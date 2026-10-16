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भारत में लॉन्च हुई नई 2026 ऑडी Q3: नए लुक और AWD सिस्टम के साथ ऑल-न्यू अवतार, कितनी है कीमत?

Fri, 16 Oct 2026 10:23 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 16 Oct 2026 10:23 PM IST
सार

Audi ने भारत में नई जनरेशन Q3 लॉन्च कर दी है। यह भारत में इस लग्जरी SUV की तीसरी जनरेशन है, जिसे दो वेरिएंट Nova और Zenith में पेश किया गया है। जानें इसकी कीमत और खासियतें।

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All-New 2026 Audi Q3 Launched in India: Check Price Design Specs Features Engine Options
2026 Audi Q3 - फोटो : Audi

विस्तार
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जर्मन लग्जरी कार निर्माता कंपनी आडी (Audi) ने भारतीय बाजार में अपनी थर्ड-जनरेशन 2026 Audi Q3 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस ऑल-न्यू एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी की शुरुआती कीमत ₹51.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।
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  • वेरिएंट्स और असेंबली: नई Audi Q3 को दो प्रमुख ट्रिम्स- Nova और Zenith में पेश किया जा रहा है (Zenith वेरिएंट की कीमत का खुलासा होना अभी बाकी है)। इस एसयूवी का निर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित आडी के प्लांट में किया जा रहा है और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है।
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एक्सटीरियर डिजाइन, डाइमेंशंस और लुक में क्या बड़े बदलाव हुए हैं?

जेनरेशन अपडेट होने के कारण 2026 Audi Q3 का एक्सटीरियर पूरी तरह से नया और अधिक आक्रामक नजर आता है:
  • डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी लाइट्स: इसमें फ्रंट में स्प्लिट-स्टाइल हेडलाइट सेटअप दिया गया है, जिसमें ऊपर एलईडी डीआरएल (LED DRLs) और बम्पर पर मेन डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं। यह लाइट्स सड़क पर ड्राइवर की सीधी नजर के सामने अहम ADAS इंफॉर्मेशन भी प्रोजेक्ट कर सकती हैं। फ्रंट में हनीकॉम्ब मेश ग्रिल दी गई है।
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  • साइड और रियर प्रोफाइल: साइड प्रोफाइल में सेल्फ-सेंटरिंग हबकैप्स के साथ 18-इंच के एलॉय व्हील्स, क्रोम विंडोलाइन और स्लिम रूफ रेल्स मिलते हैं। रियर में कनेक्टेड लाइट बार के साथ स्प्लिट एलईडी टेललाइट्स और इल्यूमिनेटेड आडी लोगो दिया गया है।
 
डाइमेंशन (Dimensions) माप (Measurements)
लंबाई (Length) 4,531 mm
चौड़ाई (Width) 1,859 mm
ऊंचाई (Height) 1,601 mm
व्हीलबेस (Wheelbase) 2,681 mm
बूट स्पेस (Boot Space) 488 लीटर

 

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2026 Audi Q3 - फोटो : Audi

केबिन इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स कैसे हैं?

नया केबिन काफी मिनिमलिस्टिक और आधुनिक तकनीक से लैस है:
  • करव्ड डुअल डिस्प्ले: डैशबोर्ड पर 12.8-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 11.9-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एक साथ करव्ड सेटअप में दिए गए हैं। इसमें टच-इनेबल्ड कंट्रोल्स के साथ 4-स्पोक हेक्सागोनल स्टीयरिंग व्हील मिलता है।
  • स्टीयरिंग कॉलम पर गियर सिलेक्टर: स्टीयरिंग कॉलम के राइट-साइड स्टॉक पर ड्राइव सिलेक्टर दिया गया है, जिससे सेंटर कंसोल काफी साफ और सुव्यवस्थित हो गया है। वहां वायरलेस फोन चार्जर, दो कपहोल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की जगह बनी है।
  • प्रीमियम कम्फर्ट और सेफ्टी: इसमें 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर Sonos साउंड सिस्टम, कलर्ड हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 9 एयरबैग्स, पावर्ड व हीटेड फ्रंट सीट्स (मेमोरी फंक्शन के साथ) और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे हाई-एंड फीचर्स शामिल हैं। 

All-New 2026 Audi Q3 Launched in India: Check Price Design Specs Features Engine Options
Sharvari Wagh and Neeraj Chopra with All new 2026 Audi Q3 - फोटो : Audi

इंजन, पावरट्रेन और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) की परफॉर्मेंस कैसी है?

  • दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन: 2026 Audi Q3 में 2.0-लीटर डायरेक्ट-इजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 204 hp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (DCT) के साथ जोड़ा गया है।
  • क्वैट्रो ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD): यह इंजन आडी के सिग्नेचर ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के जरिए चारों पहियों तक पावर पहुंचाता है। यह कार महज 7.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 229 किमी/घंटा है।
  • सेगमेंट में बढ़त: अपने सेगमेंट में BMW X1 और Mercedes-Benz GLA जैसी केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) कारों के मुकाबले ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) ऑफर करने वाली Audi Q3 इकलौती एसयूवी है।
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