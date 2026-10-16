भारत में लॉन्च हुई नई 2026 ऑडी Q3: नए लुक और AWD सिस्टम के साथ ऑल-न्यू अवतार, कितनी है कीमत?

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वेरिएंट्स और असेंबली: नई Audi Q3 को दो प्रमुख ट्रिम्स- Nova और Zenith में पेश किया जा रहा है (Zenith वेरिएंट की कीमत का खुलासा होना अभी बाकी है)। इस एसयूवी का निर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित आडी के प्लांट में किया जा रहा है और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। विज्ञापन एक्सटीरियर डिजाइन, डाइमेंशंस और लुक में क्या बड़े बदलाव हुए हैं? जेनरेशन अपडेट होने के कारण 2026 Audi Q3 का एक्सटीरियर पूरी तरह से नया और अधिक आक्रामक नजर आता है: डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी लाइट्स: इसमें फ्रंट में स्प्लिट-स्टाइल हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जिसमें ऊपर एलईडी डीआरएल (LED DRLs) और बम्पर पर मेन डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं। यह लाइट्स सड़क पर ड्राइवर की सीधी नजर के सामने अहम ADAS इंफॉर्मेशन भी प्रोजेक्ट कर सकती हैं। फ्रंट में हनीकॉम्ब मेश ग्रिल दी गई है।

इसमें फ्रंट में स्प्लिट-स्टाइल हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जिसमें ऊपर एलईडी डीआरएल (LED DRLs) और बम्पर पर मेन डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं। यह लाइट्स सड़क पर ड्राइवर की सीधी नजर के सामने अहम ADAS इंफॉर्मेशन भी प्रोजेक्ट कर सकती हैं। फ्रंट में हनीकॉम्ब मेश ग्रिल दी गई है। विज्ञापन विज्ञापन साइड और रियर प्रोफाइल: साइड प्रोफाइल में सेल्फ-सेंटरिंग हबकैप्स के साथ 18-इंच के एलॉय व्हील्स, क्रोम विंडोलाइन और स्लिम रूफ रेल्स मिलते हैं। रियर में कनेक्टेड लाइट बार के साथ स्प्लिट एलईडी टेललाइट्स और इल्यूमिनेटेड आडी लोगो दिया गया है। डाइमेंशन (Dimensions) माप (Measurements) लंबाई (Length) 4,531 mm चौड़ाई (Width) 1,859 mm ऊंचाई (Height) 1,601 mm व्हीलबेस (Wheelbase) 2,681 mm बूट स्पेस (Boot Space) 488 लीटर जेनरेशन अपडेट होने के कारण 2026 Audi Q3 का एक्सटीरियर पूरी तरह से नया और अधिक आक्रामक नजर आता है:

जर्मन लग्जरी कार निर्माता कंपनी आडी (Audi) ने भारतीय बाजार में अपनी थर्ड-जनरेशन 2026 Audi Q3 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस ऑल-न्यू एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी की शुरुआती कीमत ₹51.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।