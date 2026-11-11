बदल जाएगा व्हाट्सएप चलाने का अंदाज: अब चैटिंग के साथ पेमेंट-बुकिंग भी होगी आसान, क्या है कंपनी का बड़ा प्लान?

व्हाट्सएप अब खुद को सिर्फ मैसेजिंग एप तक सीमित नहीं रखना चाहता। कंपनी पेमेंट, रोजमर्रा के काम और एआई से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाने की तैयारी में है। इसका मकसद यूजर्स को एक ही एप पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना है, ताकि छोटे-बड़े कामों के लिए उन्हें बार-बार दूसरे एप्स का सहारा न लेना पड़े। आइए जानते हैं, व्हाट्सएप के सीईओ ने एप के भविष्य को लेकर क्या प्लान बताया है और आने वाले समय में यूजर्स को कौन-कौन सी नई सुविधाएं मिल सकती हैं।