बन चुके हैं।" विज्ञापन व्यवसाय और विज्ञान का मेल: माइनिंग और मेटल्स जैसे पारंपरिक और कैपिटल-इंटेंसिव सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जोखिम लेने वाली उद्यमिता और अत्याधुनिक विज्ञान मिलकर दुनिया को बदल रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन Flying cars and running robots! Not long ago, we saw these in science fiction movies and books. Today, they are real. What an amazing time we live in. When risk-taking entrepreneurship and cutting-edge science combine, they change the world. https://t.co/BILQzHL6gb — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) October 16, 2026

Tesla Roadster की नई तकनीक और डिजाइन में क्या खास है? गुरुवार को पेश की गई इस नई डिजाइन वाली सफेद टू-सीटर कार ने अपने ड्रामेटिक कारनामों से सभी का ध्यान खींचा है: स्पेसएक्स तकनीक: स्पेसएक्स के साथ मिलकर तैयार की गई इस कार में रॉकेट-स्टाइल थ्रस्टर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से यह हवा में मुड़ने और अन्य वाहनों के ऊपर से छलांग लगाने जैसे करतब दिखाने में सक्षम है।

स्पेसएक्स के साथ मिलकर तैयार की गई इस कार में रॉकेट-स्टाइल थ्रस्टर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से यह हवा में मुड़ने और अन्य वाहनों के ऊपर से छलांग लगाने जैसे करतब दिखाने में सक्षम है। भविष्य की मोबिलिटी: एलन मस्क के इस शोकेस ने यह साबित कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबिलिटी के क्षेत्र में तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। गुरुवार को पेश की गई इस नई डिजाइन वाली सफेद टू-सीटर कार ने अपने ड्रामेटिक कारनामों से सभी का ध्यान खींचा है:

वेदांता रिसोर्सेस के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एलन मस्क द्वारा पेश किए गए एडवांस्ड रोबोटिक्स और फ्लाइंग व्हीकल्स के प्रदर्शन पर अपनी गहरी हैरानी और उत्साह जाहिर किया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने स्पेसएक्स (SpaceX) के सहयोग से विकसित की गई नई डिजाइन वाली Tesla Roadster (टेस्ला रोडस्टर) का प्रदर्शन किया था। जिसमें इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को रॉकेट-स्टाइल थ्रस्टर्स की मदद से हवा में कलाबाजी खाते हुए दिखाया गया था।