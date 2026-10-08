एयरटेल का पोस्टपेड प्लान 50 रुपये महंगा, लेकिन कंपनी पहली बार देगी एक नई सुविधा

भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने अपने सभी पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नए प्लान 8 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। कीमत बढ़ाने के साथ Airtel ने ग्राहकों को एक नया फायदा देने की भी घोषणा की है। नए पोस्टपेड प्लान में हर साल एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान मुफ्त रोमिंग की सुविधा शामिल होगी। ऐसे में ग्राहकों के लिए यह बदलाव केवल कीमत बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ अतिरिक्त सुविधा भी जोड़ी गई है।

कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बुधवार को PTI को बताया कि मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों को भी नए टैरिफ का असर झेलना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक, मौजूदा ग्राहकों को एक महीने के भीतर उनके वर्तमान प्लान के सबसे करीब वाले महंगे प्लान में माइग्रेट किया जाएगा। यानी ग्राहक का मौजूदा पोस्टपेड प्लान खत्म होने या अगले बिलिंग साइकल के साथ उसे समान श्रेणी के नए प्लान में भेजा जा सकता है। इसलिए Airtel पोस्टपेड ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि उनका मौजूदा प्लान किस नए प्लान में बदला जाएगा।

इस बदलाव के बाद हर पोस्टपेड प्लान की कीमत में सीधे 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, प्रतिशत के हिसाब से कीमत में इजाफा अलग-अलग होगा। यह बढ़ोतरी लगभग 3 प्रतिशत से लेकर 11 प्रतिशत तक हो सकती है। कम कीमत वाले प्लान पर 50 रुपये की बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्यादा होगा, जबकि महंगे प्लान पर इसका प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम रहेगा। उदाहरण के लिए, 449 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान की कीमत बढ़कर 499 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस प्लान के ग्राहकों को करीब 11 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा।

इसी तरह 1,749 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान की कीमत अब 1,799 रुपये हो जाएगी। इस प्लान में 50 रुपये की बढ़ोतरी होने के बावजूद प्रतिशत के हिसाब से इजाफा करीब 2.8 प्रतिशत रहेगा। इससे साफ है कि Airtel ने सभी प्लान पर समान 50 रुपये की बढ़ोतरी की है, लेकिन ग्राहकों पर इसका प्रभाव उनके मौजूदा प्लान की कीमत के आधार पर अलग-अलग होगा।

Airtel के इस नए बदलाव की सबसे अहम बात अंतरराष्ट्रीय रोमिंग से जुड़ी सुविधा है। नए पोस्टपेड प्लान में ग्राहकों को हर साल एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान मुफ्त रोमिंग का लाभ मिलेगा। जो ग्राहक विदेश यात्रा करते हैं, उनके लिए यह सुविधा अतिरिक्त खर्च को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि, मुफ्त रोमिंग में कौन-कौन सी सेवाएं और कितनी लिमिट शामिल होगी, यह संबंधित प्लान की शर्तों पर निर्भर करेगा। इसलिए ग्राहकों को अपना प्लान बदलने से पहले पूरी जानकारी और नियम जरूर जांचने चाहिए।

कुल मिलाकर Airtel ने पोस्टपेड प्लान की कीमत में 50 रुपये की समान बढ़ोतरी करते हुए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग जैसे नए लाभ को जोड़ने की रणनीति अपनाई है। मौजूदा ग्राहकों के लिए अगले एक महीने में प्लान माइग्रेशन महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं, नए ग्राहक 8 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले संशोधित प्लान और उनमें मिलने वाली सुविधाओं की तुलना करके अपने लिए उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं।