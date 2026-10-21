बजाज पल्सर N250SS भारत में लॉन्च: जानें कितना दमदार है 4V इंजन? कितनी है कीमत और कैसे हैं फीचर्स?

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय क्वार्टर-लीटर मोटरसाइकिल का नया और ज्यादा एडवांस वर्जन Pulsar N250SS लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,59,406 रुपये रखी गई है। पल्सर ब्रांड के भारतीय टू-व्हीलर बाजार में 25 साल पूरे होने के खास मौके पर आया यह नया मॉडल, मौजूदा Pulsar N250 का ही एक अपग्रेडेड और ज्यादा पावरफुल अवतार है। जिसे बड़े मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल बदलावों के साथ उतारा गया है।

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