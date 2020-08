{"_id":"5f3a57376a176d25c6177c0b","slug":"pure-ev-etrance-plus-launched-in-india-know-its-specifications-and-price","type":"story","status":"publish","title_hn":"ETrance Plus \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 56,999 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u0908 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u0938\u093f\u0902\u0917\u0932 \u091a\u093e\u0930\u094d\u091c \u092a\u0930 \u0926\u0947\u0917\u0940 65 \u0915\u093f\u0932\u094b\u092e\u0940\u091f\u0930 \u0915\u093e \u0938\u092b\u0930","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ETrance Plus भारत में 56,999 रुपये में हुई लॉन्च, सिंगल चार्ज पर देगी 65 किलोमीटर का सफर

ऑटो डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 17 Aug 2020 03:38 PM IST

विज्ञापन

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर

कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹249 + Free Coupon worth ₹200 Read Now

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

हैदराबाद बेस्ड PUR Energy प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपने नई इलेक्ट्रिक स्कूटर Pure EV ETrance Plus को 56,999 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया है। इसके पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो Etrance Plus में 1.25 KWH की पोर्टेबल बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक ग्राहकों को इसमें 65 kms का ऑन रोड ड्राइव रेंज मिलेगा। आसान भाषा में समझें तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर बिना रुके 65 किलोमीटर तक चलेगी।



Pure EV ETrance Plus एक लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। कंपनी के मुताबिक इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिलेगी। चार्जिंग की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज होने में चार घंटे लगेंगे।



Pure EV ने अपनी ETrance Plus को चार कलर वेरिएंट्स में उतारा है। कंपनी का कहना है कि इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को रॉबस्ट चेसिस पर बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि भारतीय सड़कों के हाल को देखते हुए इसकी बॉडी को डिजाइन किया गया है। यानी यह भारतीय कंडीशन के हिसाब से एक मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर है।



Pure EV के दूसरे मॉडल्स की बात करें तो, भारतीय बाजार में कंपनी अपने Epluto, Etrance, Egnite और Etron+ की बिक्री करती है। Etrance के मुकाबले ETrance Plus काफी हाईटेक है। सबसे बड़े अंतर की बात करें तो Pure EV Etrance एक इलेक्ट्रिक मोपेड है। जबकि, ETrance Plus एक लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है।



Pure EV Etrance में पावर के लिए 1KWH की बैटरी दी गई है। इसमें 60 किलोमीटर का ऑन रोड ड्राइव रेंज मिलता है। यह इलेक्ट्रिक मोपेड एक बार फुल चार्ज करने पर बिना रुके 60 किलोमीटर तक का सफर तय करती है।



ETrance Plus जल्द कंपनी के आधिकारिक डीलरशिप्स पर पहुंचने लगेगी। अब देखना है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कोरोना काल में ग्राहकों का कितना साथ मिलता है।