डिजिटल अरेस्ट में ठगे गए पैसे कौन लौटाएगा?: सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप व बैंकों से मांगा जवाब, दिए ये निर्देश

डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि वे इस तरह के साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही, कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्तावित उपायों की जानकारी देने का निर्देश भी दिया है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिए हैं।

ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है। अदालत ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह बताएं कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने की योजना है। साथ ही, इन उपायों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ भी साझा करना होगा। सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप ने कहा कि वह पहले ही 9400 खातों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है और संदिग्ध अकाउंट की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। दूसरी ओर, कोर्ट ने बैंकों की जिम्मेदारी तय करने और साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने पर भी जोर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 'इन रे: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फर्ज्ड डॉक्युमेंट्स' वाले मामले पर खुद से संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान आदेश दिया। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत में व्हाट्सएप की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को जानकारी दी कि प्लेटफॉर्म ने लगभग 9,400 खातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, संदिग्ध खातों की पहचान करने और यूजर्स को चेतावनी देने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर पर भी काम चल रहा है।

इस पर अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि व्हाट्सएप एलएलसी और अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म अपने इन प्रस्तावों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पास भी प्रस्तुत करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

साइबर ठगी के लिए कौन-कौन जिम्मेदार?

इस दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल तकनीकी कंपनियां ही नहीं, बल्कि बैंको यानी वित्तीय संस्थानों को भी डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि अगर बैंक खुद उचित सावधानी बरतें तो ऐसा न हो, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है। इसलिए अब बैंकों को पीड़ितों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा देना होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि जब कोई ग्राहक अचानक अपने सामान्य लेनदेन के इतिहास से हटकर बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने का प्रयास करता है, तो बैंक उस पर तुरंत रोक क्यों नहीं लगाते? अदालत ने सुझाव दिया कि ऐसा होने पर या कुछ संदिग्ध लगने पर बैंक को तुरंत लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही इसकी जानकारी भी साइबर पुलिस को खुद से जल्द से जल्द देनी चाहिए।

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