Vi का 35 रुपये का धांसू प्लान: 1जीबी डेटा के साथ मिलेगा 28 दिनों के लिए ओटीटी सब्सक्रिप्शन, किसे मिलेगा लाभ?

टेलीकॉम बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां रोज नए प्लान लाती हैं। इसी कड़ी में वोडाफोन आइडिया यानी Vi का नया 35 रुपये वाला प्रीपेड डेटा वाउचर उन यूजर्स के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है जो कम खर्च में क्षेत्रीय यानी रीजनल ओटीटी शोज और फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं। यह एक ऐड-ऑन पैक है, जिसके लिए आपके फोन में पहले से कोई एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है।

क्या है इस प्लान की खासियत?

इस 35 रुपये के वाउचर में यूजर्स को कुल 1GB 4G/5G डेटा मिलता है, जिसकी वैधता सिर्फ 7 दिनों की होती है।

इसके साथ ही चुनिंदा क्षेत्रीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन पूरे 28 दिनों यानी लगभग चार हफ्तों के लिए मिलता है।

यह पैक किसी भी तरह से आपके मौजूदा मोबाइल नंबर की सर्विस वैलिडिटी को आगे नहीं बढ़ाता है।

इस पूरे ऑफर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स वीआई एप या अन्य थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

किन क्षेत्रीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मिलेगा विकल्प?

कंपनी इस वाउचर के तहत यूजर्स को कुल छह क्षेत्रीय ओटीटी सेवाओं की एक लिस्ट देती है, जिनमें से वे अपनी पसंद के किन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स को चुन सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में सोनीलिव साउथ, चौपाल, मनोरमामैक्स, क्लिक, अड्डाटाइम्स और आउ NXT शामिल हैं। ये सभी सेवाएं मिलकर लगभग नौ भारतीय भाषाओं का कंटेंट उपलब्ध कराती हैं। एक बार जो दो प्लेटफॉर्म चुन लिए जाते हैं, उन्हें बीच अवधि में बदला नहीं जा सकता है।

कैसे करें इस पैक को एक्टिवेट और इस्तेमाल?

इस नए वाउचर का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके वोडाफोन आइडिया नंबर पर कोई सक्रिय बेस प्लान चालू हो। इसके बाद 35 रुपये का रिचार्ज पूरा होने पर आपको अपने फोन में Vi Movies & TV एप को ओपन करना होगा। वहां अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप अपनी पसंद के दो क्षेत्रीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का चयन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सुविधा पूरी तरह से मोबाइल-ओनली है, यानी आप इसे बड़ी स्क्रीन या टीवी पर नहीं चला पाएंगे।

किन्हें लेना चाहिए यह कम कीमत वाला वाउचर?

यदि आपको बहुत अधिक इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है और आपका मुख्य उद्देश्य सिर्फ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, हरियाणवी या भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में मनोरंजन देखना है, तो यह पैक आपके लिए बहुत किफायती है। हालांकि अगर आपको भारी मात्रा में डेटा या बहुत सारे mainstream OTT विकल्प चाहिए, तो कंपनी के पास 175 रुपये या 200 रुपये वाले बड़े प्लान्स भी मौजूद हैं। सीमित बजट में रीजनल कंटेंट देखने वालों के लिए यह एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प बनकर सामने आया है।