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Hindi News ›   Automobiles News ›   Jeep Midsize SUV Coming to India by 2028: To Be Built on Tata’s ARGOS Platform

टाटा के प्लेटफॉर्म पर बनेगी जीप की नई मिड-साइज एसयूवी: 2028 में होगी लॉन्च, जानें फीचर्स और डिटेल्स

Thu, 15 Oct 2026 10:54 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 15 Oct 2026 10:54 PM IST
सार

भारत में Jeep की नई मिड-साइज SUV को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। Tata Motors और Stellantis ने इस SUV के विकास के लिए अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। जानें पूरी डिटेल्स।

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Jeep Midsize SUV Coming to India by 2028: To Be Built on Tata’s ARGOS Platform
Jeep midsize SUV - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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स्टेलेंटिस (Stellantis) और टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी साझेदारी को नया विस्तार देते हुए एक नई मिड-साइज जीप एसयूवी (Jeep Midsize SUV) विकसित करने का एलान किया है। यह नया मॉडल टाटा मोटर्स के अत्याधुनिक ARGOS (All-Terrain Ready, Omni-Energy and Geometry Scalable Architecture) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। इस साझेदारी के तहत पहला उत्पाद वर्ष 2028 की पहली छमाही (H1 2028) तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

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  • इंटरनल कोडनेम: इस आगामी एसयूवी का इंटरनल कोडनेम J1J रखा गया है, जो अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म के रूप में Tata Sierra के आर्किटेक्चर को साझा करेगी।
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  • साझेदारी का फायदा: इस समझौते से स्टेलेंटिस को विकास लागत घटाने और जीप लाइनअप का विस्तार करने में मदद मिलेगी। वहीं, टाटा पैसेंजर व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म लाइसेंसिंग फीस के जरिए राजस्व मिलेगा और कॉम्पोनेंट्स की बड़े पैमाने पर खपत से लागत में फायदा होगा।
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इस नई Jeep SUV के इंजन, पावरट्रेन और रेंज में क्या विकल्प मिलेंगे?

टाटा का ARGOS आर्किटेक्चर मल्टी-पावरट्रेन सपोर्ट के साथ आता है, जिससे इस नई जीप एसयूवी को कई इंजन विकल्पों में उतारा जा सकेगा:
  • ICE और EV वेरिएंट्स: यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल (ICE) विकल्पों के साथ-साथ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) अवतार में भी पेश की जाएगी।
  • संभावित विकल्प: रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इसमें एक रेंज-एक्सटेंडर ईवी वेरिएंट पर भी विचार कर रही है। हालांकि, अंतिम इंजन स्पेसिफिकेशन्स, बैटरी क्षमता और ड्राइविंग रेंज की जानकारी का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

 

टाटा से प्लेटफॉर्म शेयर करने के बावजूद यह कार जीप ब्रांड की पहचान कैसे बनाए रखेगी?

भले ही आर्किटेक्चर टाटा का होगा, लेकिन जीप की अपनी अलग पहचान और डीएनए को पूरी तरह बरकरार रखा जाएगा:
  • यूनिक डिजाइन: जीप एसयूवी को एकदम अलग और विशिष्ट एक्सटीरियर स्टाइलिंग, इंटीरियर डिजाइन, सीटिंग लेआउट और प्रीमियम इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे।
  • ऑफ-रोड क्षमताएं (4x4 / AWD): जीप के ऑफ-रोड कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स इसमें फोर-व्हील-ड्राइव (4x4) या ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) तकनीक देने की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं।

 

इस कार का निर्माण कहां होगा और क्या इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा?

  • मैन्युफैक्चरिंग प्लांट: इस नई जीप एसयूवी का उत्पादन गुजरात के साणंद स्थित टाटा के प्लांट के बजाय महाराष्ट्र के रंजनगांव स्थित फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के ज्वाइंट-वेन्चर प्लांट में किया जाएगा। पुणे में मौजूद एक समर्पित डेवलपमेंट टीम जीप के मानकों और क्रैश टेस्ट नियमों के हिसाब से इसे तैयार करेगी।
  • ग्लोबल एक्सपोर्ट पर नजर: इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल एक्सपोर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। राइट-हैंड-ड्राइव बाजारों के साथ-साथ इसके लेफ्ट-हैंड-ड्राइव (LHD) वर्जन भी बनाए जाएंगे। ताकि इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भेजा जा सके। हालांकि, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, कीमतों और इसके आधिकारिक नाम की घोषणा अभी बाकी है। 
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