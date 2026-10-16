टेस्ला रोडस्टर के वायरल स्टंट पर मैकमर्ट्री ने क्या तंज किया?: याद दिलाया कि उसने पहले ही किया था यह कारनामा

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मजेदार तंज: मैकमर्ट्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर अपनी 'स्पियरलिंग' (Speirling) कार का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पूरी तरह उल्टी लटकी नजर आ रही है। इसके साथ कंपनी ने टेस्ला के लिए एक चुटीला संदेश लिखा- "वेलकम टू द क्लब" (क्लब में आपका स्वागत है)। विज्ञापन



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टेस्ला (Tesla) ने अपनी नई रोडस्टर (Roadster) कार को पेश किया। जिसका वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ। टेस्ला रोडस्टर के वीडियो में कार को एक रैंप पर उल्टा चलते और हवा में करतब दिखाते हुए दिखाया गया। इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद ब्रिटिश इलेक्ट्रिक हाइपरकार निर्माता कंपनी मैकमर्ट्री (McMurtry) ने टेस्ला को याद दिलाया है कि दुनिया में सबसे पहले गाड़ी को उल्टा चलाने का कारनामा उसने करके दिखाया था।