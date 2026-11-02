बाइंग गाइड: सिर्फ लीटर और स्टार रेटिंग देखकर खरीद रहे हैं गीजर? इन 7 चीजों को चेक नहीं किया तो बुरे फंसेंगे आप

Geyser Buying Guide 2026: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है। अगर आप इस सीजन नया गीजर लगवाने की सोच रहे हैं, तो जरा ठहरिए। बाजार में मौजूद ढेरों विकल्पों के बीच सही गीजर चुनना आसान नहीं है। गीजर खरीदते समय केवल बिजली की बचत के लिए स्टार रेटिंग ही नहीं, बल्कि कई अन्य चीजें भी मायने रखती हैं। इन्हें नजरअंदाज करने से आपको नुकसान हो सकता है।

आजकल मार्केट में इतने गीजर आ गए हैं कि सही मॉडल और फीचर्स चुनना काफी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अगर आप भी 2026 में अपने घर के लिए एक नया गीजर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ कीमत और ब्रांड देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। एक अच्छा गीजर खरीदने के लिए उसकी टैंक क्वालिटी, हीटिंग एलिमेंट, बिजली की खपत और सेफ्टी फीचर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा घर में कितने लोग हैं और पानी का प्रेशर कितना रहता है, ये बातें भी सही मॉडल चुनने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं नया गीजर खरीदने से पहले किन 7 फीचर्स को जरूर चेक करना चाहिए।

1. टैंक का मटीरियल और जंग से बचाव

गीजर की सबसे बड़ी समस्या उसमें लगने वाली जंग है। हमेशा ऐसा गीजर चुनें जिसमें स्टेनलेस स्टील टैंक हो और उस पर एंटी-कोरोशन (जंग-रोधी) कोटिंग की गई हो। अगर आपके इलाके में खारा पानी आता है, तो ग्लास-लाइन्ड या इनेमल कोटेड टैंक वाले गीजर बेस्ट रहते हैं। इससे गीजर की उम्र काफी बढ़ जाती है।

2. हीटिंग एलिमेंट की क्वालिटी

गीजर का असली काम पानी गर्म करना है और यह काम हीटिंग एलिमेंट करता है। हमेशा चेक करें कि गीजर में कॉपर (तांबा) या इंकलॉय का हीटिंग एलिमेंट लगा हो। इंकलॉय एलिमेंट खारे पानी में भी जल्दी खराब नहीं होता और लंबे समय तक बेहतरीन हीटिंग देता है।

3. बिजली की बचत और BEE रेटिंग

सर्दियों में बिजली का बिल सबसे ज्यादा गीजर की वजह से ही बढ़ता है। इसलिए नया गीजर लेते समय उसकी BEE स्टार रेटिंग जरूर देखें। 4 या 5-स्टार रेटिंग वाला गीजर शुरुआत में थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन यह लंबे समय में आपके बिजली के बिल में भारी बचत करता है।

4. सेफ्टी फीचर्स से न करें समझौता

पानी और बिजली का कॉम्बिनेशन हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। गीजर में ओवरहीटिंग से बचाव, ज्यादा दबाव को सहने की क्षमता और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से सुरक्षा होनी चाहिए। थर्मल कट-आउट, मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वॉल्व और अर्थ-लीकेज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स आपके और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

5. हाई-राइज बिल्डिंग और वाटर प्रेशर

अगर आप किसी ऊंची इमारत में रहते हैं, तो पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है। ऐसे में हमेशा वो मॉडल चुनें जो हाई-प्रेशर को झेल सके। यह उन घरों के लिए भी जरूरी है जहां प्रेशर पंप का इस्तेमाल होता है।

6. सही कैपेसिटी का चुनाव

गीजर का साइज हमेशा अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से चुनें। अगर आपको सिर्फ हाथ धोने या किचन के बर्तनों के लिए गर्म पानी चाहिए, तो 3 लीटर का इंस्टेंट गीजर काफी है। लेकिन अगर आप शावर बाथ लेना पसंद करते हैं और परिवार में 3-4 लोग हैं, तो 10 से 25 लीटर का स्टोरेज गीजर लेना सबसे समझदारी भरा फैसला होगा।

7. वारंटी और आफ्टर-सेल्स सर्विस

आखिर में, सबसे जरूरी चीज है वारंटी। कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट की ओवरऑल वारंटी देखकर खुश न हों। यह चेक करें कि कंपनी टैंक और हीटिंग एलिमेंट पर अलग से कितने साल की वारंटी दे रही है। इसके अलावा, इंस्टॉलेशन के चार्ज, आपके इलाके में कंपनी के सर्विस सेंटर की मौजूदगी और स्पेयर पार्ट्स की कीमत के बारे में भी पहले से पता कर लें।