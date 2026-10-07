विवो, एपल या सैमसंग?: जानें किसका फोल्डेबल फोन है सबसे ताकतवर व किसके फीचर्स हैं बेस्ट? यहां देखें पूरी तुलना

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Wed, 07 Oct 2026 09:01 AM IST

सार टेक्नोलॉजी फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में Vivo X Fold 6 की लॉन्चिंग के साथ मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ यह फोल्डेबल फोन सीधे आईफोन डुओ और सबसे हल्के सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा को टक्कर दे रहा है। तीनों ही फोन अपने-अपने खास फीचर्स के साथ बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में सवाल है कि कीमत, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में इन तीनों में कौन सबसे बेहतर है? आइए, स्पेसिफिकेशंस और कीमत के आधार पर करते हैं तीनों की सीधी तुलना।

विवो vs एपल vs सैमसंग - फोटो : amarujala.com

तकनीक की दुनिया में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। विवो एक्स फोल्ड 6 के आधिकारिक लॉन्च के साथ ही प्रीमियम फोल्डेबल मार्केट में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। यह नया स्मार्टफोन दिग्गज कंपनी एपल के आईफोन डुओ और सैमसंग के फ्लैगशिप गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा को सीधी टक्कर दे रहा है। कंपनियों के बीच अब मुकाबला केवल स्क्रीन फोल्ड करने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बैटरी, कैमरा, वजन और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अहम पहलू बन गए हैं।

कितनी है इन तीनों की कीमत?

फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में हाल ही में लॉन्च हुआ यह फोल्डेबल फोन सीधे आईफोन डुओ और सबसे हल्के सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा को टक्कर दे रहा है। तीनों ही फोन अपने-अपने खास फीचर्स के साथ बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में सवाल है कि कीमत, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में इन तीनों में कौन सबसे बेहतर है? आइए, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के आधार पर करते हैं तीनों की सीधी तुलना।

मॉडल भारत में कीमत वेरिएंट विवो एक्स फोल्ड 6 2,19,999 12GB + 512GB आईफोन डुओ 2,99,900 से शुरू 256GB आईफोन डुओ 3,24,900 512GB आईफोन डुओ 4,49,900 2TB सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा 1,99,999 से शुरू 12GB + 256GB सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा 2,59,999 तक 16GB + 1TB

वीवो एक्स फोल्ड 6: बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी

वीवो एक्स फोल्ड 6 में 8.02 इंच का इनर डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। बाहर की तरफ फोन में 6.51 इंच का कवर डिस्प्ले है और इसकी रिफ्रेश रेट भी 120Hz है।

फोन में मीडियोटेक डायमेंसिटी 9500 सुपर एडिशन प्रोसेसर दिया गया है। बैटरी की बात करें तो विवो ने इसमें 6,900mAh की बड़ी बैटरी दी है। चार्जिंग के लिए फोन में 80W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है।

कैमरे में 200MP का सेंसर

फोटोग्राफी के लिए वीवो एक्स फोल्ड 6 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 200MP मेन कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। भारत में वीवो एक्स फोल्ड 6 की सेल 13 अक्तूबर से शुरू होगी। फोन नेबुला टील और प्रिज्म ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा।

आईफोन डुओ: एपल का फोल्डेबल दांव

एपल के फोल्डेबल फोन के तौर पर आईफोन डुओ की कीमत बाकी दोनों मॉडल से ज्यादा है। इसका शुरुआती वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ 2,99,900 का है।512GB वेरिएंट की कीमत करीब 3,24,900, जबकि 2TB मॉडल की कीमत लगभग 4,49,900 है।

आईफोन डुओ में 7.6 इंच का OLED इनर डिस्प्ले है, जो प्रोमोशन 120Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसका कवर डिस्प्ले 5.4 इंच का है।

ए20 Pro और टाइटेनियम बिल्ड

परफॉर्मेंस के लिए आईफोन डुओ में एपल A20 Pro प्रोसेसर दिया गया है। फोन का वजन 254 ग्राम है। इसके बिल्ड में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है और फोन को IP68 रेटिंग मिली है। कैमरा सेटअप की बात करें तो आईफोन डुओ में 48MP डुअल फ्यूजन सिस्टम दिया गया है। फोन iOS 27 पर चलता है। इसमें फोल्डेबल स्क्रीन को ध्यान में रखते हुए खास मल्टीटास्किंग फीचर्स भी दिए गए हैं। वहीं, आईफोन डुओ की प्री-ऑर्डर 16 अक्तूबर से शुरू होगी।

गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा: हल्का और ज्यादा किफायती?

सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा की शुरुआती कीमत करीब 1,99,999 है। यह 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है। इसका टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ लगभग 2,59,999 तक जाता है। फोन में करीब 8.0 इंच क्लास का इनर डिस्प्ले मिलता है। यह 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और इसकी पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है। इसमें कवर डिस्प्ले का आकार 6.5 इंच है।

स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 200MP कैमरा

परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग ने इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 5,000mAh की बैटरी है। वजन की बात करें तो गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा का वजन 215 ग्राम है, जो इन तीनों में सबसे कम है। कैमरा सेटअप में 200MP मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 10MP टेलीफोटो कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है।

डिस्प्ले में किसका क्या मुकाबला?

तीनों फोन में बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन दी गई है, लेकिन स्क्रीन का आकार अलग है। विवो एक्स फोल्ड 6 में 8.02 इंच का इनर डिस्प्ले है, जबकि गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा में 8.0 इंच क्लास की स्क्रीन मिलती है। आईफोन डुआ का इनर डिस्प्ले 7.6 इंच का है।

रिफ्रेश रेट के मामले में विवो और सैमसंग 120Hz सपोर्ट करते हैं, जबकि आईफोन डुओ का OLED डिस्प्ले प्रोमोशन 120Hz तक सपोर्ट करता है। सैमसंग की स्क्रीन की खासियत इसकी 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस है।

कैमरे में कौन आगे?

कैमरा हार्डवेयर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वीवो एक्स फोल्ड 6 और गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा दोनों में 200MP मेन कैमरा मिलता है। वीवो में 50MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। वहीं सैमसंग में 50MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। आईफोन डुओ में 48MP डुअल फ्यूजन कैमरा सिस्टम मिलता है।

बैटरी और चार्जिंग में कौन आगे?

बैटरी की बात करें तो विवो एक्स फोल्ड 6 सबसे आगे है। इसमें 6,900mAh की बैटरी दी गई है। इसके मुकाबले गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा में 5,000mAh की बैटरी है। आईफोन डुओ के लिए दी गई जानकारी में बैटरी क्षमता का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। चार्जिंग की बात करें तो वीवो एक्स फोल्ड 6 में 80W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग मिलती है।

वजन में सबसे हल्का कौन?

फोल्डेबल फोन आमतौर पर सामान्य स्मार्टफोन की तुलना में भारी होते हैं। यहां सैमसंग ने वजन के मामले में बढ़त बनाई है। गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा का वजन 215 ग्राम है। आईफोन डुओ का वजन 254 ग्राम बताया गया है। वीवो एक्स फोल्ड 6 के वजन का आंकड़ा दी गई जानकारी में नहीं है।

तीनों फोन में क्या है खास?

वीवो एक्स फोल्ड 6 बड़ी 6,900mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और 200MP कैमरा सेटअप के साथ आता है।

आईफोन डुओ में एपल का A20 Pro चिप, टाइटेनियम बिल्ड, IP68 रेटिंग और iOS 27 के फोल्डेबल-केंद्रित मल्टीटास्किंग फीचर्स हैं।

गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा कम शुरुआती कीमत, 215 ग्राम वजन, 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर के साथ आता है।

वीवो, एपल और सैमसंग की सीधी टक्कर

देखा जाए तो तीनों कंपनियों ने फोल्डेबल फोन को अलग दिशा में आगे बढ़ाया है। वीवो ने बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे पर जोर दिया है। एपल ने प्रीमियम बिल्ड, अपने प्रोसेसर और iOS 27 के अनुभव को प्रमुखता दी है। वहीं, सैमसंग ने हल्के डिजाइन, डिस्प्ले ब्राइटनेस और फ्लैगशिप हार्डवेयर के साथ कीमत को भी प्रतिस्पर्धी रखा है।

यानी अब फोल्डेबल फोन खरीदने का फैसला सिर्फ यह देखकर नहीं होगा कि फोन कितना बड़ा खुलता है। कैमरा, बैटरी, चार्जिंग, वजन, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं।