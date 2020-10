BS6 Isuzu D-Max भारत में 14 अक्तूबर को होगी लॉन्च, पहले से और भी ताकतवर होगा नया वेरिएंट

कंपनी की आधिकारिक ट्विटर हेंडल पर टीजर फोटो को देखा जाए, तो यह पता चलता है कि इस कॉमर्शियल पिकअप ट्रक के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने D-Max का एक नया टीजर वीडियो भी जारी किया है, जो एक नए पावरफुल वेरिएंट की झलक दे रहा है। हालांकि, बीएस6 वर्जन में ज्यादा बदलावों की उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है।

Your new #PartnerForSuccess is coming soon to scale your business to greater heights!



Click on the link below to know more!https://t.co/niRtGD4PFB#Isuzu #NeverStop #SCab pic.twitter.com/4THTXjAKoT