वोडाफोन-आइडिया के नए प्लान: 599 और 899 रुपये में बंपर डेटा और फ्री कॉलिंग, 84 दिन की वैलिडिटी; जानें डिटेल्स

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Sun, 25 Oct 2026 10:36 AM IST

सार टेक्नोलॉजी वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने करोड़ों यूजर्स को सरप्राइज देते हुए गुपचुप तरीके से 599 रुपये और 899 रुपये के दो नए शानदार प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। इन दोनों ही प्लान्स में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और रातों में अनलिमिटेड इंटरनेट जैसी दमदार सुविधाएं मिल रही हैं। आइए जानते हैं इन दोनों प्लान्स में कौन सा रिचार्ज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है।

voda-idea - फोटो : amarujala.com

Vi New Prepaid Plans: टेलीकॉम मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने और ग्राहकों को लुभाने के लिए वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने दो नए शानदार प्रीपेड प्लान गुपचुप तरीके से अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। ये दोनों नए रिचार्ज प्लान क्रमशः 599 रुपये और 899 रुपये के हैं। कंपनी ने इन प्लान्स को खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है, जो मीडियम से लेकर लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी वाले रिचार्ज की तलाश में रहते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि मार्केट में चर्चा है कि कंपनी ने अपने पुराने 859 रुपये वाले प्लान को हटा दिया है और उसकी जगह इस नए 899 रुपये वाले प्लान को पेश किया है, जिसे एक तरह से 'टैरिफ हाइक' (महंगाई) के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि, इन दोनों नए प्लान्स में मिलने वाले बंपर बेनिफिट्स यूजर्स को काफी पसंद आ सकते हैं। आइए इन दोनों प्लान्स के फायदों पर विस्तार से नजर डालते हैं।

Vodafone Idea का 899 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

Vi का नया 899 रुपये वाला प्लान पूरे 84 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज़ाना 100 SMS की सुविधा मिलती है। डेटा की बात करें तो कुछ सर्किल्स में यह प्लान 1.5GB डेली डेटा दे रहा है, जबकि कई सर्किल्स में यूजर्स को रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा का फायदा मिल रहा है।

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। इसमें 'Binge All Night' ऑफर शामिल है, जिसके तहत रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना किसी लिमिट के फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, वीकेंड डेटा रोलओवर (बचे हुए डेटा को वीकेंड पर इस्तेमाल करने की सुविधा) और 'Vi Data Delights' के तहत हर महीने 2GB एक्स्ट्रा इमरजेंसी डेटा भी एकदम मुफ्त मिलता है। अगर हम इस प्लान के रोज़ाना खर्च का हिसाब लगाएं, तो यह लगभग 10.7 रुपये प्रतिदिन बैठता है।

Vodafone Idea का 599 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

अगर आप 84 दिन से थोड़ा कम वैलिडिटी वाला प्लान चाहते हैं, तो 599 रुपये का रिचार्ज एक परफेक्ट ऑप्शन है। यह प्लान 56 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें भी ग्राहकों को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा दी जाती है।

इस प्लान का रोज़ाना का खर्च भी ठीक 899 रुपये वाले प्लान के बराबर (यानी 10.7 रुपये प्रतिदिन) ही है। इसलिए, कंपनी ने इसमें भी वो सभी प्रीमियम सुविधाएं दी हैं जो महंगे प्लान में मिलती हैं। इस प्लान में भी ग्राहकों को 'बिंज ऑल नाइट' (रात 12 से 6 बजे तक फ्री डेटा), वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स के तहत अतिरिक्त बैकअप डेटा का लाभ मिलता है।

कौन सा प्लान है आपके लिए बेस्ट?

इन दोनों प्लान्स में कॉलिंग, डेटा और अन्य एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों का डेली खर्च भी समान है। असली अंतर सिर्फ वैलिडिटी (56 दिन बनाम 84 दिन) और आपकी जेब से एक बार में निकलने वाले कुल पैसों का है। अगर आप बार-बार रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं, तो 899 रुपये वाला प्लान बेस्ट है, वहीं अगर आप थोड़ा कम बजट लेकर चल रहे हैं, तो 599 रुपये वाला प्लान चुन सकते हैं।