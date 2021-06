Hyundai Alcazar अगले सप्ताह होगी लॉन्च, मिलेंगे एक्सक्लूसिव फीचर्स

{"_id":"60c493638ebc3e30c767a84e","slug":"hyundai-alcazar-set-to-launch-next-week-suv-brochure-leaked-ahead-of-india-launch","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hyundai Alcazar \u0905\u0917\u0932\u0947 \u0938\u092a\u094d\u0924\u093e\u0939 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u092e\u093f\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u090f\u0915\u094d\u0938\u0915\u094d\u0932\u0942\u0938\u093f\u0935 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

यदि आप भी ह्यूंदै की किसी कार का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। ह्यूंदै की क्रेटा यानी अल्काजार अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होने जा रही है। ह्यूंदै अल्काजार का सीधा मुकाबला सफारी और हैक्टर प्लस से होगा। लॉन्चिंग से पहले ही ह्यूंदै अल्काजार की बुकिंग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस सेगेमंट में ह्यूंदै अल्काजार में सबसे लंबा व्हीलबेस मिलेगा। इसमें दिए गए 2760एमएम के व्हीलबेस का फायदा केबिन में भी देखने को मिलेगा। ह्यूंदै अल्काजार उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी जो कि शानदार लेगरूम और नी रूम वाली गाड़ियों की तलाश में रहते हैं। बता दें कि सफारी का व्हीलबेस 2741एमएम और हैक्टर प्लस का 2750एमएम है। इन तीनों में 18 इंच के टायर दिए गए हैं।



पेट्रोल के साथ डीजल का भी मिलेगा विकल्प

सबसे अच्छी बात यह है कि ह्यूंदै अल्काजार के साथ आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के विकल्प मिलेंगे, जबकि टाटा सफारी में केवल डीजल इंजन है, हालांकि हैक्टर प्लस पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। ह्यूंदै अल्काजार में कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो किसी अन्य गाड़ियों में नहीं हैं। ह्यूंदै अल्काजार में 26.03 सेंटीमीटर की मल्टी-डिस्प्ले डिजिटल क्लस्टर, 8 स्पीकर्स वाला बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, फ्रंट रो सीट बैक टेबल (कप होल्डर होगा और डिवाइस होल्डर के साथ) , फ्रंट रो स्लाइडिंग सनवाइजर और रिअर विंडो सनशेड जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे।



छह वेरियंट में लॉन्च होगी नई एसयूवी

ह्यूंदै अल्काजार छह वेरियंट में आएगी जिनमें प्रेस्टिज, प्रेस्टिज (O) AT, प्लेटिनम, प्लेटिनम (O) AT, सिग्नेचर MT और सिग्नेचर (O) AT शामिल हैं। इसके अलावा यह एसयूवी आठ रंगों में बाजार में आएगी जिनमें सिंगल टोन छह, टैगा ब्राउन, टाइफून सिल्वर, पोलर व्हाइट, टाइटन ग्रे, फैंटम ब्लैक और स्टारी नाइट और दो डुअल टोन के लिए पोलर व्हाइट + फैंटम ब्लैक और टाइटन ग्रे + फैंटम ब्लैक के विकल्प मिलेंगे। यह एसयूवी 6 और 7 सीट के मॉडल में मिलेगी।