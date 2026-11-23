स्मार्टफोन में फोटो और वीडियो एडिट करना अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। अब सैमसंग इस अनुभव को एक कदम आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी अपने गैलेक्सी फोन की Gallery ऐप में ‘Shorts’ नाम का नया फीचर जोड़ सकती है। इसकी मदद से यूजर सिर्फ एक टेक्स्ट कमांड देकर अपनी पसंद की तस्वीरों और वीडियो से छोटा हाइलाइट वीडियो तैयार कर सकेंगे। इसके लिए Galaxy AI का इस्तेमाल किया जाएगा। यह फीचर One UI 9.5 का हिस्सा हो सकता है और आने वाले Galaxy S27 सीरीज फोन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है।

Samsung Gallery में कैसे काम करेगा Shorts फीचर?

सैमसंग के इस नए फीचर की जानकारी सबसे पहले टेक वेबसाइट SamMobile ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, Shorts फीचर को कंपनी की मौजूदा Gallery एप में शामिल किया जा सकता है। इसका मकसद यूजर्स के लिए तस्वीरों और वीडियो को मिलाकर छोटे और आकर्षक वीडियो तैयार करना आसान बनाना है।

अभी कई स्मार्टफोन में फोटो और वीडियो को जोड़कर एक वीडियो बनाने के विकल्प मिलते हैं। लेकिन सैमसंग का नया फीचर इससे थोड़ा अलग हो सकता है। इसमें यूजर को हर फोटो या वीडियो को खुद चुनकर एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Galaxy AI यूजर की कमांड समझकर संबंधित मीडिया फाइल्स को खुद चुन सकता है और उनसे एक वीडियो तैयार कर सकता है।

सिर्फ टेक्स्ट लिखने पर तैयार होगी वीडियो रील

इस फीचर की सबसे खास बात इसका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आधारित सिस्टम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर यूजर अपनी हाल की यात्रा की तस्वीरों और वीडियो से एक छोटा वीडियो बनाना चाहता है, तो उसे सिर्फ ‘मेरी हाल की ट्रिप की तस्वीरें’ जैसी कमांड देनी होगी।

इसके बाद Galaxy AI गैलरी में मौजूद संबंधित तस्वीरों और वीडियो को पहचानकर एक हाइलाइट क्लिप तैयार कर सकता है। यानी यूजर को एक-एक फाइल खोजने और उन्हें सही क्रम में लगाने की जरूरत कम हो जाएगी।

हालांकि, यूजर के पास वीडियो को खुद एडिट करने का विकल्प भी रहेगा। जो लोग अपने हिसाब से वीडियो तैयार करना चाहते हैं, वे इसमें बदलाव कर सकेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त फॉन्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रैक डाउनलोड करने की सुविधा भी मिल सकती है।

वीडियो तैयार होने के बाद उसे Gallery एप के Stories सेक्शन में सेव किया जा सकेगा। इससे यूजर अपनी बनाई हुई क्लिप को बाद में भी आसानी से देख सकेंगे।

क्या Shorts फीचर इस्तेमाल करने के लिए देने होंगे पैसे?

सैमसंग के इस फीचर को लेकर एक बड़ा सवाल इसकी कीमत का है। चूंकि Shorts फीचर काफी हद तक Galaxy AI पर निर्भर करेगा, इसलिए इसके पूरी तरह मुफ्त होने की संभावना कम बताई जा रही है। रिपोर्ट में भी इसके पेड फीचर होने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, सैमसंग ने अभी तक Shorts के लिए किसी सब्सक्रिप्शन या चार्ज की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। कंपनी पहले कह चुकी है कि उसके मुख्य AI फीचर्स ज्यादातर मुफ्त रहेंगे। लेकिन One UI 9.5 में कुछ नए AI टूल्स को पेड सर्विस के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है।

इसी बीटा वर्जन में Daily Briefing नाम के कस्टम Now Brief कार्ड भी देखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर को भी Galaxy AI Premium सब्सक्रिप्शन या क्रेडिट सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि, इसके बारे में भी कंपनी की ओर से अंतिम जानकारी नहीं आई है।

Galaxy S27 सीरीज के साथ हो सकती है लॉन्चिंग

फिलहाल Shorts फीचर डेवलपमेंट के दौर में है और One UI 9.5 के मौजूदा बीटा वर्जन में उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैमसंग इसे Galaxy S27 सीरीज के साथ पेश कर सकता है। यह सीरीज जनवरी 2027 में लॉन्च हो सकती है।

अगर ऐसा होता है तो Shorts फीचर One UI 9.5 के दूसरे बदलावों के साथ आएगा। इस अपडेट में Native App Lock और नए कस्टमाइजेशन विकल्प जैसे फीचर भी शामिल होने की उम्मीद है।