24 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का अच्छा साथ, बढ़ेंगे लाभ के अवसर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 24 Oct 2026 12:39 PM IST
सार
शनिवार, 24 अक्तूबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 24 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।
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विस्तार
आज, 24 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा, शुभ, खुशियों और सफलता से भरा हुआ हो सकता है। ग्रहों-नक्षत्रों की चाल का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, सकारात्मक और लाभ से भरा हुआ होगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। नई नौकरी के मिलने की संभावना कुछ राशि वालों को होगी। आपको अपनी मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। वाद-विवादों का निपटारा जल्द होगा। ऐसे में आइए जानते हैं आज का दिन कैसा रहेगा और कौन सी राशियां रहेंगी भाग्यशाली।
मिथुन राशि
आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, लाभकारी और सफलता से भरा हुआ होगा। आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। कल के दिन भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अधूरे काम कल के दिन पूरे होंगे। प्रेम जीवन में रहने वाले लोगों को अपने साथी का भरपूर लाभ मिलेगा।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन सुखद रह सकता है। लाभ के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए-नए अवसर मिलेंगे। आपकी आय में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। लेन-देन में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। कानूनी वाद-विवाद से आपको बचकर रहना होगा।
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धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन जोश और उत्साह से भरपूर रहेगा। नौकरीपेशा जातकों की आय में बढ़ोतरी होगी। जो लोग जमीन-जायदाद से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी डील हो सकती है। आपको लोगों का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रबंधन क्षमता का विकास होगा। मित्रों संग बाहर घूमने-फिरने की योजना बन सकती है।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही सकारात्मक और शुभ होगा। नौकरी में इस राशि के जातकों को बेहतर लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने वाद-विवादों का निपटारा होगा। आय में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा।
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मिथुन राशि
आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, लाभकारी और सफलता से भरा हुआ होगा। आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। कल के दिन भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अधूरे काम कल के दिन पूरे होंगे। प्रेम जीवन में रहने वाले लोगों को अपने साथी का भरपूर लाभ मिलेगा।
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तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन सुखद रह सकता है। लाभ के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए-नए अवसर मिलेंगे। आपकी आय में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। लेन-देन में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। कानूनी वाद-विवाद से आपको बचकर रहना होगा।
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धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन जोश और उत्साह से भरपूर रहेगा। नौकरीपेशा जातकों की आय में बढ़ोतरी होगी। जो लोग जमीन-जायदाद से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी डील हो सकती है। आपको लोगों का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रबंधन क्षमता का विकास होगा। मित्रों संग बाहर घूमने-फिरने की योजना बन सकती है।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही सकारात्मक और शुभ होगा। नौकरी में इस राशि के जातकों को बेहतर लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने वाद-विवादों का निपटारा होगा। आय में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा।