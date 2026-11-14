टिप्स: आपका गीजर भी तो नहीं हो रहा खराब? पानी के रंग से लेकर आवाज तक, इन पांच संकेतों पर दें ध्यान

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घरों में गीजर का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है। सुबह नहाने से लेकर रसोई में गर्म पानी की जरूरत तक, गीजर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन जाता है। लेकिन लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा गीजर कभी भी खराब हो सकता है। खास बात यह है कि पूरी तरह बंद होने से पहले गीजर कुछ खास संकेत देने लगता है। अगर समय रहते इन संकेतों की पहचान कर ली जाए, तो अचानक गर्म पानी बंद होने और लीकेज जैसी बड़ी परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 मुख्य संकेतों के बारे में, जो बताते हैं कि अब आपके गीजर को बदलने या उसकी मरम्मत कराने का समय आ गया है।

बदला हुआ रूप: गीजर के पास पानी का लगातार जमा होना

अगर आपके गीजर की टंकी के नीचे या आसपास बार-बार पानी दिखाई देता है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यह टंकी में लीकेज का सीधा संकेत हो सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से टंकी के अंदर जंग लग सकती है, जिससे इसके हिस्से कमजोर होकर उनमें दरार या छेद पैदा कर सकते हैं।

हालांकि, हर बार पानी दिखने का मतलब गीजर खराब होना नहीं होता; कई बार पाइप का कनेक्शन ढीला होने या ड्रेन वाल्व में खराबी के कारण भी ऐसा हो जाता है। इसलिए किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से इसकी जांच जरूर कराएं।

गर्म पानी का रंग पीला या भूरा होना

अगर आपके नल से आने वाला गर्म पानी पीला, भूरा या जंग जैसा दिखाई देने लगा है, जबकि ठंडा पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि गीजर के अंदर कोई बड़ी परेशानी है। इसकी एक मुख्य वजह टंकी के अंदर जंग लगना है।

टंकी वाले गीजर में एक एनोड रॉड होती है, जो टंकी को जंग से बचाने का काम करती है। समय के साथ यह रॉड खराब हो जाती है। इसे समय पर बदलवाने से गीजर की उम्र बढ़ जाती है, लेकिन अगर जांच और रिपेयरिंग के बाद भी पानी का रंग ठीक नहीं होता, तो टंकी में अंदरूनी खराबी आ चुकी है।

गीजर से अजीब आवाजें आना

पानी गर्म करते समय अगर गीजर से गड़गड़ाहट, धमक या पॉपिंग जैसी अजीब आवाजें आने लगें, तो यह भी खराबी का एक बड़ा संकेत है। दरअसल, पानी में मौजूद मिनरल्स और दूसरी अशुद्धियां धीरे-धीरे टंकी के निचले हिस्से में जमा होने लगती हैं।

समय के साथ इनकी एक सख्त परत बन जाती है, जिससे पानी गर्म करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और गीजर से आवाजें आने लगती हैं। कई बार टंकी की प्रोफेशनल सफाई से यह समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन सफाई के बाद भी आवाजें आना जारी रहे तो टेक्नीशियन की सलाह लेना जरूरी है।

पानी गर्म करने में ज्यादा समय लगना

अगर आपका गीजर पहले के मुकाबले पानी गर्म करने में बहुत ज्यादा समय ले रहा है या फिर गर्म पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसे भी खराबी का लक्षण समझें। टंकी में मिनरल्स जमा होने से इसकी हीटिंग क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गीजर में खराब थर्मोस्टेट या हीटिंग एलिमेंट भी इसकी वजह हो सकते हैं।

हालांकि, यह भी ध्यान रखें कि घर में सदस्यों की संख्या बढ़ने या एक साथ कई जगहों पर गर्म पानी का इस्तेमाल होने से भी ऐसा महसूस हो सकता है। नया गीजर खरीदने से पहले एक बार इसकी तकनीकी जांच जरूर करवा लें।

बार-बार खराब होना और मरम्मत पर ज्यादा खर्च आना