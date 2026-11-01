WhatsApp ग्रुप में जुड़े 4 नए फीचर्स, एडमिन-मेंबर्स को क्या होगा फायदा?

WhatsApp ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए ग्रुप चैट को पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से चार नए फीचर्स पेश किए हैं। इन नए अपडेट का फायदा खासतौर पर कॉलेज, ऑफिस, परिवार और दोस्तों के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अक्सर बड़े WhatsApp ग्रुप में जरूरी मैसेज ढूंढना मुश्किल हो जाता है या फिर किसी नए सदस्य को पुरानी बातचीत की जानकारी देने के लिए बार-बार मैसेज फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए कंपनी ने परमानेंट मैसेज पिन, चैट हिस्ट्री शेयरिंग, ग्रुप स्टेटस और अनरीड मैसेज फिल्टर जैसे फीचर्स जोड़े हैं। इनकी मदद से ग्रुप को मैनेज करना और जरूरी जानकारी तक पहुंचना पहले से आसान हो जाएगा।

सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट मैसेज पिन फीचर की। WhatsApp पर अब ग्रुप के जरूरी मैसेज को लंबे समय तक सबसे ऊपर पिन करके रखा जा सकेगा। पहले पिन किए गए मैसेज के लिए 24 घंटे, 7 दिन या 30 दिन जैसी समय सीमा उपलब्ध थी। लेकिन नए फीचर के तहत मैसेज तब तक पिन रह सकता है, जब तक कोई उसे खुद अनपिन न कर दे। इससे ऑफिस के ग्रुप में मीटिंग की जानकारी, कॉलेज ग्रुप में परीक्षा का शेड्यूल और फैमिली ग्रुप में किसी जरूरी कार्यक्रम की जानकारी आसानी से सभी सदस्यों को मिल सकेगी।

दूसरा फीचर चैट हिस्ट्री शेयरिंग से जुड़ा है। अब जब किसी नए सदस्य को WhatsApp ग्रुप में जोड़ा जाएगा, तो उसे पिछली बातचीत की जानकारी देना आसान होगा। ग्रुप के एडमिन या सदस्य नए मेंबर के साथ पिछले कुछ दिनों की चुनिंदा चैट हिस्ट्री शेयर कर सकेंगे। इसके लिए ग्रुप चैट में संबंधित सदस्य के नाम पर टैप करके चैट हिस्ट्री शेयर करने का विकल्प इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक, शेयर की गई चैट भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेगी। इससे नए सदस्यों को ग्रुप की पुरानी चर्चाओं और जरूरी फैसलों को समझने में मदद मिलेगी।

तीसरा फीचर ग्रुप स्टेटस है। इसकी मदद से ग्रुप के सदस्य ग्रुप के भीतर ही स्टेटस अपडेट साझा कर सकेंगे, जिससे जरूरी जानकारी, घोषणाएं और अपडेट सभी सदस्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। चौथा फीचर अनरीड मैसेज फिल्टर है। इसके जरिए यूजर्स ग्रुप में उन मैसेज को अलग से देख सकेंगे, जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। इससे सैकड़ों मैसेज के बीच जरूरी बातचीत ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होगा।

कुल मिलाकर WhatsApp के ये चारों फीचर्स ग्रुप चैट को ज्यादा व्यवस्थित और उपयोगी बनाने की दिशा में अहम अपडेट हैं। हालांकि, इन फीचर्स की उपलब्धता ऐप के वर्जन और चरणबद्ध रोलआउट पर निर्भर कर सकती है। इसलिए यूजर्स को अपने WhatsApp ऐप को अपडेट रखना चाहिए।