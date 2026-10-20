बिना स्टैंड के खुद खड़ी होगी BMW Vision CE: भारत में पेटेंट हुई फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक बाइक, क्या मिलेगा खास?

बीएमडब्ल्यू मोटरराड अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के जरिए नए डिजाइन और तकनीक पर काम कर रही है। इस दिशा में कंपनी के CE 02 और CE 04 जैसे मॉडल पहले ही सामने आ चुके हैं। अब बीएमडब्ल्यू विजन सीई CE कॉन्सेप्ट चर्चा में है। इस इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का भारत में पेटेंट दर्ज हो चुका है। हालांकि, पेटेंट मिलने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी इसे जल्द बाजार में उतारने वाली है। बीएमडब्ल्यू ने अभी इसके प्रोडक्शन या लॉन्च की समयसीमा की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

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