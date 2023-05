{"_id":"6451f534f99ca816680ee345","slug":"vastu-shastra-what-not-to-keep-in-kitchen-as-per-vastu-know-significance-in-hindi-2023-05-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kitchen Vastu: गलती से भी किचन में न रखें ये चीजें, देखते ही देखते हो जाएंगे कंगाल","category":{"title":"Vaastu","title_hn":"वास्तु","slug":"vastu"}}

What Not to Keep in Kitchen as per Vastu: रसोई किसी भी भारतीय घर का एक अभिन्न अंग है- हमारी दिन भर की ऊर्जा का स्रोत। रसोई का हर एक उपकरण महत्वपूर्ण है। यदि इसे वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार रखा जाता है, तो यह सुनिश्चित कर सकता है कि सकारात्मकता बनी रहे। बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने और प्रेरणा में सुधार करने के लिए रसोई सबसे अच्छी जगह है। रसोई के वास्तु में की गई गलती घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और इसका बुरा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को किचन में रखने की सख्त मनाही की गई है। आइए जानते हैं क्या है क्या है वो वस्तुएं।