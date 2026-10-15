टाटा के प्लेटफॉर्म पर बनेगी जीप की नई मिड-साइज एसयूवी: 2028 में होगी लॉन्च, जानें फीचर्स और डिटेल्स

स्टेलेंटिस (Stellantis) और टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी साझेदारी को नया विस्तार देते हुए एक नई मिड-साइज जीप एसयूवी (Jeep Midsize SUV) विकसित करने का एलान किया है। यह नया मॉडल टाटा मोटर्स के अत्याधुनिक

ARGOS

(All-Terrain Ready, Omni-Energy and Geometry Scalable Architecture) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। इस साझेदारी के तहत पहला उत्पाद

वर्ष

2028 की पहली छमाही (H1 2028) तक लॉन्च होने की उम्मीद है।