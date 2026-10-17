फुल सेल्फ-ड्राइविंग मोड पर चल रही टेस्ला कार पुलिस की गाड़ी से टकराई: देखें वीडियो, ऑटोनॉमस ड्राइविंग पर सवाल?

घटना का समय और स्थान: यह हादसा मंगलवार, 13 अक्तूबर की देर रात लगभग 12 बजे फेयरफील्ड, कैलिफोर्निया के पास इंटरस्टेट 80 पर हुआ।

यह हादसा मंगलवार, 13 अक्तूबर की देर रात लगभग 12 बजे फेयरफील्ड, कैलिफोर्निया के पास इंटरस्टेट 80 पर हुआ। विज्ञापन बंद हाईवे पर घुसी कार: पुलिस अधिकारी उस जगह पर एक पहले हुए घातक हादसे की जांच कर रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे के कई लेन बंद किए गए थे और वहां वार्निंग फ्लेर्स, ट्रैफिक कॉन और ब्लिंकिंग इमरजेंसी लाइट्स लगाई गई थीं। इसके बावजूद टेस्ला कार प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गई और पुलिस की गाड़ी में जा घुसी। विज्ञापन विज्ञापन

ड्राइवर ने पुलिस को पूछताछ में क्या चौंकाने वाला खुलासा किया?

ड्राइवर का बयान: इस हादसे में गाड़ी चला रहा साक्रामेंटो का 22 वर्षीय युवक बाल-बाल बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि जब कार चल रही थी, तब वह सो गया था और गाड़ी अपने आप 'फुल सेल्फ-ड्राइविंग' मोड पर चल रही थी।

इस हादसे में गाड़ी चला रहा साक्रामेंटो का 22 वर्षीय युवक बाल-बाल बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि जब कार चल रही थी, तब वह सो गया था और गाड़ी अपने आप 'फुल सेल्फ-ड्राइविंग' मोड पर चल रही थी। अधिकारियों की स्थिति: दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं। जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

Two Solano CHP officers were seriously injured when a Tesla struck their patrol vehicle on I-80 eastbound, despite flares, cones, and flashing emergency lights. The driver claimed he was asleep while using driver-assistance technology. Drivers must remain alert and in control. https://t.co/VlavzeWRzk — CHP Headquarters (@CHP_HQ) October 16, 2026

इस घटना के बाद ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक पर क्या सवाल खड़े हुए हैं?

जिम्मेदारी किसकी? नाम भले ही 'फुल सेल्फ-ड्राइविंग' (FSD) हो, लेकिन टेस्ला की यह प्रणाली गाड़ियों को पूरी तरह से स्वायत्त नहीं बनाती है। यह केवल एक 'ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम' है, जिसके तहत चालकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे हमेशा सतर्क रहें, सड़क पर नजर रखें और किसी भी वक्त स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहें।

नाम भले ही 'फुल सेल्फ-ड्राइविंग' (FSD) हो, लेकिन टेस्ला की यह प्रणाली गाड़ियों को पूरी तरह से स्वायत्त नहीं बनाती है। यह केवल एक 'ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम' है, जिसके तहत चालकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे हमेशा सतर्क रहें, सड़क पर नजर रखें और किसी भी वक्त स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहें। पुलिस की चेतावनी: CHP ने जोर देकर कहा है कि एडवांस्ड फीचर्स का इस्तेमाल करते समय भी वाहन की सुरक्षित संचालन की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की ही होती है। कोई भी ड्राइवर इन प्रणालियों पर निर्भर होकर सड़क पर ध्यान देना बंद नहीं कर सकता। इस मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है।

कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल द्वारा जारी किए गए डैशकैम फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि टेस्ला कार बिना स्पीड कम किए सीधे पुलिस की गाड़ी से टकराती है।इस दुर्घटना ने एक बार फिर एडवांस्ड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की सुरक्षा और चालकों द्वारा इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने के जोखिमों को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।