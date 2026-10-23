सुख और वैभव दाता ग्रह शुक्र करेंगे तुला राशि में गोचर, इन राशियों को होगा धन लाभ

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ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को शुभ और अच्छा ग्रह माना जाता है। यह भोग-विलास, धन-वैभव, आकर्षण, प्रेम और विवाह आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र अभी तुला राशि में हैं और वक्री होकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। फिर नवंबर माह में दोबारा से अपनी स्वराशि तुला में आ जाएंगे। शुक्र के स्वराशि तुला में आने से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने नौकरी-व्यापार में लाभ के योग हैं। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने किन राशियों के जीवन में शुभ असर देखने को मिल सकता है। द्रिक पंचांग की गणना के अनुसार, शुक्रदेव 22 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो इस राशि में 1 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे।