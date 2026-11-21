सैकड़ों फोटो हटाने के बाद भी जब फोन बार-बार 'स्टोरेज लगभग फुल' दिखाए, तो झुंझलाहट होना लाजमी है। असल में जगह अक्सर गैलरी के बाहर कहीं और खर्च हो रही होती है। डिलीट की गई तस्वीरें एक अस्थायी बिन में पड़ी रह सकती हैं, कुछ बड़े वीडियो दर्जनों फोटो से ज्यादा जगह घेर लेते हैं, और वॉट्सऐप जैसे ऐप चुपचाप हर आई फाइल सेव करते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि फोन में ही ऐसे टूल हैं, जो बता देते हैं कि जगह कहां जा रही है।

स्टोरेज और मेमोरी का फर्क

ई लोग स्टोरेज और मेमोरी को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि एंड्रॉइड में दोनों अलग हैं। स्टोरेज में आपका डेटा रहता है, जैसे गाने और फोटो। मेमोरी वह हिस्सा है, जो एप और सिस्टम को चलाता है। स्टोरेज खाली करने से आप ज्यादा एप और मीडिया डाउनलोड कर पाते हैं, और इससे फोन के चलने में भी सुधार हो सकता है। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि समस्या जगह की है। कुछ तरीके सिर्फ एंड्रॉइड 14 और उसके बाद के वर्जन में काम करते हैं, और ब्रांड के हिसाब से मेन्यू के नाम बदल सकते हैं।

पहले पता करें, जगह जा कहां रही है

सबसे पहले अंदाजे लगाना छोड़िए और फोन का अपना टूल खोलिए। एंड्रॉइड में सेटिंग्स एप खोलकर स्टोरेज पर टैप करें और किसी भी श्रेणी को चुनकर देखें कि उसमें क्या है। सैमसंग फोन में सेटिंग्स से डिवाइस केयर और फिर स्टोरेज में जाना होगा। आईफोन में सेटिंग्स, फिर जनरल और उसके बाद आईफोन स्टोरेज खोलें। तीनों जगह एक ब्रेकडाउन मिलता है, जो बताता है कि कौन-से ऐप और डेटा सबसे ज्यादा जगह ले रहे हैं। इससे आपको साफ पता चल जाता है कि सफाई कहां से शुरू करनी है।

फोन अब भी फुल है? तो आजमाएं ये पांच सुझाव

रीसेंटली डिलीटेड फोल्डर खाली करें: डिलीट की गई फोटो आम तौर पर करीब 30 दिन अस्थायी बिन में रहती हैं। आईफोन में 'रीसेंटली डिलीटेड' और सैमसंग में 'रिसाइकल बिन' देखें और उन्हें हमेशा के लिए हटा दें।

बड़े वीडियो जांचें: गैलरी में 'वीडियो' फिल्टर लगाकर बेकार बड़ी फाइलें पहचानें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्लो-मोशन क्लिप अक्सर फोटो से ज्यादा जगह लेते हैं।

एप के हिसाब से इस्तेमाल देखें: ऊपर बताए स्टोरेज टूल से पता करें कि कौन-सा एप कितनी जगह खा रहा है।

वॉट्सऐप की स्टोरेज संभालें: उसकी स्टोरेज सेटिंग में जाकर बड़ी फाइलें और भारी पुराने ग्रुप चैट साफ करें।

ऑटो-सेव बंद करें: आईफोन में वॉट्सऐप सेटिंग्स के चैट्स में 'सेव फोटोज' बंद करें। एंड्रॉइड में चैट्स के भीतर 'मीडिया विजिबिलिटी' बंद करें।

वॉट्सऐप इतनी जगह क्यों खाता है

वॉट्सऐप आपको भेजी गई लगभग हर चीज की एक कॉपी रख लेता है, चाहे वह फोटो हो, वीडियो हो या दस्तावेज। बड़े ग्रुप चैट में यह जमा होना समय के साथ बहुत भारी पड़ जाता है। चूंकि ये फाइलें अपने-आप सेव होती हैं, इसलिए जब तक आप एप की स्टोरेज सेटिंग नहीं खोलते, आपको पता तक नहीं चलता कि कितनी जगह चली गई। इसका हल दो हिस्सों में है। सबसे बड़े चैट साफ करें और गैलरी में अपने-आप सेव होने वाली सेटिंग बंद कर दें। इससे जमा हो चुकी फाइलों की भी समस्या सुलझती है और आगे जमा होने वाली की भी।

खुद सफाई और दोबारा न भरने के उपाय

एंड्रॉइड चाहे तो फोन भरने पर बैकअप हो चुकी फोटो और वीडियो खुद हटा सकता है। इसके लिए सेटिंग्स में स्टोरेज, फिर फ्री अप स्पेस, फिर मेन्यू से सेटिंग्स में जाकर स्मार्ट स्टोरेज चालू करें। इससे पहले जांच लें कि बैकअप अपडेट है। हाथ से सफाई के लिए फ्री अप स्पेस में अपनी श्रेणी चुनें, 'सेलेक्ट फाइल्स' या 'ब्राउज' पर टैप करें, फाइलें चुनें और 'मूव फाइल्स टू ट्रैश' दबाएं। आगे से स्टोरेज की जांच बीच-बीच में करते रहें और डिलीट के बाद ट्रैश खाली करें। ट्रैश खाली करने या 30 दिन बीतने के बाद डिलीट हमेशा के लिए हो जाता है, इसलिए जरूरी चीजों का बैकअप पहले रख लें।