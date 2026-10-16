टेस्ला की उड़ने वाली कार से उठा पर्दा: एक सेकंड में पकड़ेगी 96kmph की रफ्तार; कब होगी पेश, क्या बोले एलन मस्क?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 16 Oct 2026 10:01 AM IST
सार
टेस्ला ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित दूसरी पीढ़ी की रोडस्टर का हैरान करने वाला अवतार पेश किया है, जिसमें स्पेसएक्स के रॉकेट थ्रस्टर्स और कोल्ड-गैस सिस्टम जाेड़े हैं। एलन मस्क ने इसे इसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से भी बढ़कर एक अनोखी कार बताया है, जो हवा में उड़ने, पलटी खाने और एक सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। आइए जानते हैं इस सुपरकार के बारे में विस्तार से...
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विस्तार
एलन मस्क ने टेस्ला की दूसरी पीढ़ी की नई रोडस्टर पेश की है, जिसमें स्पेसएक्स से जुड़े थ्रस्टर्स की मदद से कार को हवा में उठाने और घुमाने का प्रदर्शन किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और एक बार चार्ज करने पर करीब 483 किलोमीटर चल सकती है। इसके तीन वेरिएंट होंगे और उत्पादन 2028 में शुरू करने की योजना है, लेकिन इस कार की बुकिंग के लिए कितनी रकम जमा करनी होगी और इसके उड़ने वाले फीचर के साथ सुरक्षा को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं? यहां जानें इसके बारे में सबकुछ...
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हवा में दिखाएगी करतब, 2028 में बनेगी
कल्पना कीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वह सड़क से ऊपर उठकर हवा में घूमने लगे। सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी नई रोडस्टर के प्रदर्शन में कुछ ऐसा ही दिखाया है। टेस्ला ने दूसरी पीढ़ी की रीडिजाइन की गई टेस्ला रोडस्टर पेश की है, जिसमें स्पेसएक्स (SpaceX) से जुड़े थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह कार महज एक सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे (करीब 96.5 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार पकड़ सकती है।
टेक्सास के वाको के पास आयोजित एक इवेंट में इस कार का प्रदर्शन किया गया। यहां रोडस्टर ने हाई-पावर वाले पंखों और थ्रस्टर्स की मदद से एक उल्टे रैंप पर चढ़ाई की, हवा में घूमी और फिर जमीन पर सुरक्षित उतर गई। इसके अलावा, चलते हुए कार को थ्रस्टर्स की मदद से साइबरकैब, साइबरट्रक, टेस्ला सेमी, मॉडल Y और मॉडल 3 के ऊपर से गुजरते हुए भी दिखाया गया।
मस्क ने इसे इंसानों की ओर से चलाई जाने वाली कारों में सबसे बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा, 'यही वह असली कार होगी जो सड़कों पर चलेगी।' उनके अनुसार, कार जरूरत पड़ने पर खुद को ऊपर उठा सकती है और ऐसे करतब दिखा सकती है। टेस्ला ने इसका उत्पादन 2028 में शुरू करने की बात कही है, हालांकि कार की पूरी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है।
कल्पना कीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वह सड़क से ऊपर उठकर हवा में घूमने लगे। सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी नई रोडस्टर के प्रदर्शन में कुछ ऐसा ही दिखाया है। टेस्ला ने दूसरी पीढ़ी की रीडिजाइन की गई टेस्ला रोडस्टर पेश की है, जिसमें स्पेसएक्स (SpaceX) से जुड़े थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह कार महज एक सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे (करीब 96.5 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार पकड़ सकती है।
टेक्सास के वाको के पास आयोजित एक इवेंट में इस कार का प्रदर्शन किया गया। यहां रोडस्टर ने हाई-पावर वाले पंखों और थ्रस्टर्स की मदद से एक उल्टे रैंप पर चढ़ाई की, हवा में घूमी और फिर जमीन पर सुरक्षित उतर गई। इसके अलावा, चलते हुए कार को थ्रस्टर्स की मदद से साइबरकैब, साइबरट्रक, टेस्ला सेमी, मॉडल Y और मॉडल 3 के ऊपर से गुजरते हुए भी दिखाया गया।
मस्क ने इसे इंसानों की ओर से चलाई जाने वाली कारों में सबसे बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा, 'यही वह असली कार होगी जो सड़कों पर चलेगी।' उनके अनुसार, कार जरूरत पड़ने पर खुद को ऊपर उठा सकती है और ऐसे करतब दिखा सकती है। टेस्ला ने इसका उत्पादन 2028 में शुरू करने की बात कही है, हालांकि कार की पूरी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है।
Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid— Tesla (@Tesla) October 15, 2026
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रोडस्टर के तीन वेरिएंट, हर एक का अलग मकसद
टेस्ला नई रोडस्टर को तीन वेरिएंट में पेश करने की तैयारी में है। जो इनके नाम परफॉरमेंस, प्रदर्शन, थ्रस्ट और रॉकेट हैं। कंपनी ने इन्हें सड़क पर चलाने, रेसिंग और हवा में करतब दिखाने के उद्देश्य से तैयार किया है।
टेस्ला नई रोडस्टर को तीन वेरिएंट में पेश करने की तैयारी में है। जो इनके नाम परफॉरमेंस, प्रदर्शन, थ्रस्ट और रॉकेट हैं। कंपनी ने इन्हें सड़क पर चलाने, रेसिंग और हवा में करतब दिखाने के उद्देश्य से तैयार किया है।
