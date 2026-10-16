टेस्ला की उड़ने वाली कार से उठा पर्दा: एक सेकंड में पकड़ेगी 96kmph की रफ्तार; कब होगी पेश, क्या बोले एलन मस्क?

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विज्ञापन एलन मस्क ने टेस्ला की दूसरी पीढ़ी की नई रोडस्टर पेश की है, जिसमें स्पेसएक्स से जुड़े थ्रस्टर्स की मदद से कार को हवा में उठाने और घुमाने का प्रदर्शन किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और एक बार चार्ज करने पर करीब 483 किलोमीटर चल सकती है। इसके तीन वेरिएंट होंगे और उत्पादन 2028 में शुरू करने की योजना है, लेकिन इस कार की बुकिंग के लिए कितनी रकम जमा करनी होगी और इसके उड़ने वाले फीचर के साथ सुरक्षा को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं? यहां जानें इसके बारे में सबकुछ...

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हवा में दिखाएगी करतब, 2028 में बनेगी



कल्पना कीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वह सड़क से ऊपर उठकर हवा में घूमने लगे। सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी नई रोडस्टर के प्रदर्शन में कुछ ऐसा ही दिखाया है। टेस्ला ने दूसरी पीढ़ी की रीडिजाइन की गई टेस्ला रोडस्टर पेश की है, जिसमें स्पेसएक्स (SpaceX) से जुड़े थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह कार महज एक सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे (करीब 96.5 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार पकड़ सकती है।

टेक्सास के वाको के पास आयोजित एक इवेंट में इस कार का प्रदर्शन किया गया। यहां रोडस्टर ने हाई-पावर वाले पंखों और थ्रस्टर्स की मदद से एक उल्टे रैंप पर चढ़ाई की, हवा में घूमी और फिर जमीन पर सुरक्षित उतर गई। इसके अलावा, चलते हुए कार को थ्रस्टर्स की मदद से साइबरकैब, साइबरट्रक, टेस्ला सेमी, मॉडल Y और मॉडल 3 के ऊपर से गुजरते हुए भी दिखाया गया।

मस्क ने इसे इंसानों की ओर से चलाई जाने वाली कारों में सबसे बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा, 'यही वह असली कार होगी जो सड़कों पर चलेगी।' उनके अनुसार, कार जरूरत पड़ने पर खुद को ऊपर उठा सकती है और ऐसे करतब दिखा सकती है। टेस्ला ने इसका उत्पादन 2028 में शुरू करने की बात कही है, हालांकि कार की पूरी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है।





Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid — Tesla (@Tesla) October 15, 2026 कल्पना कीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वह सड़क से ऊपर उठकर हवा में घूमने लगे। सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी नई रोडस्टर के प्रदर्शन में कुछ ऐसा ही दिखाया है। टेस्ला ने दूसरी पीढ़ी की रीडिजाइन की गई टेस्ला रोडस्टर पेश की है, जिसमें स्पेसएक्स (SpaceX) से जुड़े थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह कार महज एक सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे (करीब 96.5 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार पकड़ सकती है।टेक्सास के वाको के पास आयोजित एक इवेंट में इस कार का प्रदर्शन किया गया। यहां रोडस्टर ने हाई-पावर वाले पंखों और थ्रस्टर्स की मदद से एक उल्टे रैंप पर चढ़ाई की, हवा में घूमी और फिर जमीन पर सुरक्षित उतर गई। इसके अलावा, चलते हुए कार को थ्रस्टर्स की मदद से साइबरकैब, साइबरट्रक, टेस्ला सेमी, मॉडल Y और मॉडल 3 के ऊपर से गुजरते हुए भी दिखाया गया।मस्क ने इसे इंसानों की ओर से चलाई जाने वाली कारों में सबसे बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा, 'यही वह असली कार होगी जो सड़कों पर चलेगी।' उनके अनुसार, कार जरूरत पड़ने पर खुद को ऊपर उठा सकती है और ऐसे करतब दिखा सकती है। टेस्ला ने इसका उत्पादन 2028 में शुरू करने की बात कही है, हालांकि कार की पूरी कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

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रोडस्टर के तीन वेरिएंट, हर एक का अलग मकसद

टेस्ला नई रोडस्टर को तीन वेरिएंट में पेश करने की तैयारी में है। जो इनके नाम परफॉरमेंस, प्रदर्शन, थ्रस्ट और रॉकेट हैं। कंपनी ने इन्हें सड़क पर चलाने, रेसिंग और हवा में करतब दिखाने के उद्देश्य से तैयार किया है।

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परफॉरमेंस: सड़क और ट्रैक के लिए

परफॉरमेंस वेरिएंट को टेस्ला ने रोड रेडी यानी सड़क पर चलाने के लिए तैयार बताया है। इसमें दो लोगों के बैठने की जगह हो सकती है। बेहतर ड्राइविंग और ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए इसमें एक्टिव एयरोडायनामिक्स और मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम दिया गया है।

एक्टिव एयरोडायनामिक्स कार की रफ्तार और ड्राइविंग की स्थिति के अनुसार हवा के बहाव को संभालने में मदद करता है। वहीं, मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम को ट्रैक पर कार की पकड़ और प्रदर्शन बेहतर करने के लिए पेश किया गया है।

थ्रस्ट: एक सेकंड से भी कम समय में 96 kmph

टेस्ला थ्रस्ट वेरिएंट रेस रेडी कह रहा है। यानी की नाम से ही लग रहा है कि इसे रेसिंग के लिए लाया जाएगा। इसमें दो लोग बैठ सकेंगे और पीछे की तरफ कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। ये दबाव वाली गैस को तेजी से बाहर निकालकर जोर पैदा करते हैं।

टेस्ला का दावा है कि यह वेरिएंट एक सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। यानी करीब 96.5 kmph तक पहुंचने में इसे एक सेकंड से भी कम समय लग सकता है। हालांकि, इस दावे की साफ तौर पर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है।