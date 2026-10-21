भारत में नवरात्रि पर गाड़ियों की धमाकेदार सेल: जानें कितने लाख वाहन बिके? फाडा ने जारी किए आंकड़े

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस बार त्योहारी सीजन की शुरुआत बेहद शानदार रही है। नवरात्रि के 10 दिनों में देश भर में 11.23 लाख यूनिट्स से ज्यादा गाड़ियों की खुदरा बिक्री दर्ज की गई है। यह जानकारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (फाडा) द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों में दी गई। यह बिक्री देश में वाहनों की मजबूत और लगातार बढ़ती मांग को साफ तौर पर दर्शाती है।

इस नवरात्रि वाहनों की रिटेल बिक्री में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है?

फोर-व्हीलर (चार पहिया वाहन): बिक्री में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

बिक्री में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। टू-व्हीलर (दोपहिया वाहन): बिक्री में 32 प्रतिशत से ज्यादा की मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली।



पिछले साल की तुलना में मामूली आंकड़े कम दिखने की मुख्य वजह क्या है?

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इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में कैसा प्रदर्शन देखने को मिला है?

ईवी रिटेल ग्रोथ: इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 26.78 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 26.78 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई है। मार्केट शेयर: त्योहारी सीजन की कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 10.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो एक साल पहले केवल 7.7 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का ट्रेंड अब काफी मजबूत हो चुका है। विज्ञापन विज्ञापन



सितंबर महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने क्या नए रिकॉर्ड बनाए?

कुल रिटेल बिक्री: सितंबर में घरेलू ऑटोमोबाइल रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 31.82 प्रतिशत बढ़कर 25,36,920 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अगस्त की तुलना में इसमें 4.69 प्रतिशत की बढ़त रही।

सितंबर में घरेलू ऑटोमोबाइल रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 31.82 प्रतिशत बढ़कर 25,36,920 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अगस्त की तुलना में इसमें 4.69 प्रतिशत की बढ़त रही। सेगमेंट-वाइज ग्रोथ: टू-व्हीलर: 33.08 प्रतिशत बढ़कर 17,90,188 यूनिट्स। पैसेंजर व्हीकल (PV): 32.10 प्रतिशत बढ़कर 4,27,213 यूनिट्स। कमर्शियल व्हीकल (CV): 37.62 प्रतिशत बढ़कर 1,03,557 यूनिट्स (सितंबर में पहली बार 1 लाख का आंकड़ा पार)।

छमाही प्रदर्शन: वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही (H1 FY27) में भी रिकॉर्ड 1,55,12,319 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 20.77 प्रतिशत की वृद्धि है।



आगामी धनतेरस और दिवाली को लेकर फाडा का क्या रुख है?

वर्ष 2024 की नवरात्रि की तुलना में इस साल वाहनों की कुल रिटेल बिक्री में करीब 27 प्रतिशत का बड़ा उछाल आया है। सेगमेंट के हिसाब से देखें तो:फाडा के अध्यक्ष साईं गिरिधर के अनुसार, "नवरात्रि 2025 की तुलना में आंकड़ों में दिख रही 6.52 प्रतिशत की मामूली गिरावट केवल एक तकनीकी अंतर है। पिछले साल (2025) नवरात्रि 10 के बजाय 11 दिनों की थी और उसी समय 'जीएसटी 2.0' भी लागू हुआ था, जिससे लंबे समय से रुकी हुई मांग एक साथ बाजार में आई थी और बिक्री का एक असाधारण स्तर बना था।"इस त्योहारी सीजन की सबसे खास बात इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज रफ्तार रही।त्योहारी मांग और आधार वर्ष के कम आंकड़ों की मदद से सितंबर का महीना ऑटो इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन महीना साबित हुआ:आगामी धनतेरस से दीपावली तक के मुख्य त्योहारी दौर के लिए ऑटो इंडस्ट्री बेहद उत्साहित है। फाडा अध्यक्ष साईं गिरिधर ने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं की खरीदने की क्षमता मजबूत बनी हुई है और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वाहनों की यह शानदार खुदरा बिक्री भारत की मजबूत आर्थिक गति का सीधा प्रमाण है।