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कीमत: इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत ₹4,25,589 रखी गई है।

इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत ₹4,25,589 रखी गई है। लिमिटेड यूनिट्स: यह मॉडल दुनिया भर के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में केवल 125 यूनिट्स तक ही सीमित होगा। जो इसे कंपनी के इतिहास का एक बेहद दुर्लभ और खास एडिशन बनाता है।

यह मॉडल दुनिया भर के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में केवल 125 यूनिट्स तक ही सीमित होगा। जो इसे कंपनी के इतिहास का एक बेहद दुर्लभ और खास एडिशन बनाता है। विज्ञापन बुकिंग और डिलीवरी: इसके लिए रजिस्ट्रेशन 16 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 28 अक्तूबर को सेल के दिन तक चलेंगे। वहीं, इसकी डिलीवरी नवंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। विज्ञापन विज्ञापन इस स्पेशल एडिशन की 'Hypershift' पेंट स्कीम और डिजाइन में क्या खास है? इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशेष रंग और विंटेज लुक है: हाइपरशिफ्ट पेंट (Hypershift Paint): इस बाइक में खास 'हाइपरशिफ्ट' फिनिश दी गई है, जो रोशनी पड़ने पर लाल, हरे और सुनहरे रंगों के शेड्स में बदलती है। इसका ब्रास बेस रॉयल एनफील्ड की 1901 की शुरुआती मोटरसाइकिलों से प्रेरित है।

इस बाइक में खास 'हाइपरशिफ्ट' फिनिश दी गई है, जो रोशनी पड़ने पर लाल, हरे और सुनहरे रंगों के शेड्स में बदलती है। इसका ब्रास बेस रॉयल एनफील्ड की 1901 की शुरुआती मोटरसाइकिलों से प्रेरित है। हैंड-पेंटेड डिटेल्स: फ्यूल टैंक के बीच में ब्लैक सेक्शन पर हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स, टैंक के ऊपर एक कमोडेरेटिव कैनन डिकल और साइड पैनल पर एक गिल्डेड 125-ईयर क्रेस्ट (Crest) इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाता है।

फ्यूल टैंक के बीच में ब्लैक सेक्शन पर हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स, टैंक के ऊपर एक कमोडेरेटिव कैनन डिकल और साइड पैनल पर एक गिल्डेड 125-ईयर क्रेस्ट (Crest) इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाता है। विंटेज केबिन और फीचर्स: राइडर के लिए क्विल्टेड सिलाई के साथ विंटेज-स्टाइल ब्राउन लेदर सीट दी गई है। इसके अलावा एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेललैंप और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। जबकि टर्न इंडिकेटर्स पारंपरिक बल्ब वाले रखे गए हैं। इसमें वायर-स्पोक व्हील्स, गोल मिरर्स और ब्लैक-आउट ट्विन एग्जॉस्ट दिए गए हैं। इंजन, पावर और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर यह कितनी दमदार है? इंजन और पावर: यांत्रिक रूप से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। Classic 650 एनिवर्सरी एडिशन में वही 647.95cc, फ्यूल-इजेक्टेड, SOHC ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 47 PS की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टी-प्लेट क्लच के साथ जोड़ा गया है।

यांत्रिक रूप से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। Classic 650 एनिवर्सरी एडिशन में वही 647.95cc, फ्यूल-इजेक्टेड, SOHC ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 47 PS की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टी-प्लेट क्लच के साथ जोड़ा गया है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग: ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm और पीछे 300mm की डिस्क ब्रेक दी गई है, जिसमें डुअल-चैनल ABS मिलता है। यह बाइक आगे 19-इंच और पीछे 18-इंच के पहियों पर चलती है।

ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm और पीछे 300mm की डिस्क ब्रेक दी गई है, जिसमें डुअल-चैनल ABS मिलता है। यह बाइक आगे 19-इंच और पीछे 18-इंच के पहियों पर चलती है। डाइमेंशंस: इसकी सीट की ऊंचाई 800 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 154 mm और व्हीलबेस 1,475 mm है। इसका कुल वजन (90% ईंधन और तेल के साथ) 243 किलोग्राम है और इसमें 14.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशेष रंग और विंटेज लुक है:

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल का एक बेहद खास और लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी ने Classic 650 का 125वां एनिवर्सरी एडिशन पेश किया है, जिसे 'Hypershift' नाम दिया गया है।