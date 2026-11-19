WiFi 7 Explained: आजकल हर घर में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट होम गैजेट्स एक ही नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। जब एक कमरे में 4K फिल्म चल रही हो और दूसरे में कोई ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉल कर रहा हो, तो मौजूदा Wi-Fi अक्सर हांफने लगता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब Wi-Fi 7 की चर्चा तेज हो गई है।

तकनीकी भाषा में IEEE 802.11be या Extremely High Throughput (EHT) कहलाने वाली यह तकनीक मौजूदा Wi-Fi 6 और 6E की अगली पीढ़ी है। यह 2.4GHz, 5GHz और 6GHz बैंड को सपोर्ट करती है। इसका मकसद सिर्फ डाउनलोड स्पीड बढ़ाना नहीं, बल्कि नेटवर्क की देरी (लेटेंसी) कम करना और भीड़भाड़ वाले नेटवर्क में भी स्थिर कनेक्शन देना है।

क्या है Wi-Fi 7?

Wi-Fi 7 का तकनीकी नाम IEEE 802.11be है। यह Wi-Fi 6 और Wi-Fi 6E के बाद की टेक्नोलॉजी है। इसमें 2.4GHz, 5GHz और 6GHz बैंड का सपोर्ट मिलता है। इसकी सैद्धांतिक अधिकतम स्पीड करीब 46Gbps बताई जाती है, जबकि Wi-Fi 6 की यह क्षमता 9.6Gbps तक है। हालांकि, असल स्पीड राउटर, डिवाइस, दूरी और इंटरनेट प्लान पर निर्भर करेगी।

Wi-Fi 7 के 5 सबसे बड़े फीचर्स

46Gbps तक की स्पीड: कागज पर Wi-Fi 7 की अधिकतम स्पीड 46Gbps है, जो Wi-Fi 6 की 9.6Gbps स्पीड से करीब 4.8 गुना ज्यादा है। हालांकि, असल जिंदगी में स्पीड आपके ब्रॉडबैंड प्लान, राउटर, दीवारों की दूरी और डिवाइस के हार्डवेयर पर निर्भर करेगी।

320MHz का वाइड चैनल: Wi-Fi 7 में 320MHz तक के चैनल का सपोर्ट है। Wi-Fi 6 में यह सीमा 160MHz थी। चौड़े चैनल से एक बार में ज्यादा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, इसका फायदा 6GHz बैंड में मिलता है।

मल्टी लिंक ऑपरेशन (MLO): यह Wi-Fi 7 का सबसे गेम-चेंजर फीचर है। इसके जरिए कोई भी डिवाइस एक ही समय में अलग-अलग बैंड्स का इस्तेमाल कर सकता है। इससे लेटेंसी घटती है और ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉल बिना रुकावट चलते हैं। इसके लिए राउटर और फोन दोनों में MLO सपोर्ट जरूरी है।

4096-QAM तकनीक: Wi-Fi 6 के 1024-QAM के मुकाबले इसमें 4096-QAM मॉड्यूलेशन मिलता है, जो एक ही सिग्नल में ज्यादा डेटा पैक करता है। हालांकि, इसका बेहतर असर राउटर के करीब और मजबूत सिग्नल होने पर ही दिखता है।

भीड़भाड़ में भी दमदार परफॉर्मेंस: इसमें Multi-RU और Preamble Puncturing जैसी तकनीकें दी गई हैं, जो एक साथ दर्जनों डिवाइस कनेक्ट होने पर भी नेटवर्क को जाम नहीं होने देतीं।

क्या आपको अभी Wi-Fi 7 राउटर खरीदना चाहिए?

अगर आपके पास हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड है और घर में एक साथ कई लोग गेमिंग, 4K स्ट्रीमिंग या स्मार्ट होम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो Wi-Fi 7 एक बेहतरीन अपग्रेड है। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ WhatsApp, सोशल मीडिया और सामान्य ब्राउजिंग तक सीमित है, तो Wi-Fi 6 राउटर भी काफी है। नया राउटर लेने से पहले यह जरूर चेक करें कि आपका फोन या लैपटॉप Wi-Fi 7 को सपोर्ट करता है या नहीं।