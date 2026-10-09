दिल्ली पुलिस के पास आया खास कैमरा: क्या रिकॉर्ड करता है यह डिवाइस और कैसे करता है काम? जानें इसकी पूरी तकनीक

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Fri, 09 Oct 2026 05:57 PM IST

सार टेक्नोलॉजी विरोध-प्रदर्शनों और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिसकर्मियों की वर्दी पर लगा एक छोटा-सा डिवाइस इन दिनों काफी चर्चा में है। पहली नजर में वॉकी-टॉकी जैसा दिखने वाला यह गैजेट असल में कुछ और ही है। इसे बॉडी वॉर्न कैमरा कहते हैं, जिसका काम बातचीत करना नहीं बल्कि हर घटना की लाइव वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है। लेकिन सवाल यह है कि इतना छोटा-सा डिवाइस लगातार रिकॉर्डिंग कैसे करता है, इसकी बैटरी कितनी चलती है और इसका डेटा कितना सुरक्षित रहता है? आइए समझते हैं इस स्मार्ट कैमरे की पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में...

बॉडी वॉर्न कैमरा की तकनीक - फोटो : एआई जनरेटेड

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की वर्दी पर लगा एक छोटा-सा डिवाइस चर्चा में है। पहली नजर में यह वॉकी-टॉकी जैसा दिख सकता है, लेकिन इसका काम बातचीत करना नहीं, बल्कि घटनाओं को रिकॉर्ड करना है। इसे बॉडी वॉर्न कैमरा (Body-Worn Camera) कहा जाता है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थलों और भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा संभाल रहे जवानों को ये डिवाइस दिए हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि बॉडी वॉर्न कैमरा क्या होता है, यह कैसे काम करता है और रिकॉर्ड किए गए वीडियो व ऑडियो का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है।

क्या होता है बॉडी वॉर्न कैमरा?

बॉडी वॉर्न कैमरा एक छोटा डिजिटल कैमरा होता है, जिसे पुलिसकर्मी या सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपनी वर्दी पर लगाते हैं। इसे आमतौर पर छाती, कंधे या कॉलर के पास लगाया जाता है, ताकि कैमरे के सामने आसानी से आसपास की गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकें।

आकार की बात करें तो छोटा होता है, लेकिन इसके बावजूद यह कैमरा वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। इससे ड्यूटी के दौरान हुई घटनाओं, लोगों के साथ बातचीत और पुलिस की कार्रवाई का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है।

इसका मुख्य उद्देश्य घटनाओं का ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, जिसे जरूरत पड़ने पर दोबारा देखा या सुना जा सके। खासतौर पर भीड़ नियंत्रण, विरोध-प्रदर्शन, गिरफ्तारी या ऐसी परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल उपयोगी हो सकता है, जहां किसी घटना को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते हैं।

बॉडी वॉर्न कैमरा कैसे काम करता है?

बॉडी वॉर्न कैमरे में छोटा कैमरा लेंस, माइक्रोफोन, बैटरी और डिजिटल स्टोरेज जैसी सुविधाएं होती हैं। कुछ डिवाइस में रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने और डेटा ट्रांसफर करने के लिए अतिरिक्त तकनीक भी दी जाती है। इसके काम को खासकर तीन स्टेप्स में समझा जा सकता है...

1. वर्दी पर लगाया जाता है: कैमरे को पुलिसकर्मी की छाती, कंधे या कॉलर के पास लगाया जाता है। इसे ऐसे एंगल से रखा जाता है कि सामने वाली की सभी गतिविधियों को आसानी से रिकॉर्ड किया जा सके।

2. रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है : कई मॉडल में पुलिसकर्मी बटन दबाकर कैमरा चालू या बंद कर सकते हैं। कुछ कैमरों में खास गतिविधियों या परिस्थितियों के आधार पर अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू करने की सुविधा भी हो सकती है। हालांकि, यह सुविधा डिवाइस के मॉडल और उसकी सेटिंग पर निर्भर करती है।

3. वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं : कैमरा सामने दिखाई देने वाली गतिविधियों का वीडियो रिकॉर्ड करता है, जबकि माइक्रोफोन आसपास की आवाज और बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है। रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता कैमरे की तकनीक और आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

4. रिकॉर्डिंग सेव होती है: रिकॉर्ड किया गया वीडियो और ऑडियो डिवाइस की स्टोरेज या उससे जुड़े सिस्टम में सुरक्षित किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग को बाद में देखने या जांचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या बॉडी कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता है?

हां...कुछ बॉडी वॉर्न कैमरों में ऑटोमैटिक रिकॉर्डिंग शुरू करने की सुविधा होती है। ऐसे मॉडल खास गतिविधियों या किसी निर्धारित संकेत के आधार पर रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, कुछ डिवाइस में दौड़ने, अचानक झटका लगने या हथियार निकालने जैसी गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं हो सकती हैं।

हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर बॉडी कैमरे में ये सभी फीचर्स मौजूद हों। यह कैमरे के मॉडल, उसमें उपलब्ध सेंसर और उसकी कॉन्फिगरेशन पर निर्भर करता है। इसलिए दिल्ली पुलिस को दिए गए कैमरे अपने आप कब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, इसकी पुष्टि संबंधित डिवाइस की जानकारी के बिना नहीं की जा सकती।

बॉडी वॉर्न कैमरे की बैटरी कितनी चलती है?

बॉडी वॉर्न कैमरे में बैटरी लगी होती है, जिससे यह ड्यूटी के दौरान रिकॉर्डिंग कर सकता है। बैटरी कितने समय तक चलेगी, यह कैमरे के मॉडल, बैटरी की क्षमता, वीडियो की गुणवत्ता और रिकॉर्डिंग की सेटिंग पर निर्भर करता है।

कुछ कैमरे कई घंटों तक लगातार काम कर सकते हैं, लेकिन सभी बॉडी कैमरों की बैटरी एक जैसी नहीं होती। लगातार वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करने से बैटरी ज्यादा खर्च हो सकती है। इसलिए लंबे समय तक ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल के लिए बैटरी की क्षमता और चार्जिंग की व्यवस्था अहम होती है।

रिकॉर्ड किए गए वीडियो और ऑडियो को कैसे सुरक्षित रखा जाता है?

बॉडी वॉर्न कैमरे से रिकॉर्ड हुई जानकारी को सुरक्षित रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी घटना की जांच या कार्रवाई की समीक्षा में किया जा सकता है। इसके लिए कुछ डिवाइस में डेटा एन्क्रिप्शन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

एन्क्रिप्शन डेटा को इस तरह सुरक्षित करता है कि उसे बिना उचित अनुमति या जरूरी डिजिटल कुंजी के पढ़ना आसान न हो। कुछ सिस्टम में रिकॉर्डिंग को कैमरे से किसी दूसरे स्टोरेज या केंद्रीय प्रबंधन सिस्टम में ट्रांसफर किया जा सकता है।

हालांकि, रिकॉर्डिंग कहां सेव होगी, उसे कौन देख सकेगा, कितने समय तक रखा जाएगा और उसे किस तरह साझा किया जा सकता है, ये बातें संबंधित डिवाइस और विभाग की नीतियों पर निर्भर करती हैं। केवल कैमरे में एन्क्रिप्शन होने से रिकॉर्डिंग की सुरक्षा से जुड़े सभी सवाल अपने आप हल नहीं हो जाते।

पुलिस के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा क्यों उपयोगी है?

बॉडी वॉर्न कैमरा ड्यूटी के दौरान होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता है। इसके इस्तेमाल कुछ इस प्रकार हैं...