पुराने फोन में WhatsApp हो सकता है बंद, अब लॉगिन के लिए करना होगा ये काम?

WhatsApp पुराने फोन पर लॉगिन को लेकर कर रहा बड़ा बदलाव" WhatsApp यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऐसे Android और iOS डिवाइस पर लॉगिन को रोकने की तैयारी कर रहा है, जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पुराना वर्जन चल रहा है। कंपनी के इस कदम का मकसद यूजर्स को अपने स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग सीमित संख्या में यूजर्स के साथ की जा रही है।

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ Android और iPhone यूजर्स को WhatsApp पर लॉगिन करने के दौरान एक नया स्क्रीन मैसेज दिखाई दे रहा है। इस मैसेज में यूजर्स से पहले अपने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। यानी अगर डिवाइस में पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन मौजूद है, तो WhatsApp इस्तेमाल करने से पहले उसे अपडेट करना जरूरी हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर्स को अपने फोन की Settings में जाकर उपलब्ध लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल करना होगा। अपडेट पूरा होने के बाद ही WhatsApp पर लॉगिन या ऐप का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति मिल सकती है। खास बात यह है कि यूजर इस मैसेज को नजरअंदाज करके सीधे WhatsApp में लॉगिन नहीं कर पाएगा।

अगर आपके फोन में लंबे समय से कोई सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग है, तो WhatsApp इस्तेमाल करने में परेशानी से बचने के लिए उसे समय पर अपडेट करना बेहतर रहेगा। हालांकि, यह बदलाव फिलहाल टेस्टिंग चरण में बताया जा रहा है, इसलिए सभी यूजर्स पर इसका असर एक साथ पड़े, यह जरूरी नहीं है। WhatsApp आमतौर पर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइस के लिए सपोर्ट सीमित करता है, ताकि नए फीचर्स और सुरक्षा अपडेट बेहतर तरीके से उपलब्ध कराए जा सकें।