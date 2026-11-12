ऑनलाइन बैंकिंग: कहीं आप भी नकली वेबसाइट पर तो नहीं डाल रहे बैंक की डिटेल्स? ऐसे करें पहचान

आज के डिजिटल युग में बैंकिंग सुविधाएं हमारी उंगलियों पर आ गई हैं। घर बैठे पैसे ट्रांसफर करने से लेकर एफडी बनवाने तक, हर काम मिनटों में हो जाता है। लेकिन, सहूलियत के इस दौर में साइबर ठगों ने भी लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने का नया जाल बिछा लिया है। जालसाज अब बैंकों की हूबहू कॉपी की गई फर्जी वेबसाइट्स (Fake Bank Websites) बना रहे हैं। इंटरनेट पर सर्च करते समय एक छोटी सी चूक और आपका पूरा बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है।

ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आप जिस वेबसाइट पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज कर रहे हैं, वह असली है या ठगों का बिछाया हुआ जाल। आइए जानते हैं वो 5 आसान तरीके जिनसे आप चंद सेकंड में किसी भी फर्जी वेबसाइट की पहचान कर सकते हैं:

1. URL की स्पेलिंग और HTTPS की जांच करें

किसी भी बैंक की वेबसाइट खोलते समय सबसे पहले एड्रेस बार में वेबसाइट के लिंक (URL) को ध्यान से देखें। किसी भी सुरक्षित और असली वेबसाइट का URL हमेशा https:// से शुरू होता है। इसमें S का मतलब सिक्योर (Secure) होता है। अगर वेबसाइट केवल 'http://' (बिना S के) से शुरू हो रही है, तो उस पर अपनी कोई भी जानकारी न डालें। इसके अलावा, बैंक के नाम की स्पेलिंग जरूर चेक करें। ठग अक्सर मिलते-जुलते नाम जैसे- HDFC की जगह HDFCC या SBI की जगह SBIBANKK का इस्तेमाल करके धोखा देते हैं।

2. ब्राउजर में Padlock आइकन देखें

जब आप किसी बैंक की असली वेबसाइट खोलते हैं, तो वेब एड्रेस के ठीक पहले एक छोटे से बंद ताले (Padlock) का निशान दिखाई देता है। इस ताले पर क्लिक करने पर Connection is secure लिखा नजर आता है। फर्जी वेबसाइट्स पर अक्सर यह निशान गायब होता है या उस पर लाल रंग का क्रॉस लगा होता है।

3. वेबसाइट का डिजाइन और भाषा पर गौर करें

बैंक अपनी वेबसाइट के डिजाइन, लेआउट और भाषा को लेकर बेहद प्रोफेशनल होते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट का लोगो धुंधला लगे, पेज का रंग-रूप अजीब हो, या वाक्यों में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां नजर आएं, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। फर्जी वेबसाइट्स अक्सर जल्दबाजी में और सस्ते टूल्स से बनाई जाती हैं, जिससे उनमें ऐसी कमियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं।

4. तुरंत जानकारी मांगने वाले पॉप-अप्स से बचें

अगर वेबसाइट खोलते ही स्क्रीन पर कोई पॉप-अप विंडो आ जाए जो आपसे तुरंत आपका एटीएम पिन (PIN), सीवीवी (CVV), ओटीपी (OTP) या नेट बैंकिंग पासवर्ड मांगे, तो समझ लें कि वह साइट 100% फर्जी है। बैंक कभी भी इस तरह से आपकी गोपनीय जानकारी नहीं मांगते। "आपका खाता ब्लॉक हो गया है" या "तुरंत केवाईसी अपडेट करें" जैसे डराने वाले मैसेज भी साइबर ठगों की पुरानी चाल हैं।

5. गूगल सर्च रिजल्ट्स पर आंख मूंदकर भरोसा न करें

अक्सर लोग गूगल पर अपने बैंक का नाम सर्च करते हैं और सबसे ऊपर दिखने वाले लिंक पर क्लिक कर देते हैं। कई बार जालसाज अपनी फर्जी वेबसाइट का विज्ञापन (Advertisement) चलाते हैं ताकि वह सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिखे। सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बैंक का सही वेब एड्रेस खुद टाइप करें या उसे अपने ब्राउजर में बुकमार्क (Bookmark) करके रखें।

एक्सपर्ट टिप:

वेबसाइट के बजाय बैंक के आधिकारिक मोबाइल एप का इस्तेमाल करना हमेशा ज्यादा सुरक्षित होता है। अगर आपको जरा भी शक हो कि आपने किसी गलत वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज कर दी है, तो तुरंत अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कार्ड या नेट बैंकिंग ब्लॉक कराएं और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें। थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है।