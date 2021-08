{"_id":"6120b5b48ebc3e79da567fc7","slug":"google-will-replace-android-auto-for-phone-screens-app-with-google-assistant-from-android-12-onwards","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Google : \u0917\u0942\u0917\u0932 \u0915\u0947 \u0928\u090f \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e Android Auto, Google Assistant \u0938\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0917\u093e \u0930\u093f\u092a\u094d\u0932\u0947\u0938","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Google : गूगल के नए अपडेट में नहीं मिलेगा Android Auto, Google Assistant से करेगा रिप्लेस

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 21 Aug 2021 01:53 PM IST

सार Google (गूगल) Android 12 वर्जन से 'Android Auto for Phone Screens' एप को बंद कर देगा। गूगल का कहना है कि इससे एंड्रॉइड फोन में ड्राइविंग के लिए इंटरफेस की तलाश में मदद मिलेगी।

Google to replace Android Auto for phones with Google Assistant in new update : Google (गूगल) Android 12 वर्जन से 'Android Auto for Phone Screens' एप को बंद कर देगा। गूगल का कहना है कि इससे एंड्रॉइड फोन में ड्राइविंग के लिए इंटरफेस की तलाश में मदद मिलेगी। गूगल का कहना है कि कार मालिकों को इसके बजाय Google Assistant ड्राइविंग मोड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो गूगल मैप्स एप के भीतर उपलब्ध है। या इसको सपोर्ट करने वाले कारों में उपलब्ध देसी Android Auto इंटरफेस का उपयोग करना चाहिए। हालांकि गूगल ने यह भी आश्वासन दिया है कि इससे कार ड्राइविंग के दौरान Android Auto का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति का अनुभव नहीं बदलेगा।



गूगल ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है, "जो लोग फोन पर एंड्रॉइड ऑटो मोबाइल एप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गूगल असिस्टेंट ड्राइविंग मोड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। एंड्रॉइड 12 से शुरू होने वाले वर्जन पर, गूगल असिस्टेंट ड्राइविंग मोड मोबाइल में पहले से मौजूद होगा। हमारे पास इस समय साझा करने के लिए और कोई डिटेल्स नहीं है।" एंड्रॉइड ऑटो को गूगल असिस्टेंट सहायक के साथ बदलने की गूगल की घोषणा उन रिपोर्टों के बाद आई है कि कुछ उपयोगकर्ताओं को 'एंड्रॉइड ऑटो फॉर फोन स्क्रीन' एप में एक संदेश दिखाई दे रहा था। इस संदेश में कहा गया था कि यह सर्विस "अब सिर्फ कार स्क्रीन के लिए उपलब्ध है" और फोन उपयोगकर्ताओं को इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर गूगल असिस्टेंट ड्राइविंग मोड की ओर इशारा किया। ऐसी भी खबरें आई हैं कि Android 12 पर चलने वाले Pixel डिवाइस में 'Android Auto for Phone Screens' एप को सपोर्ट नहीं कर रहा है। गूगल असिस्टेंट ड्राइविंग मोड की घोषणा पहली बार 2019 में की गई थी, लेकिन पिछले साल के आखिर में इसे रोल आउट करना शुरू किया गया था। इसके बाद गूगल ने एंड्रॉइड ऑटो के ज्यादातर फीचर्स को एंड्रॉइड 10 में सिस्टम-लेवल फीचर के रूप में देने का फैसला किया, और पहले डाउनलोड करने योग्य एप को बंद कर दिया। नया एप उन कारों पर अपने आप अपडेट होने की संभावना है जो पहले से इंस्टॉल किए हुए एंड्रॉइड ऑटो एप के साथ आती हैं। हालांकि, पुरानी कारों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए, जिनमें बिल्ट-इन एंड्रॉइड ऑटो एप नहीं है, वे अपडेट होने के बाद सीधे अपने फोन पर उपलब्ध ड्राइविंग-फ्रेंडली इंटरफेस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, Google इन उपयोगकर्ताओं को एक नया गूगल असिस्टेंट ड्राइविंग मोड देना चाहता था।