ज्यादा पावर और नए फीचर्स के साथ आई 2027 डुकाटी पैनिगेल V4 और V4 S: जानें क्या हैं खूबियां

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इंजन और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर क्या नया मिला है? बढ़ी हुई पावर: इसमें पहले की तरह 1,103 cc का Desmosedici Stradale इंजन मिलता है, लेकिन कंपनी ने एयर इंटेक, लुब्रिकेशन सर्किट और एग्जॉस्ट सिस्टम में सुधार करके इसकी पावर में 2 hp की बढ़ोतरी की है। अब यह स्टैंडर्ड मॉडल पर 13,500 rpm पर 218 hp की पीक पावर जनरेट करता है।

इसमें पहले की तरह 1,103 cc का Desmosedici Stradale इंजन मिलता है, लेकिन कंपनी ने एयर इंटेक, लुब्रिकेशन सर्किट और एग्जॉस्ट सिस्टम में सुधार करके इसकी पावर में 2 hp की बढ़ोतरी की है। अब यह स्टैंडर्ड मॉडल पर 13,500 rpm पर 218 hp की पीक पावर जनरेट करता है। विज्ञापन टॉर्क और गियरिंग: टॉर्क मामूली रूप से घटकर 120.6 Nm (11,000 rpm पर) हो गया है। हालांकि, बाइक में लंबी गियरिंग और बड़े स्प्रोकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही दूसरे से पांचवें गियर तक रेव लिमिटर को बढ़ाकर 15,000 rpm कर दिया गया है। इससे ट्रैक पर गियर बदलने की जरूरत कम पड़ती है।

टॉर्क मामूली रूप से घटकर 120.6 Nm (11,000 rpm पर) हो गया है। हालांकि, बाइक में लंबी गियरिंग और बड़े स्प्रोकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही दूसरे से पांचवें गियर तक रेव लिमिटर को बढ़ाकर 15,000 rpm कर दिया गया है। इससे ट्रैक पर गियर बदलने की जरूरत कम पड़ती है। विज्ञापन विज्ञापन एक्सेसरीज: जो ग्राहक और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए वैकल्पिक अक्रापोविक फुल रेसिंग एग्जॉस्ट प्रो मिलता है। जो 11 hp अतिरिक्त पावर देता है और बाइक का वजन 6.6 किलोग्राम तक कम कर देता है। चैसिस और हार्डवेयर में क्या बदलाव हुए हैं? हल्का और चुस्त फ्रेम: इसका मोनोकोक चैसिस तो बरकरार है, लेकिन फ्रंट फ्रेम की लैटरल स्टिफनेस (पार्श्व कठोरता) को 12 प्रतिशत कम किया गया है, जिससे अधिक झुकाव (Lean angles) पर फ्रंट ग्रिप बेहतर होती है।

इसका मोनोकोक चैसिस तो बरकरार है, लेकिन फ्रंट फ्रेम की लैटरल स्टिफनेस (पार्श्व कठोरता) को 12 प्रतिशत कम किया गया है, जिससे अधिक झुकाव (Lean angles) पर फ्रंट ग्रिप बेहतर होती है। सस्पेंशन और वजन: V4 वेरिएंट में पूरी तरह से एडजस्टेबल शोवा USD फोर्क्स और शैच्स मोनोशॉक मिलते हैं, जबकि V4 S में Ohlins सस्पेंशन और Smart EC 3.0 कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। V4 S का वजन बिना ईंधन के 187 किलोग्राम है (जो स्टैंडर्ड से 4 किलो कम है)। इसमें मोटोजीपी से प्रेरित एडजस्टेबल क्लिप-ऑन हैंडलबार भी दिए गए हैं। कौन-से नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जोड़े गए हैं? नए राइडर एड्स: डुकाटी ने इसमें दो बिल्कुल नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स- डायनामिक इंजन ब्रेक और रेस ब्रेक कंट्रोल जोड़े हैं। डायनेमिक इंजन ब्रेक पिछले वर्जन की जगह लेता है, जो कॉर्नरिंग के दौरान बाइक को और अधिक अनुमानित बनाता है। वहीं, रेस ब्रेक कंट्रोल ब्रेकिंग में पिछले पहिए की हिस्सेदारी को बेहतर करता है।

डुकाटी ने इसमें दो बिल्कुल नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स- डायनामिक इंजन ब्रेक और रेस ब्रेक कंट्रोल जोड़े हैं। डायनेमिक इंजन ब्रेक पिछले वर्जन की जगह लेता है, जो कॉर्नरिंग के दौरान बाइक को और अधिक अनुमानित बनाता है। वहीं, रेस ब्रेक कंट्रोल ब्रेकिंग में पिछले पहिए की हिस्सेदारी को बेहतर करता है। कस्टमाइजेशन प्रोग्राम: पहली बार Panigale V4 S को Ducati Factory Made प्रोग्राम में शामिल किया गया है, जिसके तहत ग्राहक 11 रंगों, लैम्बोर्गिनी के Ad Personam प्रोग्राम के पांच शेड्स और दो लेवरिज (Corse और Performance) में से अपनी पसंद चुन सकेंगे। कीमत और उपलब्धता क्या है? ब्रिटेन के बाजार में V4 की कीमत GBP 25,495 (लगभग 32.16 लाख रुपये) और V4 S की कीमत GBP 30,995 (लगभग 39.10 लाख रुपये) रखी गई है। ये बाइक्स मार्च 2027 से यूरोपीय डीलरशिप पर पहुंचना शुरू होंगी। भारत में इसके लॉन्च की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। लेकिन मौजूदा मॉडलों की कीमतों के मुकाबले नए वर्जन्स के आने पर कीमतों में हल्की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के बाजार में V4 की कीमत GBP 25,495 (लगभग 32.16 लाख रुपये) और V4 S की कीमत GBP 30,995 (लगभग 39.10 लाख रुपये) रखी गई है। ये बाइक्स मार्च 2027 से यूरोपीय डीलरशिप पर पहुंचना शुरू होंगी। भारत में इसके लॉन्च की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। लेकिन मौजूदा मॉडलों की कीमतों के मुकाबले नए वर्जन्स के आने पर कीमतों में हल्की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

प्रसिद्ध इटेलियन सुपरबाइक निर्माता कंपनी डुकाटी (Ducati) ने अपनी फ्लैगशिप सुपरबाइक- 2027 Panigale V4 और V4 S से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठा दिया है। इस नए मॉडल में मामूली रूप से पावर बढ़ाई गई है, चेसिस को बेहतर किया गया है और दो नए इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स जोड़े गए हैं। डुकाटी का दावा है कि वैलेलुंगा (Vallelunga) सर्किट पर यह नई बाइक 2026 मॉडल की तुलना में 0.4 सेकंड तेज लैप टाइम देने में सक्षम है।