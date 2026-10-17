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साइंस फिक्शन फिल्मों की कार!: एलन मस्क के फ्लाइंग कार और रोबोटिक्स शोकेस पर वेदांता प्रमुख ने क्या कहा?

Sat, 17 Oct 2026 04:35 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 17 Oct 2026 04:35 PM IST
सार

वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तकनीक की तेजी से बदलती दुनिया पर हैरानी जताई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की ओर से एडवांस्ड रोबोटिक्स और उड़ने वाली कार जैसी भविष्य की तकनीक का प्रदर्शन किए जाने के बाद अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है।

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Vedanta Chairman Anil Agarwal Reacts to Elon Musk Unveiling Flying Car and Robotics Sci-Fi Movies Are Real Now
Anil Agarwal on Tesla Roadster - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वेदांता रिसोर्सेस के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एलन मस्क द्वारा पेश किए गए एडवांस्ड रोबोटिक्स और फ्लाइंग व्हीकल्स के प्रदर्शन पर अपनी गहरी हैरानी और उत्साह जाहिर किया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने स्पेसएक्स (SpaceX) के सहयोग से विकसित की गई नई डिजाइन वाली Tesla Roadster (टेस्ला रोडस्टर) का प्रदर्शन किया था। जिसमें इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को रॉकेट-स्टाइल थ्रस्टर्स की मदद से हवा में कलाबाजी खाते हुए दिखाया गया था।
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  • सोशल मीडिया पर रिएक्शन: इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर लिखा, "फ्लाइंग कारें और दौड़ते हुए रोबोट! ज्यादा समय नहीं हुआ जब हमने इन्हें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों में देखा था। आज ये हकीकत बन चुके हैं।"
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  • व्यवसाय और विज्ञान का मेल: माइनिंग और मेटल्स जैसे पारंपरिक और कैपिटल-इंटेंसिव सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जोखिम लेने वाली उद्यमिता और अत्याधुनिक विज्ञान मिलकर दुनिया को बदल रहे हैं। 
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Tesla Roadster की नई तकनीक और डिजाइन में क्या खास है?

गुरुवार को पेश की गई इस नई डिजाइन वाली सफेद टू-सीटर कार ने अपने ड्रामेटिक कारनामों से सभी का ध्यान खींचा है:
  • स्पेसएक्स तकनीक: स्पेसएक्स के साथ मिलकर तैयार की गई इस कार में रॉकेट-स्टाइल थ्रस्टर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से यह हवा में मुड़ने और अन्य वाहनों के ऊपर से छलांग लगाने जैसे करतब दिखाने में सक्षम है।
  • भविष्य की मोबिलिटी: एलन मस्क के इस शोकेस ने यह साबित कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबिलिटी के क्षेत्र में तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है।
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टेस्ला रोडस्टर - फोटो : tesla.com

इस नई Tesla Roadster का प्रोडक्शन, स्पीड और रेंज कितनी होगी?

टेस्ला ने इसके प्रोडक्शन और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कुछ अहम जानकारियां साझा की हैं:
  • प्रोडक्शन और कीमत: कंपनी के मुताबिक, इस नई रोडस्टर का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगा। लगभग एक दशक पहले इसके प्रोटोटाइप से पर्दा उठाया गया था। हालांकि, लेटेस्ट इवेंट में टेस्ला ने इसकी कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगभग 10 साल पहले इसका बेस प्राइस 200,000 डॉलर (लगभग 1.68 करोड़ रुपये) तय किया गया था।
  • रफ्तार और एक्सीलरेशन: टेस्ला के व्हीकल इंजीनियरिंग चीफ लार्स मोरावी ने बताया कि यह कार 0 से 60 mph (97 kph) की रफ्तार महज 1 सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकती है। और इसकी टॉप स्पीड 230 mph (370 kph) से ज्यादा होगी। मस्क ने यह भी कहा कि यह ध्वनि की गति के आधे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगी।
  • बैटरी रेंज: एक बार फुल चार्ज होने पर यह गाड़ी 300 मील (480 किमी) से अधिक की रेंज देगी। हालांकि, यह रेंज 2017 में मस्क द्वारा किए गए वादों से आधी है।
गौरतलब है कि 2008 से 2012 के बीच बिकने वाली ओरिजिनल रोडस्टर टेस्ला की पहली इलेक्ट्रिक कार थी, जिसने कंपनी को शुरुआती पहचान दिलाई थी।
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