परफॉरमेंस: सड़क और ट्रैक के लिए
परफॉरमेंस वेरिएंट को टेस्ला ने रोड रेडी यानी सड़क पर चलाने के लिए तैयार बताया है। इसमें दो लोगों के बैठने की जगह हो सकती है। बेहतर ड्राइविंग और ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए इसमें एक्टिव एयरोडायनामिक्स और मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम दिया गया है।
एक्टिव एयरोडायनामिक्स कार की रफ्तार और ड्राइविंग की स्थिति के अनुसार हवा के बहाव को संभालने में मदद करता है। वहीं, मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम को ट्रैक पर कार की पकड़ और प्रदर्शन बेहतर करने के लिए पेश किया गया है।
परफॉरमेंस वेरिएंट को टेस्ला ने रोड रेडी यानी सड़क पर चलाने के लिए तैयार बताया है। इसमें दो लोगों के बैठने की जगह हो सकती है। बेहतर ड्राइविंग और ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए इसमें एक्टिव एयरोडायनामिक्स और मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम दिया गया है।
एक्टिव एयरोडायनामिक्स कार की रफ्तार और ड्राइविंग की स्थिति के अनुसार हवा के बहाव को संभालने में मदद करता है। वहीं, मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम को ट्रैक पर कार की पकड़ और प्रदर्शन बेहतर करने के लिए पेश किया गया है।
थ्रस्ट: एक सेकंड से भी कम समय में 96 kmph
टेस्ला थ्रस्ट वेरिएंट रेस रेडी कह रहा है। यानी की नाम से ही लग रहा है कि इसे रेसिंग के लिए लाया जाएगा। इसमें दो लोग बैठ सकेंगे और पीछे की तरफ कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। ये दबाव वाली गैस को तेजी से बाहर निकालकर जोर पैदा करते हैं।
टेस्ला का दावा है कि यह वेरिएंट एक सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। यानी करीब 96.5 kmph तक पहुंचने में इसे एक सेकंड से भी कम समय लग सकता है। हालांकि, इस दावे की साफ तौर पर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
टेस्ला थ्रस्ट वेरिएंट रेस रेडी कह रहा है। यानी की नाम से ही लग रहा है कि इसे रेसिंग के लिए लाया जाएगा। इसमें दो लोग बैठ सकेंगे और पीछे की तरफ कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। ये दबाव वाली गैस को तेजी से बाहर निकालकर जोर पैदा करते हैं।
टेस्ला का दावा है कि यह वेरिएंट एक सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। यानी करीब 96.5 kmph तक पहुंचने में इसे एक सेकंड से भी कम समय लग सकता है। हालांकि, इस दावे की साफ तौर पर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
रॉकेट: हवा में उठने और घूमने के लिए
रॉकेट वेरिएंट को कंपनी ने 'एयर रेडी' बताया है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की जगह होगी और कार के चारों ओर 10 कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं।
टेस्ला के इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट लार्स मोरावी ने बताया कि ये 10 थ्रस्टर्स 600 लीटर कंप्रेस्ड एयर यानी दबाव वाली हवा से जुड़े हैं। इनकी मदद से कार को हवा में उठाया और घुमाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एयर टैंक को दोबारा भरा जा सकता है।
टेस्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि कार की उपलब्ध खाली जगह में कार्बन फाइबर से ढके प्रेशर वेसल्स (COPVs) लगाए गए हैं। ये दबाव वाली गैस को स्टोर करने वाले कंटेनर होते हैं। कंपनी के मुताबिक, कार की हर उपलब्ध खाली जगह में ऐसे वेसल्स भरे गए हैं।
हालांकि, इन वेसल्स को लेकर सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठते हैं। इसी तरह के प्रेशर वेसल्स पहले स्पेसएक्स के कुछ रॉकेट विस्फोटों से जुड़े रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रोडस्टर में लगे वेसल्स भी असुरक्षित हैं, लेकिन टेस्ला ने अभी इनके सुरक्षा परीक्षणों और सुरक्षा इंतजामों का के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं किया है।
रॉकेट वेरिएंट को कंपनी ने 'एयर रेडी' बताया है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की जगह होगी और कार के चारों ओर 10 कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं।
टेस्ला के इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट लार्स मोरावी ने बताया कि ये 10 थ्रस्टर्स 600 लीटर कंप्रेस्ड एयर यानी दबाव वाली हवा से जुड़े हैं। इनकी मदद से कार को हवा में उठाया और घुमाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एयर टैंक को दोबारा भरा जा सकता है।
टेस्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि कार की उपलब्ध खाली जगह में कार्बन फाइबर से ढके प्रेशर वेसल्स (COPVs) लगाए गए हैं। ये दबाव वाली गैस को स्टोर करने वाले कंटेनर होते हैं। कंपनी के मुताबिक, कार की हर उपलब्ध खाली जगह में ऐसे वेसल्स भरे गए हैं।
हालांकि, इन वेसल्स को लेकर सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठते हैं। इसी तरह के प्रेशर वेसल्स पहले स्पेसएक्स के कुछ रॉकेट विस्फोटों से जुड़े रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रोडस्टर में लगे वेसल्स भी असुरक्षित हैं, लेकिन टेस्ला ने अभी इनके सुरक्षा परीक्षणों और सुरक्षा इंतजामों का के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं किया है।