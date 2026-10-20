बिना स्टैंड के खुद खड़ी होगी BMW Vision CE: भारत में पेटेंट हुई फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक बाइक, क्या मिलेगा खास?
बीएमडब्ल्यू ने अपने फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बीएमडब्ल्यू विजन सीई का भारत में पेटेंट कराया है। CE 02 और CE 04 के बाद कंपनी का यह नया कॉन्सेप्ट सेल्फ-बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी और राइडर की सुरक्षा के लिए खास है। बिना स्टैंड के संतुलन बनाए रखने से लेकर कार जैसी सुरक्षा तक, इसमें कई अनोखी खूबियां देखने को मिलती हैं। आइए जानते हैं बीएमडब्ल्यू विजन सीई की खासियतें और इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी के बारे में...
विस्तार
बीएमडब्ल्यू मोटरराड अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के जरिए नए डिजाइन और तकनीक पर काम कर रही है। इस दिशा में कंपनी के CE 02 और CE 04 जैसे मॉडल पहले ही सामने आ चुके हैं। अब बीएमडब्ल्यू विजन सीई CE कॉन्सेप्ट चर्चा में है। इस इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का भारत में पेटेंट दर्ज हो चुका है। हालांकि, पेटेंट मिलने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी इसे जल्द बाजार में उतारने वाली है। बीएमडब्ल्यू ने अभी इसके प्रोडक्शन या लॉन्च की समयसीमा की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
विजन CE की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फ-बैलेंसिंग सिस्टम और राइडर की सुरक्षा पर फोकस मानी जा रही है। इसका डिजाइन सामान्य स्कूटर से अलग है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिखाए गए हैं, जो इसे कार जैसा अनुभव देने की कोशिश करते हैं।
बीएमडब्ल्यू के इस स्कूटर में क्या है खास?
- बीएमडब्ल्यू विजन सीई को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी तरह अपना संतुलन बनाए रख सके। यानी की राइडर को ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते समय पैर नीचे टिकाने की जरूरत नहीं होगी, स्कूटर को खड़ा रखने के लिए हर बार स्टैंड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इस सिस्टम में सेंसर और इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स जैसी तकनीक इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। ये सिस्टम वाहन के संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, बीएमडब्ल्यू ने इसकी तकनीकी कार्यप्रणाली और अंतिम स्पेसिफिकेशंस का पूरा खुलासा नहीं किया है।
- लंबे समय तक पार्क करने के दौरान स्टैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में बैटरी की खपत कम करने के लिए सेल्फ-बैलेंसिंग सिस्टम बंद हो सकता है और दोबारा चलाने पर सक्रिय हो सकता है। इसकी वास्तविक कार्यप्रणाली की पुष्टि प्रोडक्शन मॉडल सामने आने के बाद ही होगी।
राइडर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ मजबूत केज
- बीएमडब्ल्यू विजन सीई में राइडर की सुरक्षा को खास महत्व दिया गया है। इसके कॉन्सेप्ट डिजाइन में चारों तरफ मजबूत केज जैसी डिजाइन दिखाई गई है, जो दुर्घटना या वाहन पलटने की स्थिति में सुरक्षा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
- इसके फ्रंट में ट्यूबुलर स्टील फ्रेम दिया गया है, जो राइडर के पैरों के आसपास सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, चार-पॉइंट सीटबेल्ट राइडर को सीट पर स्थिर रखने में मदद कर सकती है। हिप और शोल्डर के आसपास साइड एलिमेंट्स और फोम कुशनिंग भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं।
- कॉन्सेप्ट में राइडर के लिए हेलमेट, ग्लव्स या विशेष राइडिंग कपड़ों की जरूरत कम करने की परिकल्पना दिखाई गई है। हालांकि, इसे सड़क पर इस्तेमाल के लिए सुरक्षा नियमों से छूट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रोडक्शन मॉडल के सुरक्षा मानक और जरूरी राइडिंग गियर से जुड़े नियम अलग से स्पष्ट होंगे।
टक्कर का पता लगाने के लिए मिल सकते हैं एडवांस्ड सेंसर
- बीएमडब्ल्यू विजन सीई में रियर-फेसिंग रडार और ड्राइवर-असिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसी तकनीकें पीछे से आने वाले वाहनों या संभावित टक्कर का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इनके फीचर्स और काम करने के तरीके की पूरी जानकारी साझा नहीं की है।
- अगर ये सिस्टम प्रोडक्शन मॉडल में शामिल होते हैं, तो वे राइडर को आसपास की स्थिति के बारे में चेतावनी देने में मदद कर सकते हैं। फिर भी, सेंसर और ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम दुर्घटना को पूरी तरह रोकने की गारंटी नहीं देते।
बीएमडब्ल्यू विजन सीई की रेंज और परफॉर्मेंस कैसी होगी?
- हालांकि कंपनी ने अभी विजन सीई की बैटरी क्षमता, पावर, टॉर्क, रेंज और टॉप स्पीड जैसे स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। अनुमान है कि इसमें बीएमडब्ल्यू सीई 04 से जुड़ी तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
- बीएमडब्ल्यू सीई 04 के संभावित स्पेशिफिकेशंस की बात करें तो बीएमडब्ल्यू सीई 04 में 8.5 kWh की बैटरी मिल सकती है, जो लगभग 130 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें 42 hp की पावर और 62 Nm का टॉर्क मिलता है। इसकी टॉप स्पीड 120 किमी प्रति घंटा है। ये आंकड़े सीई 04 के हैं, विजन सीई के नहीं। विजन सीई में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फ्रेम, केज और दूसरे उपकरण शामिल होने पर वजन बढ़ सकता है। इसका असर रेंज और परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। इसलिए विजन सीई के संभावित आंकड़ों को अभी अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए।
भारत में कब तक हो सकती है लॉन्च?
- अभी सिर्फ इसका भारत में पेटेंट दर्ज हुआ है, लेकिन इससे लॉन्च की पुष्टि नहीं होती। कंपनी ने अभी भारत या अन्य बाजारों में इसकी बिक्री शुरू करने की तारीख और प्रोडक्शन प्लान का एलान नहीं किया है।
- फिलहाल इस इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक, सुरक्षा से जुड़े डिजाइन और संभावित परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। इसकी कीमत, वास्तविक रेंज और बाजार में आने की समयसीमा जानने के लिए कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना पड़ सकता है।