चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारत में अपनी नई फ्लैगशिप X500 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल हैं। कंपनी ने तीनों स्मार्टफोन में दमदार प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और बड़ी बैटरी दी है। सीरीज के सबसे महंगे मॉडल X500 Pro Max में 200MP का ZEISS टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फोन की शुरुआती कीमत 1.19 लाख रुपये है।

क्या है कीमत और कब खरीद पाएंगे

Vivo X500 (12GB + 256GB): ₹1,19,999

Vivo X500 Pro (12GB + 256GB): ₹1,49,999

Vivo X500 Pro Max (12GB + 256GB): ₹1,64,999

Vivo X500 Pro Max (12GB + 512GB): ₹1,79,999 (फोटोग्राफर किट टेलीकन्वर्टर बंडल के साथ ₹2,29,999)

Vivo X500 के मुख्य फीचर्स

सीरीज के बेस मॉडल Vivo X500 में 6.59-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर लगा है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 50MP का मेन कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम वाला 64MP टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। सेल्फी के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 7,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Vivo X500 Pro में क्या है खास?

यह मॉडल कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप पसंद करने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें 6.36-इंच का फ्लैट LTPO AMOLED डिस्प्ले (144Hz) और ज्यादा तेज MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट मिलता है। कैमरा सेटअप में 50MP मेन, 64MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड रियर लेंस के साथ 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 6,510mAh की बैटरी (90W वायर्ड / 40W वायरलेस चार्जिंग) है और यह धूल-पानी से सुरक्षा के लिए IP68/IP69 रेटिंग से लैस है।

Vivo X500 Pro Max: सबसे दमदार फ्लैगशिप

लाइनअप का टॉप मॉडल Vivo X500 Pro Max बड़े 6.85-इंच के 2K फ्लैट LTPO AMOLED (144Hz) डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें भी Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर दिया गया है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP ZEISS मेन कैमरा, 200MP ZEISS APO टेलीफोटो लेंस और 50MP ZEISS अल्ट्रा-वाइड सेंसर का सेटअप है, जबकि फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसे पावर देने के लिए 7,800mAh की बड़ी बैटरी और IP68/IP69 रेटिंग दी गई है। कंपनी ने इस फोन के साथ फोटोग्राफर किट बंडल भी पेश किया है। इस मॉडल की कीमत अधिक रखी गई है।