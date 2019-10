एक्टर Rajkummar Rao ने खरीदी 15 लाख की नई Harley-Davidson, इसकी माइलेज हैरान कर देगी

Bollywood एक्टर राजकुमार राव (Actor RajKumar Rao) अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर हम उन्हें फिल्मों में बाइक की राइड करते हुए देखते हैं लेकिन इस बार राजकुमार राव ने अपने लिए एक बेहद शानदार बाइक खरीदी है। हार्ले डेविडसन फैट बॉब (Harley Davidson Fat Bob) अब राजकुमार राव के गैराज की शोभा बन गई है। इस पर हार्ले डेविडसन ने ट्वीट करते हुए ऐक्टर राजकुमार राव का स्वागत किया और लिखा कि उम्मीद है कि वे इस बाइक की सवारी को एंज्वॉय करेंगे। मुम्बई में आप राजकुमार को इस बाइक की सवारी करते देख पाएंगे। आइये जानते हैं आखिर क्या खास है हार्ले डेविडसन फैट बॉब में जिसनें राजकुमार राव का दिल जीता...

We welcome @RajkummarRao to the Harley-Davidson family, and we’re sure that he’s going to enjoy cruising the road on his Harley-Davidson Fat Bob™. #HarleyDavidson #HarleyDavidsonIndia pic.twitter.com/QFdttQePpj