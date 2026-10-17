WhatsApp ने दिया बिना अकाउंट वालों के लिए गेस्ट कॉलिंग फीचर , जानें कैसे करें इस्तेमाल

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक नया गेस्ट कॉलिंग फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से अब उन लोगों को भी ऑडियो और वीडियो कॉल में शामिल करना आसान हो जाएगा, जिनका WhatsApp पर अकाउंट नहीं है। Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का यह फीचर उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है, जो किसी जरूरी बातचीत, ऑनलाइन मीटिंग या पारिवारिक कॉल में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन WhatsApp का इस्तेमाल नहीं करते। कंपनी के मुताबिक, इस सुविधा के जरिए यूजर्स एक कॉल लिंक बनाकर दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। लिंक प्राप्त करने वाले लोग इसकी मदद से कॉल में शामिल हो सकते हैं। इस तरह कॉल करने के लिए हर व्यक्ति के पास WhatsApp अकाउंट होना जरूरी नहीं रहेगा।

WhatsApp के नए गेस्ट कॉलिंग फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑडियो और वीडियो, दोनों तरह की कॉल की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, यूजर्स केवल दो लोगों के बीच बातचीत ही नहीं, बल्कि ग्रुप कॉल भी कर सकेंगे। कंपनी के अनुसार, एक गेस्ट कॉल में अधिकतम 32 लोग शामिल हो सकते हैं। इससे दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों के साथ ऑनलाइन बातचीत करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। कंपनी ने यह भी बताया है कि गेस्ट कॉल मुफ्त होंगी और बातचीत के लिए समय की कोई निश्चित सीमा नहीं होगी। यानी यूजर्स बिना किसी निर्धारित समय सीमा की चिंता किए अपनी बातचीत जारी रख सकेंगे। हालांकि, कॉल की गुणवत्ता इंटरनेट कनेक्शन और इस्तेमाल किए जा रहे डिवाइस पर निर्भर कर सकती है।

प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WhatsApp ने गेस्ट कॉलिंग में भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा देने की बात कही है। इसका मतलब है कि कॉल के दौरान बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सुविधा WhatsApp की सामान्य कॉलिंग व्यवस्था की तरह ही सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। हालांकि, यूजर्स को अनजान लोगों से मिले कॉल लिंक खोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए और लिंक भेजने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए।

इस फीचर का इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। सबसे पहले WhatsApp अकाउंट रखने वाले यूजर को अपने फोन में WhatsApp ऐप खोलना होगा। इसके बाद Calls टैब पर जाना होगा और वहां दिखाई देने वाले ‘+’ आइकन पर टैप करना होगा। इसके बाद कॉल लिंक बनाने का विकल्प चुनकर लिंक तैयार किया जा सकता है। तैयार लिंक को उन लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, जिन्हें ऑडियो या वीडियो कॉल में शामिल करना है। लिंक पाने वाला व्यक्ति उसके जरिए कॉल में जुड़ सकता है, भले ही उसके पास WhatsApp अकाउंट न हो। कुल मिलाकर, गेस्ट कॉलिंग फीचर WhatsApp को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे बिना अकाउंट वाले लोगों के साथ भी ऑनलाइन बातचीत करना आसान हो सकता है।