बजाज पल्सर N250SS भारत में लॉन्च: जानें कितना दमदार है 4V इंजन? कितनी है कीमत और कैसे हैं फीचर्स?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 21 Oct 2026 06:25 PM IST
सार
- बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में पल्सर N250SS को लॉन्च कर दिया है।
- इस अपडेटेड मोटरसाइकिल में फोर-वॉल्व इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, राइड मोड्स और स्पोर्ट्स शिफ्टर शामिल किए गए हैं।
- इसमें गूगल मैप्स मिररिंग के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं।
विज्ञापन
विस्तार
बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय क्वार्टर-लीटर मोटरसाइकिल का नया और ज्यादा एडवांस वर्जन Pulsar N250SS लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,59,406 रुपये रखी गई है। पल्सर ब्रांड के भारतीय टू-व्हीलर बाजार में 25 साल पूरे होने के खास मौके पर आया यह नया मॉडल, मौजूदा Pulsar N250 का ही एक अपग्रेडेड और ज्यादा पावरफुल अवतार है। जिसे बड़े मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल बदलावों के साथ उतारा गया है।
विज्ञापन
नई पल्सर एन250एसएस की कीमत और उपलब्धता क्या है?
- बजाज Pulsar N250SS की एक्स-शोरूम कीमत (दिल्ली) ₹1,59,406 है। यह नया 'एसएस' ट्रिम मौजूदा स्टैंडर्ड Pulsar N250 से लगभग ₹14,000 महंगा है।
- हालांकि, इस बढ़ी हुई कीमत के बदले बाइक में नया 4-वाल्व इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी और गूगल मैप्स मिररिंग वाला 5-इंच टीएफटी डिस्प्ले जैसे कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो इसे इस सेगमेंट के अन्य मॉडल्स से अलग पहचान देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
इंजन और गियरबॉक्स में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं?
- परफॉर्मेंस की बात करें तो, नई Pulsar N250SS में सबसे बड़ा बदलाव इसका नया 4-वाल्व (4V) इंजन है। यह इंजन अधिकतम 25 PS की पावर और 22 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जो आउटगोइंग मॉडल (24.5 PS और 21.5 Nm) के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है।
- इसके अलावा, पुराने 5-स्पीड गियरबॉक्स को हटाकर इसमें नया 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है। इस अतिरिक्त गियर के मिलने से हाईवे पर लॉन्ग क्रूज़िंग के दौरान इंजन पर कम दबाव पड़ेगा और राइडिंग का अनुभव ज्यादा स्मूथ होगा। साथ ही, इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) दी गई है, जिससे राइडर्स को अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से सिलेक्टेबल राइड मोड्स का सपोर्ट मिलता है।
बाइक के फीचर्स और राइडर कन्वीनियंस में क्या नया है?
- राइडर के कॉकपिट को पूरी तरह बदलते हुए इसमें नया 5-इंच कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो पुराने LCD कंसोल की जगह लेता है। यह डिस्प्ले फुल गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है, जिससे नेविगेशन बेहद आसान हो जाता है।
- बाइक में स्पोर्ट्स शिफ्टर (क्विकशिफ्टर) भी शामिल किया गया है, जिसकी मदद से राइडर बिना क्लच दबाए गियर अपशिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा, बाइक में एडजस्टेबल लीवर्स, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, हैजर्ड स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे सुरक्षा और सुविधा से जुड़े फीचर्स दिए गए हैं। यह पूरा पैकेज क्वार्टर-लीटर सेगमेंट में टेक्नोलॉजी के स्तर को काफी आगे ले जाता है।