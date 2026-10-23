सुख और वैभव दाता ग्रह शुक्र करेंगे तुला राशि में गोचर, इन राशियों को होगा धन लाभ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 23 Oct 2026 03:39 PM IST
सार
पंचांग की गणना के अनुसार, शुक्रदेव 22 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो इस राशि में 1 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे।
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विस्तार
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को शुभ और अच्छा ग्रह माना जाता है। यह भोग-विलास, धन-वैभव, आकर्षण, प्रेम और विवाह आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र अभी तुला राशि में हैं और वक्री होकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। फिर नवंबर माह में दोबारा से अपनी स्वराशि तुला में आ जाएंगे। शुक्र के स्वराशि तुला में आने से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने नौकरी-व्यापार में लाभ के योग हैं। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने किन राशियों के जीवन में शुभ असर देखने को मिल सकता है। द्रिक पंचांग की गणना के अनुसार, शुक्रदेव 22 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो इस राशि में 1 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे।
सिंह राशि पर असर
वृश्चिक राशि पर असर
कर्क राशि पर प्रभाव
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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सिंह राशि पर असर
- -सिंह राशि के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा।
- - शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा जिससे आपके साहस, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- - इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करने में कामयाब होंगे।
- - कार्यक्षेत्र में आपके मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।
वृश्चिक राशि पर असर
- - शुक्र का तुला राशि में गोचर बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा।
- - आय के स्त्रोतों में लाभ और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि।
- - आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए नौकरी में कुछ सुनहरे मौके मिल सकते हैं।
- - दांपत्य जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी।
कर्क राशि पर प्रभाव
- - कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव मे होगा, जिससे आपको सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।
- - आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। नया वाहन और नया घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।
- - कार्यस्थल पर आपका विशेष प्रभाव रहेगा। जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार संग अच्छा तालमेल चलेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।