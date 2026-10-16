महंगाई की मार के बीच धांसू डील्स: ₹15,000 के बजट में मिल रहे हैं 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले वाले 5 फोन्स

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 16 Oct 2026 05:38 PM IST

सार टेक्नोलॉजी 5G Smartphones in 15,000: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग के कारण चिप शॉर्टेज का असर स्मार्टफोन बाजार पर साफ दिख रहा है। 10 हजार वाले बजट स्मार्टफोन्स अब 15 हजार की रेंज में पहुंच गए हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में अभी भी कुछ बेहतरीन ऑप्शन्स मौजूद हैं जो 5G, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 6000mAh तक की जंबो बैटरी जैसे शानदार फीचर्स ऑफर करते हैं। आइए देखते हैं ₹15,000 के बजट में टॉप 5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट।

15,000 रुपये में 5जी फोन के हैं ये शानदार ऑप्शन। - फोटो : अमर उजाला

आजकल एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) डेटा सेंटर्स की दुनिया भर में जबरदस्त मांग है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में चिप शॉर्टेज (Chip Shortage) की समस्या पैदा हो गई है। इसका सीधा असर स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर पड़ा है। मोबाइल कंपनियों ने इसी चिप शॉर्टेज का हवाला देकर बजट स्मार्टफोन्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नतीजा यह है कि जो स्मार्टफोन्स पहले 8 से 10 हजार रुपये के बजट में आसानी से मिल जाते थे, वे अब 15 हजार रुपये के ब्रैकेट में खिसक गए हैं।

भले ही ऑप्शन्स कम हो गए हों, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। 15 हजार रुपये के इस नए बजट सेगमेंट में अब भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, जो बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी साबित हो रहे हैं। इस बजट में आपको 5G कनेक्टिविटी, 120Hz का स्मूद रिफ्रेश रेट, 50MP का शानदार कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं।

हालांकि, किसी एक फोन में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। किसी में डिस्प्ले जबरदस्त है, तो कोई गेमिंग और बैटरी बैकअप में बाजी मारता है। आइए नजर डालते हैं 15,000 रुपये के आसपास कीमत वाले 5 सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स पर:

1. Infinix Note 50X 5G: गेमर्स की पहली पसंद

अगर आप स्मार्टफोन पर गेमिंग का शौक रखते हैं या हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो Infinix Note 50X 5G एक बेहतरीन विकल्प है। करीब ₹13,499 की शुरुआती कीमत वाले इस फोन में MediaTek Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है, जो इस बजट में इसे एक पावरहाउस बनाता है।

इसमें 6.67 इंच का डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट), 5,500mAh की बड़ी बैटरी (45W फास्ट चार्जिंग) और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करने वाला 50MP का मेन कैमरा मिलता है। हालांकि, इसका डिस्प्ले HD+ है, जो शार्प स्क्रीन चाहने वालों को थोड़ा निराश कर सकता है।

2. iQOO Z9x 5G: बैटरी और फास्ट चार्जिंग का बेजोड़ संगम

लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए iQOO Z9x 5G एक शानदार डिवाइस है। ऑनलाइन सेल्स में इसके 4GB/128GB वेरिएंट की कीमत ₹10,424 तक देखी गई है।

इस फोन में Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर के साथ 6.72 इंच की Full HD+ (120Hz) स्क्रीन मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी 6,000mAh की जंबो बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का रियर और 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

3. Poco M7 Pro 5G: AMOLED डिस्प्ले का शानदार अनुभव

अगर आपको वीडियो देखने के लिए बेहतरीन स्क्रीन चाहिए, तो Poco M7 Pro 5G आपके लिए परफेक्ट है। इसके 6GB/128GB वेरिएंट की कीमत लगभग ₹14,999 है।

इसमें 6.67 इंच का शानदार Full HD+ AMOLED डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट) दिया गया है। फोन में 5,110mAh की बैटरी (45W फास्ट चार्जिंग), 50MP का रियर और 20MP का शानदार सेल्फी कैमरा मिलता है। धूल और पानी से बचाव के लिए इसे IP64 रेटिंग भी मिली है।

4. Lava Virat V1 5G: भारतीय ब्रांड का दमदार बजट फोन

सस्ता 5G फोन तलाशने वालों के लिए भारतीय ब्रांड का Lava Virat V1 5G एक अच्छा विकल्प है। ऑफर्स में इसके बेस वेरिएंट की कीमत ₹11,999 तक आ जाती है।

Android 16 पर चलने वाले इस फोन में Unisoc T8200 प्रोसेसर, 6.75 इंच की HD+ स्क्रीन और 6,000mAh की विशाल बैटरी दी गई है। इसमें 13MP का रियर कैमरा है। हालांकि, इसका प्रोसेसर और कैमरा हैवी यूसेज के लिए नहीं है, लेकिन सामान्य इस्तेमाल के लिए यह एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है।

5. Poco M7 5G: कम बजट में बेहतरीन 5G एक्सपीरियंस

अगर आपका बजट 15 हजार से काफी कम है, तो आप Poco M7 5G को चुन सकते हैं। करीब ₹12,499 की कीमत वाला यह फोन Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर से लैस है।

इसमें 6.88 इंच की बड़ी डिस्प्ले, 50MP का मेन कैमरा और 5,160mAh की बैटरी मिलती है। जो लोग डेली यूसेज, सोशल मीडिया और वीडियो देखने के लिए एक सस्ता और भरोसेमंद 5G स्मार्टफोन चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन चॉइस है।