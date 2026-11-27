एआई का असर अब टेक कंपनियों के कारोबार के साथ-साथ कर्मचारियों की नौकरियों पर भी पड़ने लगा है। यूरोप की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी एसएपी एसई बड़े स्तर पर अपने संगठन में बदलाव करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस रिस्ट्रक्चरिंग में कम से कम दस हजार पद खत्म कर सकती है। यह कदम कंपनी की AI-फर्स्ट रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जिसका असर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और सेल्स जैसी अहम टीमों पर पड़ सकता है। हालांकि, छंटनी की अंतिम संख्या अभी तय नहीं हुई है।

कितनी नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एसएपी एसई अपने कारोबार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के हिसाब से ढालने के लिए बड़े रिस्ट्रक्चरिंग करने की योजना बना रही है। इसके तहत कंपनी कम से कम दस हजार पद खत्म हो सकते हैं। यह संख्या कंपनी के काम करने वालों की कम से कम नौ फीसदी हिस्सा होगी, दुनियाभर में इस कंपनी में एक लाख दस हजार से भी ज्यादा लोग काम करते हैं।

कितने पद खत्म किए जाएंगे? इसकी संख्या अभी तय नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। यानी फिलहाल 10 हजार पदों की कटौती एक संभावित आंकड़ा है, अंतिम फैसला नहीं।

क्या है कंपनी की रणनीति?

एसएपी यह फैसला ऐसे समय ले रही है, जब कंपनी के सीईओ क्रिश्चियन क्लेन कारोबार को एआई पर ज्यादा फोकर करने पर तेजी से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस रणनीति के तहत कंपनी ने इस साल अपने कार्यकारी बोर्ड का दो बार पुनर्गठन किया है। बोर्ड के कुल छह सदस्यों में से दो सदस्य मार्च में जर्मनी के वाल्डोर्फ स्थित कंपनी को छोड़ देंगे।

कंपनी का मकसद अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को विकसित करने और ग्राहकों तक पहुंचाने के तरीके में बदलाव करना है। इसके तहत एसएपी अपने सभी एप्लिकेशन पोर्टफोलियो में AI क्षमताओं को शामिल करने पर जोर दे रही है।

पहले क्यों आई थीं चुनौतियां?

कंपनी ऐसा कदम पहली बार नहीं उठा रही है। इससे पहले एसएपी, एआई आधारित प्रोडक्ट्स पेश करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इस दौरान कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब कंपनी अपने सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन में AI को ज्यादा प्रभावी तरीके से शामिल करने की दिशा में काम कर रही है।

ब्लूमबर्ग को दिए बयान में SAP ने कहा, "कंपनी अपनी रणनीति और ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप बने रहने के लिए लगातार अपने संगठन की समीक्षा करती रहती है।"

हालांकि, कंपनी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वह कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है या नहीं। ऐसे में 10 हजार पद खत्म करने की खबर फिलहाल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और सेल्स टीमों पर नजर