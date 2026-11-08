टिप्स: कहीं आपके होटल के कमरे में हिडन कैमरा तो नहीं? स्मार्टफोन से लगा सकते हैं पता, जानें सबसे आसान तरीका

चाहे छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने जाना हो या फिर ऑफिस के किसी काम से ट्रैवल करना हो, ठहरने के लिए होटल में कमरा बुक करना ही पड़ता है, लेकिन क्या हाेटल्स रुकने के लिए सेफ होते हैं। आज के समय में स्पाई कैमरे इतने छोटे हो चुके हैं कि इन्हें बल्ब के होल्डर, दीवार घड़ी, स्मोक डिटेक्टर, टीवी के सेट-टॉप बॉक्स या चार्जर सॉकेट में आसानी से छिपा दिया जाता है। आम आंखों से इन्हें तुरंत देख पाना मुश्किल होता है। हालांकि, अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए आपको किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं है, बस स्मार्टफोन से ही इन्हें चुटकियों में पकड़ा जा सकता है।