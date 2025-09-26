भारत में जगुआर लैंड रोवर की बिक्री में बढ़ोतरी की वजह क्या है?: बिक्री में 11 प्रतिशत उछाल, जानें डिटेल्स

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नई दिल्ली और गुरुग्राम सुविधाएं: कंपनी ने दक्षिण दिल्ली के मथुरा रोड पर AMP मोटर्स के साथ साझेदारी में एक बड़े इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत की है, इसके अलावा गुरुग्राम में भी एक नया आउटलेट खोला गया है।

कंपनी ने दक्षिण दिल्ली के मथुरा रोड पर AMP मोटर्स के साथ साझेदारी में एक बड़े इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सेंटर की शुरुआत की है, इसके अलावा गुरुग्राम में भी एक नया आउटलेट खोला गया है। विज्ञापन बढ़ता नेटवर्क: इन नए आउटलेट्स के जुड़ने के बाद अब पूरे देश के 26 शहरों में JLR के कुल 33 अधिकृत टचपॉइंट्स हो गए हैं। इसके अलावा कंपनी जल्द ही मदुरै में भी एक नया शोरूम शुरू करने जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन चेन्नई में JLR की नई फैसिलिटी और डीलरशिप विस्तार की क्या योजना है? दिल्ली और गुरुग्राम से पहले, JLR इंडिया ने KUN ऑटो वर्क्स के साथ मिलकर चेन्नई के अंबत्तूर इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपनी पहली ऑथराइज्ड रिटेल फैसिलिटी शुरू की थी: प्रीमियम अनुभव: इस अत्याधुनिक सुविधा केंद्र में रेंज रोवर (Range Rover), डिफेंडर (Defender) और डिस्कवरी (Discovery) मॉडल की पूरी रेंज प्रदर्शित की जाती है। साथ ही यहां ब्रांडेड मर्चेंडाइज भी उपलब्ध कराई जाती है।

इस अत्याधुनिक सुविधा केंद्र में रेंज रोवर (Range Rover), डिफेंडर (Defender) और डिस्कवरी (Discovery) मॉडल की पूरी रेंज प्रदर्शित की जाती है। साथ ही यहां ब्रांडेड मर्चेंडाइज भी उपलब्ध कराई जाती है। ग्रोथ प्लान: JLR इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन अंबा का कहना है कि प्रमुख बाजारों में रिटेल नेटवर्क का विस्तार करना कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि चेन्नई भारत के सबसे महत्वपूर्ण लग्जरी कार बाजारों में से एक है। JLR की बिक्री के आंकड़े और वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है? कंपनी ने जून तिमाही के अपने शानदार बिक्री आंकड़े साझा किए हैं, जो लग्जरी सेगमेंट में बढ़ती मांग को दर्शाते हैं: बिक्री में 11% की बढ़ोतरी: चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में JLR ने कुल 1,665 वाहन बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। इसमें अकेले रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से अधिक रही। इसके अलावा थोक प्रेषण भी 4 प्रतिशत बढ़कर 1,694 यूनिट्स पर पहुंच गया।

चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में JLR ने कुल 1,665 वाहन बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। इसमें अकेले रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से अधिक रही। इसके अलावा थोक प्रेषण भी 4 प्रतिशत बढ़कर 1,694 यूनिट्स पर पहुंच गया। बढ़ती उम्मीदें: पिछले साल JLR ने भारत में लगभग 6,183 गाड़ियां बेची थीं और इस साल इससे भी बेहतर आंकड़े की उम्मीद की जा रही है। भारतीय लग्जरी कार खरीदार के व्यवहार में क्या बदलाव आया है? राजन अंबा के मुताबिक, प्रीमियम कारों की मांग में आया यह उछाल केवल किसी टैक्स छूट का नतीजा नहीं है। बल्कि भारतीय ग्राहकों की सोच में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है: एस्पिरेशनल बाइंग: अंबा ने बिजनेसलाइन से बातचीत में कहा, "यह सिर्फ जीएसटी कटौती का असर नहीं है, क्योंकि वह दौर पीछे छूट चुका है। भारत के खरीदार अब अपनी बढ़ती आकांक्षाओं के बीच अपनी मोबिलिटी पर पैसा खर्च करने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक हैं।"

अंबा ने बिजनेसलाइन से बातचीत में कहा, "यह सिर्फ जीएसटी कटौती का असर नहीं है, क्योंकि वह दौर पीछे छूट चुका है। भारत के खरीदार अब अपनी बढ़ती आकांक्षाओं के बीच अपनी मोबिलिटी पर पैसा खर्च करने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक हैं।" मेक इन इंडिया: कंपनी ने चेन्नई के पास पानापक्कम स्थित अपने प्लांट में गाड़ियों का स्थानीय उत्पादन भी शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने में मदद मिल रही है। JLR के आगामी इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च क्या हैं? भविष्य की रणनीतियों के तहत कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की तैयारी कर रही है: इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च: अगले साल अप्रैल के आसपास JLR अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारें- रेंज रोवर इलेक्ट्रिक और रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है।

अगले साल अप्रैल के आसपास JLR अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारें- रेंज रोवर इलेक्ट्रिक और रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। कंपनी को उम्मीद है कि इन ईवी के आने के बाद भारतीय बाजार में उसकी रफ्तार और तेज होगी और कंपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ या उससे थोड़ा आगे निकल जाएगी। दिल्ली और गुरुग्राम से पहले, JLR इंडिया ने KUN ऑटो वर्क्स के साथ मिलकर चेन्नई के अंबत्तूर इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपनी पहली ऑथराइज्ड रिटेल फैसिलिटी शुरू की थी:कंपनी ने जून तिमाही के अपने शानदार बिक्री आंकड़े साझा किए हैं, जो लग्जरी सेगमेंट में बढ़ती मांग को दर्शाते हैं:राजन अंबा के मुताबिक, प्रीमियम कारों की मांग में आया यह उछाल केवल किसी टैक्स छूट का नतीजा नहीं है। बल्कि भारतीय ग्राहकों की सोच में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है:भविष्य की रणनीतियों के तहत कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की तैयारी कर रही है:

टाटा समूह के स्वामित्व वाली ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) ने भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। कंपनी ने दिल्ली और गुरुग्राम में अपने नए और आधुनिक आउटलेट्स की शुरुआत की है: