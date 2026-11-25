व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए यह एक काफी लंबे समय से मांगी जा रही सुविधा है, जो अब सामने आ रही है। मेटा के इस मैसेजिंग एप में अब यूजर्स पहले से ही मैसेज लिखकर तारीख और समय तय कर सकेंगे, ताकि सही वक्त पर वह अपने आप भेज दिया जाए। इसके लिए अब किसी बाहरी एप या अलग से रिमाइंडर लगाने की झंझट नहीं रहेगी। खास बात यह है कि मैसेज तय समय पर ऑटोमैटिक डिलीवर हो जाएगा, भले ही भेजने वाला उस वक्त ऑनलाइन न हो या फोन इंटरनेट से जुड़ा न हो।

25 नवंबर को आया आधिकारिक टीजर

एंड्रॉयड और आईओएस के चुनिंदा बीटा यूजर्स के बीच इस फीचर की टेस्टिंग काफी समय से चल रही थी। 25 नवंबर को व्हाट्सएप ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक टीजर के जरिए इस मैसेज शेड्यूलिंग फीचर की घोषणा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर कुछ यूजर्स के लिए काम करने लगा है, लेकिन अभी यह हर किसी को नहीं मिला है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी इसे चरणबद्ध तरीके से रोलआउट कर रही है, इसलिए जिन्हें यह विकल्प अभी नहीं दिख रहा, उन्हें अपने खाते में इसके आने का इंतजार करना होगा।

मैसेज शेड्यूल करने और मैनेज करने का क्या है तरीका?

किसी पर्सनल या ग्रुप चैट को खोलें, अपना मैसेज लिखें या फोटो-वीडियो जैसा मीडिया अटैच करें और फिर सेंड बटन को दबाकर रखें।

सेंड बटन दबाए रखने पर डिलीवरी के लिए तारीख और समय चुनने का विकल्प खुल जाएगा, जहां आप 10 मिनट से लेकर दो हफ्ते आगे तक का वक्त सेट कर सकते हैं।

मैसेज भेजने से पहले आप चैट की जानकारी वाली स्क्रीन के एक खास सेक्शन में जाकर पेंडिंग मैसेज देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें हटा भी सकते हैं।

यदि आप तय समय से पहले किसी शेड्यूल मैसेज को डिलीट करते हैं, तो सामने वाले को इसकी कोई सूचना नहीं मिलेगी क्योंकि वह मैसेज अभी तक भेजा ही नहीं गया होता।

किन चीजों पर काम करता है यह फीचर?

इस नए फीचर के जरिए टेक्स्ट मैसेज, लिंक, फोटो और वीडियो शेड्यूल किए जा सकते हैं। हालांकि, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के साथ यह सुविधा काम करती हुई नहीं दिखती। व्हाट्सएप की बाकी चैट्स की तरह ये शेड्यूल किए गए मैसेज भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहते हैं। इससे गोपनीयता बनी रहती है और तय समय आने पर सिस्टम खुद-ब-खुद मैसेज को तय चैट में पहुंचा देता है।

ग्रुप चैट में कैसे काम करता है यह नियम

ग्रुप चैट के मामले में इस फीचर का व्यवहार थोड़ा खास रखा गया है। अगर कोई सदस्य किसी ग्रुप में मैसेज शेड्यूल करता है, तो वह मैसेज केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मैसेज शेड्यूल करते समय उस ग्रुप का हिस्सा थे। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग उस मैसेज के शेड्यूल होने के बाद ग्रुप में जुड़ेंगे, उन्हें वह पहले से तय किया गया मैसेज नहीं दिखाई देगा।

रोजमर्रा की चैटिंग में कितना काम आएगा

किसी को जन्मदिन की बधाई भेजनी हो, जरूरी याद दिलाना हो या काम से जुड़ा कोई अपडेट तय वक्त पर शेयर करना हो, यह सुविधा रोजमर्रा की चैटिंग को काफी आसान बना सकती है। अब देर रात जागने या सही समय पर फोन हाथ में लेने की चिंता के बिना काम पहले से निपटाया जा सकेगा। जैसे-जैसे इसका दायरा बढ़ेगा, वैसे-वैसे ज्यादा यूजर्स को यह विकल्प अपने चैट बॉक्स में मिलने लगेगा।