भाई दूज पर फोटो से बनाएं व्हाट्सएप स्टिकर: बिना थर्ड-पार्टी के होंगे तैयार, स्मार्टफोन यूजर्स अपनाएं ये तरीका

अगर आप भी इस भाई दूज पर अपने भाई या बहन से दूर हैं और सामान्य व्हाट्सएप मैसेज या स्टिकर भेजने के बजाय कुछ खास करना चाहते हैं, तो उनकी और अपनी पसंदीदा तस्वीरों से पर्सनलाइज्ड स्टिकर बना सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी थर्ड-पार्टी एप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे व्हाट्सएप पर ही अपनी तस्वीरों को स्टिकर में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं, इसे बनाने का तरीका।

इस बार भाईदूज का पर्व कल यानी की 11 नवंबर को मनाया जाएगा। यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते और उनके बीच के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। वहीं, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं।

अब अगर इस बार आप अपने भाई या बहन को व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो अपनी तस्वीरों से बनाए गए कस्टम स्टिकर शुभकामनाओं को थोड़ा और खास बना सकते हैं।

भाई-बहन की फोटो से बनाएं व्हाट्सएप स्टिकर - फोटो : एआई जनरेटेड

एंड्रॉयड पर व्हाट्सएप के कस्टम स्टिकर कैसे बनाएं?

सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एंड्रॉयड खोलें और किसी भी चैट को चुनें।

अब स्टिकर आइकन पर क्लिक करें और दोबारा स्टिकर विकल्प चुनें।

अब Create (बनाने के लिए आगे बढ़ें), रिसेंट पर टैप कर See More (और देखें) व फोटोज पर जाएं।

यहां अपनी गैलरी से वह फोटो चुनें, जिसे स्टिकर में बदलना चाहते हैं। आप नई तस्वीर भी क्लिक कर सकते हैं।

इसके बाद व्हाट्सएप आपको फोटो का प्रीव्यू दिखाएगा। यहां आप अपनी पसंद के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं।

फोटो में इमोजी या दूसरे स्टिकर जोड़ने के लिए एड स्टिकल या इमोजी पर टैप करें। इसके बाद अगर कुछ लिखना चाहे, तो लिख सकते हैं।

अगर आप फोटो पर कुछ बनाना चाहते हैं तो ड्रॉ ऑन स्टिकर विकल्प चुनें।

स्टिकर तैयार होने के बाद सेंड पर क्लिक करके भेज सकते हैं।

भाई-बहन की फोटो से बनाएं व्हाट्सएप स्टिकर - फोटो : एआई जनरेटेड

आईओएस (iOS / iPhone) पर व्हाट्सएप स्टिकर कैसे बनाएं