5-स्टार एसी के बाद भी ज्यादा आ रहा बिजली बिल?: तुरंत बदलें ये तीन सेटिंग्स, हो सकता है हजारों रुपये का फायदा

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sun, 11 Oct 2026 07:05 AM IST

सार टेक्नोलॉजी पांच स्टार एसी और एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपके घर में ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, तो इसकी वजह आपकी कुछ आदतें हो सकती हैं। एसी का तापमान, फ्रिज का थर्मोस्टेट और स्टैंडबाय मोड में चलने वाले उपकरण बिजली की खपत को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि कुछ सेटिंग्स से खपत कम करने में मदद मिल सकती है? आइए जानते हैं कैसे...

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

एसी और फ्रिज का इस्तेमाल बिजली के बिल को काफी प्रभावित करता है, इसलिए कई लोग घर में 5-स्टार AC और एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज लगवाते हैं, ताकि बिजली की खपत कम रहे। इसके बावजूद अगर हर महीने बिल ज्यादा आ रहा है, तो सिर्फ उपकरणों की रेटिंग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एसी का तापमान, फ्रिज की कूलिंग सेटिंग और इस्तेमाल न होने वाले उपकरणों का स्टैंडबाय मोड भी बिजली की खपत पर असर डाल सकता है। कुछ आसान आदतें अपनाकर बिजली बचाने में मदद मिल सकती है।

एसी को 24 डिग्री पर चलाएं

कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए बहुत से लोग एसी का तापमान 18 या 20 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देते हैं, लेकिन कम तापमान चुनने से कमरा जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। इससे एसी को तय तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा देर तक काम करना पड़ सकता है और बिजली की खपत बढ़ सकती है।

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने एसी के लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की सलाह दी है। यह कई परिस्थितियों में आराम और बिजली की बचत के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकता है।

हर एक डिग्री तापमान बढ़ाने पर करीब 6 फीसदी बिजली बचने का अनुमान बताया जाता है। हालांकि, वास्तविक बचत एसी के मॉडल, कमरे के आकार, बाहर के तापमान, इन्सुलेशन और इस्तेमाल पर निर्भर करती है। इसलिए 18 से 24 डिग्री करने पर हर घर में एक जैसी बचत की गारंटी नहीं है।

रात में स्लीप या इको मोड का करें इस्तेमाल

अब गर्मी पहले के अपेक्षा थोड़ी कम होने लगी है। इसलिए रात को सोते समय एसी का स्लीप या इको मोड इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आपके एसी में यह सुविधा मौजूद है। तो इन मोड से तापमान और कंप्रेसर को ऐसे सेट किया जा सकता है कि जरूरत से ज्यादा कूलिंग न हो। इससे बिजली की खपत कम करने में मदद मिल सकती है।

फ्रिज का तापमान सही रखें

एसी के अलावा फ्रिज का भी इस्तेमाल अधिकतर घरों में होता है। इसकी सेटिंग जरूरत से ज्यादा ठंडी रखने पर कूलिंग सिस्टम को अधिक काम करना पड़ सकता है। इसलिए फ्रिज और फ्रीजर का तापमान सही रखना जरूरी है।

सामान्य तौर पर फ्रिज के मुख्य हिस्से का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर का तापमान -15 से -18 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जा सकता है। हालांकि, खाने की सुरक्षा और बेहतर स्टोरेज के लिए अपने फ्रिज के मैनुअल में दी गई सलाह भी देखें।

फ्रिज का दरवाजा बार-बार न खोलें

फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने पर ठंडी हवा बाहर निकलती है और अंदर का तापमान बनाए रखने के लिए उपकरण को दोबारा कूलिंग करनी पड़ती है। इसलिए दरवाजा जरूरत के मुताबिक ही खोलें और उसे ज्यादा देर तक खुला न छोड़ें।

गर्म खाना सीधे फ्रिज में न रखें

बहुत गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने से अंदर का तापमान बढ़ सकता है। खाने को सुरक्षित तरीके से थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रखें और उसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर भी न छोड़ें।

फ्रिज को दीवार से थोड़ा दूर रखें

फ्रिज के आसपास हवा आने-जाने की जगह होनी चाहिए। इसे दीवार से बिल्कुल सटाकर रखने या वेंटिलेशन रोकने से गर्मी बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। फ्रिज के मैनुअल में बताई गई दूरी बनाए रखें, ताकि वह सही तरीके से काम कर सके।

स्टैंडबाय मोड में बिजली की खपत पर रखें नजर

टीवी, चार्जर और कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होने के बावजूद स्टैंडबाय मोड में थोड़ी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की खपत को फैंटम पावर या वैम्पायर पावर भी कहा जाता है।

हालांकि, सभी उपकरणों की स्टैंडबाय खपत एक जैसी नहीं होती। कुछ डिवाइस बहुत कम बिजली लेते हैं, जबकि दूसरे उपकरणों में यह खपत अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकती है। इसलिए बचत भी इस्तेमाल और उपकरणों पर निर्भर करती है।

बिजली बचाने के लिए कर सकते हैं?

जिन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन्हें स्विच से बंद कर दें। जरूरत न होने पर चार्जर को सॉकेट से निकाल दें। स्मार्ट प्लग या स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वे आपके उपकरणों के अनुकूल हों। एसी बंद करने के बाद उसके मेन स्विच या MCB को तभी बंद करें, जब निर्माता के निर्देश इसकी अनुमति देते हों और ऐसा करना सुरक्षित हो। ध्यान दें कि फ्रिज को सामान्य इस्तेमाल के दौरान लगातार बिजली से अलग करना सही तरीका नहीं है। उसे चालू रहने दें और उसके तापमान व वेंटिलेशन का ध्यान रखें।

क्या इन तीन तरीकों से बिजली का बिल कम हो सकता है?

एसी का तापमान सही रखना, फ्रिज की कूलिंग जरूरत के मुताबिक सेट करना और गैर-जरूरी स्टैंडबाय खपत रोकना बिजली बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन बिल में कितनी कमी आएगी, यह घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, उनके चलने के घंटों, मौसम और बिजली की दरों पर निर्भर करेगा।

5-स्टार रेटिंग वाले उपकरण भी बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनकी रेटिंग का मतलब है कि वे संबंधित मानकों के तहत ज्यादा ऊर्जा-कुशल हैं, न कि यह कि उनकी बिजली खपत शून्य होगी।