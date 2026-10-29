Gmail का स्टोरेज फुल हो गया है? बिना पैसे खर्च किए ऐसे खाली करें जगह: अपनाएं ये 5 आसान तरीके

अगर आपका भी Gmail का स्टोरेज फुल हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े अटैचमेंट वाले ईमेल, पुराने प्रमोशनल मैसेज और गैरजरूरी फाइलें हटाकर आप आसानी से स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। आइए जानते हैं 5 आसान तरीके।

अगर आपके Gmail अकाउंट में बार-बार स्टोरेज फुल होने का अलर्ट आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार पुराने ईमेल, बड़े अटैचमेंट और गैरजरूरी फाइलें Google अकाउंट की काफी जगह घेर लेती हैं। इसका असर नए ईमेल मिलने और दूसरी Google सेवाओं का इस्तेमाल करने पर भी पड़ सकता है। हालांकि कुछ आसान तरीके अपनाकर आप बिना एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीदे अपने अकाउंट में जगह खाली कर सकते हैं।

Google अपने यूजर्स को आमतौर पर 15GB मुफ्त स्टोरेज देता है। यह जगह Gmail, Google Drive और Google Photos के बीच साझा होती है। ऐसे में सिर्फ ईमेल डिलीट करना ही काफी नहीं होता। आइए जानते हैं स्टोरेज खाली करने के पांच आसान तरीके।

बड़े अटैचमेंट वाले ईमेल करें डिलीट

Gmail में बड़ी फाइलों वाले ईमेल काफी स्टोरेज घेर सकते हैं। इन्हें खोजने के लिए Gmail के सर्च बार में has:attachment larger:10M टाइप करें। इससे 10MB से बड़े अटैचमेंट वाले ईमेल खोजने में मदद मिलेगी। इसके बाद गैरजरूरी ईमेल चुनकर डिलीट कर सकते हैं। हालांकि जरूरी दस्तावेज और काम से जुड़े अटैचमेंट हटाने से पहले उनकी जांच जरूर कर लें।

पुराने प्रमोशनल ईमेल से पाएं छुटकारा

Gmail में आने वाले शॉपिंग ऑफर, विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज समय के साथ काफी संख्या में जमा हो जाते हैं। Promotions टैब में जाकर पुराने और गैरजरूरी ईमेल चुनें। इन्हें हटाने से इनबॉक्स साफ रखने में भी मदद मिलेगी। ध्यान रखें कि जरूरी बिल, टिकट और खरीदारी की रसीदें डिलीट न हों।

rash और Spam फोल्डर भी करें खाली

किसी ईमेल को डिलीट करने के बाद वह आमतौर पर Trash में चला जाता है। ऐसे में केवल ईमेल डिलीट करने से स्टोरेज तुरंत खाली होना जरूरी नहीं है। Gmail के Trash और Spam फोल्डर में जाकर गैरजरूरी संदेशों को हमेशा के लिए हटाएं। ध्यान रहे कि स्थायी रूप से डिलीट किए गए ईमेल वापस नहीं मिल सकते।

Google Drive की बड़ी फाइलें हटाएं

अगर Gmail साफ करने के बाद भी स्टोरेज फुल है, तो Google Drive में मौजूद बड़ी फाइलें जांचें। इसके लिए Google Drive की स्टोरेज लिस्ट खोलें। यहां गैरजरूरी वीडियो, PDF और दूसरी फाइलों को हटाया जा सकता है। डिलीट करने के बाद Drive का Trash भी खाली करना न भूलें।

Google Photos का स्टोरेज भी जांचें

कई बार फोटो और वीडियो Google अकाउंट की ज्यादातर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे में Google One Storage Manager खोलकर देखें कि Gmail, Drive और Photos में कितनी जगह इस्तेमाल हो रही है। गैरजरूरी फोटो और वीडियो हटाने से भी स्टोरेज खाली किया जा सकता है।

स्टोरेज खाली करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Gmail का स्टोरेज साफ करते समय जरूरी ईमेल और फाइलों को सुरक्षित रखें। डिलीट की गई फाइलों का स्टोरेज अपडेट होने में कभी-कभी 48 से 72 घंटे लग सकते हैं। इसलिए सफाई के बाद तुरंत बदलाव न दिखने पर कुछ समय इंतजार करें। इन तरीकों से आप अपने Google अकाउंट की जगह बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं।