सैमसंग वन यूआई 9.5 अपडेट: नये मेमोरी एप से लेकर रैम्बल जैसे एआई वॉइस टाइपिंग तक, मिल सकते हैं ये धांसू फीचर

सैमसंग हमेशा से यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाता रहता है। इस कड़ी में कंपनी का आगामी वन यूआई 9.5 अपडेट काफी चर्चा में है। शुरुआती लीक और रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए अपडेट में कई ऐसे शानदार फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं जो रोजमर्रा के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे।

गैलेक्सी एआई की ताकत को बढ़ाते हुए सैमसंग इस बार कॉलिंग, टाइपिंग और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास बदलाव करने जा रहा है, जिससे यूजर्स का काम बेहद आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इस आने वाले अपडेट में क्या कुछ नया और खास देखने को मिल सकता है।

क्या बदल जाएगा फोन एप डिजाइन?

लीक्स के अनुसार सैमसंग के इस नए अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव कंपनी के डिफॉल्ट फोन एप में देखने को मिलेगा। अब तक यूजर्स को सर्च करने के लिए स्क्रीन के ऊपर की तरफ देखना पड़ता था, जो बड़े साइज वाले फोन्स में एक हाथ से इस्तेमाल करते समय थोड़ा मुश्किल होता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए कंपनी ने सर्च बटन को स्क्रीन के सबसे नीचे नेविगेशन बार में शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा, जब आप कीपैड पर कोई नया नंबर टाइप करेंगे, तो कॉल बटन के ठीक बगल में एक सीधा मैसेज भेजने का शॉर्टकट भी दिखाई देगा। इन छोटे लेकिन बेहद जरूरी बदलावों की वजह से अब बड़ी स्क्रीन वाले गैलेक्सी फोन्स को एक हाथ से चलाना और किसी से संपर्क करना बहुत ही सहज हो जाएगा।

रिफाइन वॉइस इनपुट और एआई टाइपिंग में होंगे ये सुधार

सैमसंग कीबोर्ड में ‘रिफाइन वॉइस इनपुट’ नाम का एक नया एआई आधारित फीचर जोड़ा जा रहा है, जो गूगल के रैमबल जैसा काम करेगा।

आम बोलचाल की भाषा में बोलते समय मुंह से कई बार फालतू शब्द, रुकावटें और अटपटे विराम निकल जाते हैं, जिन्हें यह टूल अपने आप हटा देता है।

इस नए फीचर की मदद से आपकी साधारण बातचीत या बोलकर टाइप की गई बातें बिना किसी झंझट के एकदम साफ और पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदल जाएंगी।

कीबोर्ड के बाएं कोने में तीन सितारों वाला गैलेक्सी एआई आइकन इस फीचर को एक्टिवेट करने में मदद करेगा, जिससे लंबी चैट या ईमेल लिखना बेहद आसान हो जाएगा।

नया ‘मेमोरी’ एप संभालेगा सारा डेटा

डिवाइस पर बिखरे हुए स्क्रीनशॉट, जरूरी लिंक, टेक्स्ट और वॉइस नोट्स को ढूंढने की सिरदर्दी अब खत्म होने वाली है। सैमसंग एक बिल्कुल नया ‘मेमोरी’ नाम का एप लेकर आ रहा है, जो आपके सभी डिजिटल कंटेंट को एक ही जगह पर सुरक्षित रखेगा। इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके द्वारा सेव की गई हर चीज का अपने आप टाइटल, छोटा विवरण और सही टैग तैयार कर लेगा। इसके अलावा, आप तीन उंगलियों से स्क्रीनशॉट लेकर या सीधे शेयर मेनू के जरिए किसी भी जरूरी सामग्री को इस ऐप में व्यवस्थित ढंग से स्टोर कर सकेंगे, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन्हें ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा।

एआई और स्मार्ट सर्च की मिलेगी ताकत

इस नए अपडेट के साथ गैलेक्सी एआई का दायरा और भी ज्यादा व्यापक होने जा रहा है। ‘मेमोरी’ एप में मिलने वाला स्मार्ट सर्च फीचर किसी आम फाइल मैनेजर जैसा नहीं है, बल्कि यह सेमीकंडक्टर और एआई तकनीक के जरिए काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी पुरानी सेव की गई चीज को ढूंढना चाहते हैं, तो आपको उसका सटीक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यह बता सकते हैं कि वह किस बारे में थी और एआई खुद-ब-खुद आपके सामने सही परिणाम लाकर रख देगा। इसके अलावा, अलग-अलग चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें स्मार्ट कलेक्शंस बनाने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे यात्रा की योजनाएं या जरूरी दस्तावेज एक साथ मिल जाएंगे।

कब तक आ सकता है यह नया अपडेट?

फिलहाल सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर इस अपडेट की रिलीज डेट या इसमें मिलने वाले फीचर्स की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, तकनीकी जानकारों और लीक्स के अनुसार गैलेक्सी एस26 अल्ट्रा जैसे चुनिंदा फ्लैगशिप डिवाइसेज के लिए इसकी इंटरनल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के आखिर तक इसका बीटा प्रोग्राम शुरू हो सकता है, जबकि अगले साल की शुरुआत में नए गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के साथ इसका स्टेबल वर्जन आम यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। देखना यह होगा कि फाइनल वर्जन में कंपनी कौन-कौन से फीचर्स को बरकरार रखती है।