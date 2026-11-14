4 नहीं अब 20 फोटो-वीडियो एक साथ: X ने 10 साल बाद बढ़ाई लिमिट, जानें क्या है इस्तेमाल का तरीका?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक ही पोस्ट में फोटो और वीडियो अपलोड करने की पुरानी सीमा को काफी बढ़ा दिया है। अब यूजर्स पहले की तरह सिर्फ चार मीडिया फाइल्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि एक साथ 20 फोटो या वीडियो आसानी से शेयर कर पाएंगे। इस नए बदलाव ने प्लेटफॉर्म की दस साल पुरानी पाबंदी को आखिरकार खत्म कर दिया है।

X पर अब एक ही पोस्ट में जुड़ेंगे 20 फोटो और वीडियो

कंपनी के मोबाइल इंजीनियरिंग लीड जोनाह काट्ज ने खुद प्लेटफॉर्म पर एक खास पोस्ट के जरिए इस बड़े अपडेट की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक से एक पोस्ट में अधिकतम चार मीडिया फाइल्स ही जोड़ी जा सकती थीं, लेकिन अब इस सीमा को सीधा पांच गुना बढ़ाकर बीस कर दिया गया है। इस नई सुविधा के तहत यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से फोटो और वीडियो दोनों को मिलाकर कुल बीस फाइल्स एक ही पोस्ट में जोड़कर साझा कर सकते हैं।

X पर 20 फोटो और वीडियो कैसे अपलोड करें?

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के ब्राउजर पर अपना X अकाउंट खोलें।

इसके बाद नई पोस्ट लिखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे कंपोज बटन पर टैप करें।

अब नीचे दिए गए मीडिया अटैचमेंट आइकन को चुनें ताकि आपकी गैलरी खुल सके।

अपनी गैलरी से अपनी पसंद के अधिकतम 20 फोटो और वीडियो एक साथ सेलेक्ट कर लें।

आखिर में अपना जरूरी टेक्स्ट लिखें और पोस्ट बटन दबाकर इसे तुरंत पब्लिश कर दें।

यह नया और दमदार फीचर फिलहाल X के वेब वर्जन पर सभी यूजर्स के लिए लाइव कर दिया गया है, जहां लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके साथ ही यह अपडेट धीरे-धीरे एंड्रॉइड और आईफोन के मोबाइल ऐप यूजर्स तक भी पहुंच रहा है। हालांकि, कुछ मोबाइल यूजर्स को अभी भी पुरानी चार फोटो वाली सीमा ही दिखाई दे रही है। कंपनी के मुताबिक इस नए फीचर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से अपना ऐप अपडेट करना होगा।

पुरानी और नई मीडिया लिमिट में बड़ा अंतर

पहले जब भी किसी यूजर को किसी इवेंट या यात्रा की ढेर सारी तस्वीरें शेयर करनी होती थीं, तो उन्हें मजबूरी में कई अलग-अलग पोस्ट करने पड़ते थे या फिर थ्रेड बनाना पड़ता था। चार फोटो की सख्त पाबंदी के कारण लोगों को यह चुनने में काफी मुश्किल होती थी कि कौन सी तस्वीर पोस्ट में रखी जाए और किसे छोड़ा जाए। लेकिन अब बीस फाइल्स की बड़ी छूट मिलने के बाद यूजर्स बिना अपनी टाइमलाइन को भरे पूरा फोटो कलेक्शन एक ही बार में खूबसूरती से दिखा पाएंगे।

यूजर्स के लिए इस अपडेट के क्या मायने हैं?

यह बदलाव आम यूजर्स के साथ-साथ कंटेंट क्रिएटर्स और पत्रकारों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब वे एक ही जगह पर पूरी कहानी बयां कर सकते हैं। हालांकि यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि यह बदलाव सिर्फ मीडिया फाइल्स की संख्या बढ़ाने तक ही सीमित है। कंपनी ने किसी एक वीडियो की अधिकतम समय सीमा या उसकी अपलोड क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं किया है, और प्लेटफॉर्म के हेल्प सेंटर पर भी जल्द ही नई जानकारी अपडेट कर दी जाएगी।