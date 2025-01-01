हीरो एक्सट्रीम 160R हुई लॉन्च: राइड-बाय-वायर और क्रूज कंट्रोल से हुई लैस, कीमत और डिलीवरी डिटेल्स क्या है?

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वेरिएंट्स और कीमतें (एक्स-शोरूम): स्टैंडर्ड: 1.27 लाख रुपये प्रो: 1.37 लाख रुपये कार्बन (टॉप-स्पेक): 1.41 लाख रुपये

बुकिंग और डिलीवरी: बाइक के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी हैं। प्रो और कार्बन वेरिएंट्स की डिलीवरी 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट जनवरी 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। विज्ञापन इंजन, पावर और परफॉर्मेंस के मामले में यह बाइक कितनी तेज है? हीरो मोटोकॉर्प ने इस बाइक में 'साइबरशार्प स्टाइलिंग' दी है, जो इसे पहले से कहीं अधिक आक्रामक और प्रीमियम लुक देती है: इंजन और पावर: इसमें 160cc का पावरफुल इंजन दिया गया है, जो 8,750 rpm पर 17.1 PS की पावर और 6,500 rpm पर 14.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

इसमें 160cc का पावरफुल इंजन दिया गया है, जो 8,750 rpm पर 17.1 PS की पावर और 6,500 rpm पर 14.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। विज्ञापन विज्ञापन एक्सीलरेशन: कंपनी का दावा है कि नई Xtreme 160R महज 4.4 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। फीचर्स और वेरिएंट-वाइज टेक्नोलॉजी में क्या खास दिया गया है? अपडेटेड Xtreme 160R को टेक-लोडिड बनाया गया है। इसमें राइड-बाय-वायर तकनीक, क्रूज कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड्स (रेन, रोड और स्पोर्ट) दिए गए हैं: 4.2-इंच TFT डिस्प्ले: इसमें multi-colour TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो राइडिंग मोड के हिसाब से अपना कलर थीम बदलता है। इसके अलावा क्लास-D ऑटोमैटिक हेडलाइट, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, इल्यूमिनेटेड स्विचेस और पैनिक ब्रेक हैज़र्ड लाइट अलर्ट भी दिया गया है।

इसमें multi-colour TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो राइडिंग मोड के हिसाब से अपना कलर थीम बदलता है। इसके अलावा क्लास-D ऑटोमैटिक हेडलाइट, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, इल्यूमिनेटेड स्विचेस और पैनिक ब्रेक हैज़र्ड लाइट अलर्ट भी दिया गया है। वेरिएंट्स के बीच अंतर: स्टैंडर्ड: मैकेनिकल थ्रॉटल, सिंगल-चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और एलसीडी कंसोल। प्रो: इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, डुअल-चैनल ABS, राइडिंग मोड्स, अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स और क्रूज कंट्रोल। कार्बन: TFT कंसोल, इल्यूमिनेटेड स्विचेस, 5-स्टेप एडजस्टेबल क्लच/ब्रेक लीवर्स और कलर्ड व्हील्स।

कलर ऑप्शंस: कार्बन वेरिएंट कारबन रेड, कारबन ब्लैक, कारबन ग्रे और अब्रैक्स ऑरेंज में उपलब्ध है। प्रो को प्रो रेड और प्रो ब्लैक, जबकि स्टैंडर्ड को फायरस्टॉर्म रेड और पर्ल ब्लैक रंगों में पेश किया गया है। अपडेटेड Hero Xtreme 250R के बारे में क्या घोषणा की गई है? Xtreme 160R के साथ ही हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी ज्यादा पावरफुल बाइक Xtreme 250R का अपडेटेड वर्जन भी पेश किया है: नए हाई-टेक फीचर्स: इसमें नई स्टाइलिंग के साथ राइड-बाय-वायर, क्रूज कंट्रोल, 4 राइडिंग मोड्स, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, FSD सस्पेंशन, 4.2-इंच TFT क्लस्टर और सेगमेंट-फर्स्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) दिया गया है।

इसमें नई स्टाइलिंग के साथ राइड-बाय-वायर, क्रूज कंट्रोल, 4 राइडिंग मोड्स, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, FSD सस्पेंशन, 4.2-इंच TFT क्लस्टर और सेगमेंट-फर्स्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) दिया गया है। कीमत और डिलीवरी: अपडेटेड Hero Xtreme 250R की एक्स-शोरूम कीमत 1.98 लाख रुपये रखी गई है और इसकी डिलीवरी भी नवंबर से शुरू हो जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प ने इस बाइक में 'साइबरशार्प स्टाइलिंग' दी है, जो इसे पहले से कहीं अधिक आक्रामक और प्रीमियम लुक देती है:अपडेटेड Xtreme 160R को टेक-लोडिड बनाया गया है। इसमें राइड-बाय-वायर तकनीक, क्रूज कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड्स (रेन, रोड और स्पोर्ट) दिए गए हैं:Xtreme 160R के साथ ही हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी ज्यादा पावरफुल बाइक Xtreme 250R का अपडेटेड वर्जन भी पेश किया है:

देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अपनी लोकप्रिय स्पोर्टी बाइक Hero Xtreme 160R के अपडेटेड मॉडल को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस नई बाइक को कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स और आधुनिक तकनीक के साथ बाजार में उतारा गया है।