WhatsApp का नया फीचर करेगा कई काम आसान,चैट में ही कर पाएंगे ये सब काम!

WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए-नए फीचर्स पेश कर रहा है। इसी कड़ी में कंपनी ने एक नया Smart Text Actions फीचर रोलआउट करना शुरू किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स WhatsApp चैट में मौजूद फोन नंबर, तारीख, समय, ईमेल एड्रेस और पते से जुड़े कई जरूरी काम सीधे ऐप के अंदर ही कर सकेंगे। यानी अब छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बार-बार WhatsApp से बाहर निकलकर दूसरे ऐप खोलने की परेशानी कम हो जाएगी। यह नया फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जो रोजाना WhatsApp पर ऑफिस, बिजनेस, परिवार और दोस्तों से जुड़ी जरूरी जानकारियां शेयर करते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp ने Smart Text Actions फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल यह सुविधा कुछ चुनिंदा यूजर्स को Android और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐप के नए वर्जन में मिल रही है। कंपनी इसे धीरे-धीरे अन्य यूजर्स तक भी पहुंचा सकती है। हालांकि, सभी यूजर्स को यह फीचर एक साथ मिलने की गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आपके WhatsApp में अभी यह सुविधा दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है।

इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि WhatsApp चैट में लिखी गई जरूरी जानकारियों को अपने आप पहचान सकेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको किसी का फोन नंबर भेजता है, तो ऐप उस नंबर को पहचानकर उसके नीचे डॉट वाली लाइन दिखा सकता है। इस नंबर पर टैप करने या देर तक दबाने पर एक पॉप-अप मेन्यू खुलेगा, जिसमें कॉल करने या अन्य संबंधित विकल्प मिल सकते हैं। इसी तरह चैट में किसी की ईमेल आईडी आने पर सीधे ईमेल भेजने का विकल्प मिल सकता है। इससे यूजर्स को नंबर कॉपी करने या ईमेल एड्रेस को अलग से किसी दूसरे ऐप में पेस्ट करने की जरूरत कम पड़ेगी।

इसके अलावा, Smart Text Actions फीचर तारीख और समय को भी पहचानने में मदद करेगा। अगर कोई व्यक्ति WhatsApp पर मीटिंग, जन्मदिन, अपॉइंटमेंट या किसी कार्यक्रम की तारीख और समय भेजता है, तो यूजर को उससे जुड़े विकल्प मिल सकते हैं। इससे जरूरी कार्यक्रमों को मैनेज करना और समय पर उनकी तैयारी करना आसान हो सकता है। वहीं, चैट में किसी जगह का पता या लोकेशन मिलने पर उससे जुड़े नेविगेशन विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे यूजर्स को रास्ता खोजने में आसानी होगी।

इस फीचर का इस्तेमाल करना भी काफी आसान रखा गया है। जब WhatsApp किसी फोन नंबर, तारीख, समय, ईमेल या पते को पहचान लेगा, तो संबंधित टेक्स्ट के नीचे डॉटेड लाइन दिखाई देगी। इसके बाद यूजर उस टेक्स्ट पर टैप करके या देर तक दबाकर उपलब्ध विकल्प देख सकेंगे। कुल मिलाकर, Smart Text Actions WhatsApp को सिर्फ मैसेज भेजने वाला ऐप नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जरूरी कामों को आसान बनाने वाला प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। Android और iPhone यूजर्स के लिए यह फीचर चैटिंग के अनुभव को पहले से अधिक सुविधाजनक बना सकता है।